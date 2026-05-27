Peter Brandt stellt sich gegen theoretische Bitcoin-Bewertungsmodelle. Der Veteran-Trader betont: Nicht Modelle, sondern allein der Marktpreis entscheide über den tatsächlichen Wert von BTC.

“Der Preis ist immer richtig” – warum Bitcoin trotzdem bei 163.000 US-Dollar stehen müsste

“Der Preis ist immer richtig” – warum Bitcoin trotzdem bei 163.000 US-Dollar stehen müsste

Die Debatte über den “fairen” Bitcoin-Kurs, also die Frage, wo BTC gemessen an bestimmten Bewertungsmodellen eigentlich stehen müsste, hat auf X neue Fahrt aufgenommen. Auslöser war ein Beitrag von Joe Burnett, Chefstratege beim Vermögensverwalter Strive. Er verwies auf das sogenannte Bitcoin Power Law, nach dem der BTC-Kurs aktuell bei rund 163.500 US-Dollar liegen müsste.

Gemessen in Euro liegt der Bitcoin-Kurs derzeit bei 64.000 Euro I Quelle: BTC-ECHO

Bitcoin notiert derzeit dagegen bei knapp unter 75.000 US-Dollar. Nach Berechnung des Modells entspräche das einer Abweichung von rund 53 Prozent. Burnett sieht darin ein Signal für eine mögliche Kapitalrotation in Richtung Bitcoin.

Kritik an theoretischen Bitcoin-Bewertungsmodellen

Der Krypto-Trader Cheds reagierte skeptisch auf die These. Auf X stellte er infrage, weshalb es überhaupt komplexe Bewertungsmodelle brauche. Der Markt selbst gebe schließlich den Preis vor. Eine Haltung, wonach der Markt falsch liege, könne er nicht nachvollziehen.

Price is never wrong. Price is king. Opinions are a dime a dozen — The Factor Report (@PeterLBrandt) May 27, 2026

Dort mischte sich dann auch Trader-Ikone Peter Brandt ein: “Der Preis ist immer richtig. Der Preis ist König. Meinungen gibt es wie Sand am Meer.”

“Der Preis ist immer richtig”

Brandt bezieht sich damit auf ein Grundprinzip der technischen Analyse. Marktpreise spiegeln demnach bereits alle verfügbaren Informationen wider, darunter Stimmung, Kapitalflüsse und makroökonomische Entwicklungen. Theoretische Modelle hätten deshalb nur begrenzte Aussagekraft, wenn sie im Widerspruch zur tatsächlichen Kursentwicklung stehen.

Wieso der BTC jetzt Stärke zeigen muss und welche Chartmarken wichtig werden, lest ihr hier: Bitcoin-Kurs: Steht eine Richtungsentscheidung bevor?