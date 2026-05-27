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"Blockchain mit Bank verbinden" 

Kampfansage an PayPal? US-Bank integriert Stablecoin in Banking-App

SoFi integriert seinen Stablecoin SoFiUSD direkt in die eigene Banking-App. Kunden können den digitalen US-Dollar künftig für Zahlungen, Transfers und Investments nutzen.

Dominic Döllel
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Das Bild zeigt das SoFi Stadium in Inglewood, Kalifornien.

Beitragsbild: Shutterstock

 | SoFi macht keine halben Sachen. Das nach dem Unternehmen benannte Stadium ist Teil der Fußball-WM 2026

Die US-Bank SoFi integriert ihren eigenen Stablecoin direkt in die Banking-App für Privatkunden. Wie das Unternehmen mitteilt, können die rund 14,7 Millionen Mitglieder den an den US-Dollar gekoppelten SoFiUSD künftig kaufen, verkaufen, halten und umtauschen, ohne die App verlassen zu müssen.

Zum Start läuft SoFiUSD auf Ethereum und Solana. Die Anwendung ist in dieselbe App eingebettet, die Kunden bereits für Sparprodukte, Kredite, Zahlungen oder Investments nutzen. Laut SoFi soll der Stablecoin Teil einer größeren Strategie werden, mit der Blockchain-basierte Abwicklungssysteme stärker in das eigene Bankgeschäft integriert werden.

SoFi setzt auf Blockchain-Abwicklung

CEO Anthony Noto erklärt: “Wir bei SoFi sind davon überzeugt, dass wir die Geschwindigkeit und Vielseitigkeit der Blockchain mit dem Vertrauen einer Bank verbinden können, um den weltweiten Geldverkehr zu verbessern.”

Nutzer müssen sich künftig nicht mehr zwischen regulierten Bankdienstleistungen und digitalen Vermögenswerten entscheiden, heißt es in der Ankündigung. Ziel sei es, Zahlungen und Transfers schneller und flexibler abzuwickeln.

Nur der erste Schritt

Nach Angaben des Unternehmens ist die Einführung nur der erste Schritt: In den kommenden Wochen sollen tokenisierte Einlagen mit Einlagensicherung der Federal Deposit Insurance Corporation, internationale Überweisungen sowie eine Integration der Krypto-Börse Bullish folgen. Institutionelle Kunden sollen dadurch ebenfalls Zugang zu den neuen Abwicklungsstrukturen erhalten.

Die Infrastruktur hinter SoFiUSD soll künftig auch anderen Banken, Fintechs und Unternehmen offenstehen. Diese könnten entweder eigene White-Label-Stablecoins ausgeben oder SoFiUSD direkt in bestehende Zahlungssysteme integrieren.

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