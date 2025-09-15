In diesem Artikel erfährst du:
- Was Ethereum und Solana im Kern der Technologie unterscheidet
- Wo Solana punkten kann
- Warum Ethereum trotz hoher Kosten die erste Wahl bleibt
- Worauf es in der Zukunft ankommt
Das Jahr 2025 hat sich bislang als sehr überraschungsreich für den Krypto-Markt erwiesen. Bitcoin konnte neue Allzeithochs erreichen und hat damit weltweit die Aufmerksamkeit von Investoren auf sich gezogen. Doch auch abseits der Krypto-Leitwährung haben die großen Smart Contract-Plattformen Ethereum und Solana für Schlagzeilen gesorgt. Während Ethereum durch den wachsenden Einfluss sogenannter Treasury Companies sowie durch massive ETF-Zuflüsse immer stärker in den Fokus der Wall Street rückt, konnte Solana vor allem zu Beginn des Jahres mit einer herausragenden Performance beeindrucken. Zwischenzeitlich galt die Blockchain fast als Favorit der nächsten großen Adoptionswelle, bevor eine Phase der Schwäche folgte. Damit rückt die entscheidende Frage in den Fokus: Ist Ethereum oder Solana technologisch besser aufgestellt?
