Vom Mathe-Ass zum Hyperliquid-Gründer: Jeff Yan zählt zu den spannendsten Persönlichkeiten der Krypto-Branche. Seine Geschichte im Porträt.

Jeff Yan ist keine klassische Krypto-Gründerfigur. Kein Dauerposter auf X, kein extrovertierter Storyteller, kein Venture-Capital-Liebling. Und doch steht er heute hinter einem der spannendsten Projekte – im Krypto-Markt, aber auch darüber hinaus. Hyperliquid hat sich in kurzer Zeit von einem Nischenprotokoll zu einer der wichtigsten Plattformen im dezentralen Derivatehandel entwickelt. Der Kopf dahinter ist ein Mann, der Millionen verdiente, Hunderte Millionen ablehnte und heute mit Bodyguard reist. Die Geschichte von Jeff Yan ist nicht nur die Story eines erfolgreichen Unternehmers. Sie ist auch die Geschichte eines radikalen Gegenentwurfs zum üblichen Krypto-Modell.

Mathe- und Physik-Ass

Yan wuchs laut einem Porträt bei Colossus im kalifornischen Redwood Shores auf, mitten im Einflussgebiet des Silicon Valley. Seine Mutter zog ihn und seine Schwester allein groß. Früh galt er als hochbegabt, zunächst jedoch ohne den typischen Karriereplan, den viele Talente in der Region verfolgen. Erst als Teenager entdeckte er Mathematik-Wettbewerbe für sich – von da an ging alles sehr schnell.

Innerhalb kurzer Zeit arbeitete er sich an die nationale Spitze heran. Später gewann er bei der International Physics Olympiade erst Silber, dann Gold. Schon damals zeigte sich, was seine Laufbahn bis heute prägt: Jeff Yan denkt nicht in kleinen Schritten. Er sucht Felder, in denen sich Leistung maximal verdichten lässt.

Von Harvard zum Hochfrequenzhandel

Nach der Schule ging Yan an die Harvard University, wo er Mathematik und Informatik studierte und erneut durch außergewöhnliche Leistungen auffiel. Anschließend landete er bei Hudson River Trading, einer der renommiertesten Quant-Firmen der Welt. Für viele wäre das der Jackpot gewesen. Hohe Bezahlung, intellektuelle Herausforderung, klarer Karrierepfad. Für Yan offenbar nicht.

Er merkte früh, dass ihn das Optimieren eines ohnehin hocheffizienten Systems nicht erfüllte. Der Handel faszinierte ihn zwar als Wettbewerb der klügsten Köpfe, doch die entscheidende Frage ließ ihn nicht los: Welchen echten Wert schafft man dabei eigentlich für die Welt?

2018 zog es ihn erstmals ernsthaft in die Krypto-Welt. Gemeinsam mit einem Mitgründer baute er eine dezentrale Wettplattform. Die Idee war ihrer Zeit voraus, das Timing jedoch schlecht. Der Markt drehte nach dem Hype des Jahres 2017 brutal nach unten. Das Projekt floppte. Yan zog sich zurück, reiste und sortierte sich neu. Doch das Thema ließ ihn nicht los. Er hatte in Ethereum und Bitcoin nicht bloß Spekulationsobjekte gesehen, sondern die Möglichkeit, Finanz-Infrastruktur grundsätzlich anders zu denken.

Neustart mit 10.000 US-Dollar

Nach Ablauf einer Non-Compete-Vereinbarung zog Yan nach Puerto Rico. Dort startete er mit rund 10.000 US-Dollar Eigenkapital einen neuen Versuch, diesmal nicht als Gründer eines Protokolls, sondern als Trader. Aus dieser Phase entstand Chameleon Trading.

Was zunächst klein begann, entwickelte sich zu einer der größten anonymen Trading-Operationen im Krypto-Sektor. Yan soll über Jahre enorme Renditen erzielt haben. Er war jung, reich und finanziell frei. Auch an diesem Punkt hätte seine Geschichte enden können. Tat sie aber nicht.

Obwohl Chameleon extrem profitabel lief, wuchs bei Yan die Unzufriedenheit. Aus seiner Sicht hatte die Krypto-Industrie die eigentliche Idee von Bitcoin und Ethereum aus dem Blick verloren. Statt offene, transparente Finanzsysteme zu bauen, entstanden immer neue zentrale Plattformen, Mittelsmänner und Intransparenzen.

Dann kamen die Katastrophen des Jahres 2022. Terra Luna implodierte, FTX kollabierte. Für Yan war das offenbar der Wendepunkt. Er beendete das Trading-Geschäft und entschied, mit seinem Team etwas Neues aufzubauen. Nicht einfach die nächste zentralisierte Krypto-Börse, sondern ein System, das den Gegenentwurf zu FTX und Co. liefern sollte. Dieses Projekt bekam den Namen Hyperliquid.

Die Geburt von Hyperliquid

Hyperliquid startete 2023 zunächst als Plattform für Perpetual Futures, also unbefristete Derivate. Manche Analysten erwarten, dass der Perps-Sektor zum Billionenmarkt wird. In diesem Bereich dominieren bis heute große zentrale Börsen, insbesondere Binance. Hyperliquid sollte die Geschwindigkeit und Effizienz zentraler Handelsplätze mit der Transparenz und Offenheit einer Blockchain verbinden. Nutzer sollten ihre Assets nicht an eine Firma abtreten müssen. Das System selbst sollte öffentlich nachvollziehbar sein.

Damit stellte sich Hyperliquid gegen fast alle Gewohnheiten des Marktes. Keine Investoren.

Keine bezahlten Market Maker. Keine Gebühren für das Kernteam. Keine Insider-Strukturen, wie sie im Krypto-Sektor oft üblich sind. Diese “unbefleckte” Entsteheungsgeschichte, die für manche Anhänger schon fast an die von Bitcoin erinnert, machte Hyperliquid für viele Beobachter so ungewöhnlich.

E159: @Hyperliquidx: Housing all of Finance@chameleon_jeff came back on the When Shift Happens Podcast to talk about the Hyperliquid journey since the TGE and what the future holds for one of the most loved and prolific protocols in the space



Hyperliquid



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100 Millionen US-Dollar abgelehnt

Besonders spektakulär ist ein Ereignis aus dem Jahr 2024. Damals sollen Venture-Capital-Firmen zunehmend Interesse an Hyperliquid gezeigt haben. Laut Porträt stand am Ende ein Angebot über rund 100 Millionen Dollar bei einer Bewertung von rund einer Milliarde Dollar im Raum. Yan lehnte ab.

Das ist in der Krypto-Industrie nahezu absurd. Vor allem deshalb, weil das Team zu diesem Zeitpunkt Geld verbrannt haben soll und Hyperliquid noch in einer riskanten Frühphase steckte. Für Yan hätte externes Kapital jedoch einen Preis gehabt. Neutralität und Glaubwürdigkeit des Protokolls wären aus seiner Sicht beschädigt worden.

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Das zeigt einen zentralen Unterschied zur Mehrheit der Krypto-Projekte. Hyperliquid sollte eben nicht wie ein klassisches Start-up mit späterem Token-Exit aufgebaut werden. Stattdessen versucht man sich eher an einem Protokoll, dessen Wert zunächst an die Nutzer und das Netzwerk zurückfließt.

Ein Airdrop für die Geschichtsbücher

Der vielleicht stärkste Symbolmoment folgte Ende 2024 mit dem HYPE-Airdrop. Ein erheblicher Teil des Token-Angebots ging an frühe Nutzer der Plattform. Keine VC-Bevorzugung, keine Insider-Sonderrechte, keine komplizierten Vesting-Konstruktionen für den Markt.

Es handelte sich um den größten Airdrop in der Geschichte der Krypto-Industrie. Schon zum Start lag der Wert im Milliardenbereich, zu Spitzenkursen sogar weit darüber. Damit festigte Yan endgültig seinen Ruf als ideologisch getriebener Krypto-Heilsbringer. Während viele Projekte primär Investoren und frühe Insider reich machen, inszenierte Hyperliquid das Gegenteil. Die Community profitierte zuerst.

Seit seinem TGE bei rund 3 US-Dollar konnte HYPE eine spektakuläre Rallye hinlegen

Mehr als nur eine weitere Krypto-Börse

Yan denkt Hyperliquid längst nicht mehr nur als Plattform für Derivate von BTC, ETH und Co. Seine Vision geht viel weiter. Aus seiner Sicht kann die zugrunde liegende Blockchain zur Infrastruktur für den breiten Finanzmarkt und damit zum “House of all Finance” werden. Rohstoffe, Aktienindizes, Optionen oder Prediction Markets könnten perspektivisch auf denselben öffentlichen Rails laufen.

Die entscheidende Idee lautet also nicht, ein einzelnes Produkt zu kontrollieren. Sondern eine offene Infrastruktur zu bauen, auf der andere Anwendungen entstehen können. Genau das macht Hyperliquid für viele Marktteilnehmer so relevant. Es geht nicht nur um Marktanteile im Krypto-Derivatehandel. Es geht um die Frage, ob sich eine neue Form öffentlicher Finanzinfrastruktur durchsetzen kann.

Doch der Aufstieg hatte auch eine dunkle Seite. Mit wachsender Bekanntheit und einem stark gestiegenen HYPE-Kurs wurde Yan selbst zur Zielscheibe. So war er gezwungen, in sicherere Unterkünfte zu ziehen und mit Personenschutz zu reisen. Der Hintergrund sind zunehmende Gewaltfälle gegen Krypto-Unternehmer und vermögende Token-Halter.

Nicht in eine Schublade zu stecken

Jeff Yan ist weder der typische zwielichtige Krypto-Entrepreneur noch der klassische Silicon-Valley-Gründer oder der Finance Bro. Er ist schlicht ein introvertierter, aber extrem kompetitiver Denker, der weiteren Reichtum aufgrund seines ohnehin schon großen Wohlstands nicht mehr als Endziel begreift. Sein Weg führte ihn von internationalen Wissenschafts-Olympiaden über den Hochfrequenzhandel bis an die Spitze des profitabelsten Start-ups der Welt.

Was ihn so interessant macht, ist nicht nur seine Intelligenz oder sein geschäftlicher Erfolg. Es ist die Konsequenz, mit der er immer wieder den bequemeren Weg ablehnt. Erst verließ er einen der am heißesten begehrten Jobs der traditionellen Finanzwelt. Dann gab er sein eigenes extrem lukratives Trading-Business auf. Auch für sein nächstes Vorhaben lehnte er das große Geld ab.

Ob Hyperliquid am Ende wirklich mehr wird als eine erfolgreiche Krypto-Börse, bleibt offen. Dass Jeff Yan schon heute zu den ungewöhnlichsten Figuren der Branche gehört, steht dagegen kaum noch infrage.

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