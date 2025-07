In diesem Artikel erfährst du: Was du über Kiyosakis Crash-Warnungen wissen solltest

Welche Risiken seine Strategien für dein Geld bergen

Warum kritisches Hinterfragen bei Finanz-Gurus wichtig ist

Er ist laut – und damit sehr erfolgreich. Gefühlt jede Woche teilt Robert Kiyosaki mittlerweile dieselbe Warnung: Der größte Crash aller Zeiten steht bevor. Nur wer sich jetzt in Sicherheit bringt – mit Silber, Gold und Bitcoin – wird überleben. Die Welt nach dem Kollaps, so seine Erzählung, wird zweigeteilt sein: in die Vorbereiteten und in die Verlierer. Und wer vorbereitet sein will, muss ihm glauben. Millionen folgen diesem Aufruf: auf Social Media, in seinen Büchern und zu sehr teuren Seminaren. Kiyosaki selbst gilt als Ikone der “Financial Literacy”-Bewegung. Doch vom finanziellen Aufklärer hat er sich längst zum apokalyptischen Prediger gewandelt. Wir analysieren sein Weltbild, seine Rhetorik und sein Geschäftsmodell. Und zeigen, wo er irrt, manipuliert, und warum das für Anleger sehr teuer werden kann.

