Cardano-Gründer teilt gegen Ripple aus – ADA-Kurs lauert

Werden XRP-Investoren nicht korrekt an den Ripple-Gewinnen beteiligt? Das behauptet Charles Hoskinson, während Cardano auf einen Impuls wartet.

Charles Hoskinson hat mal wieder vom Stapel gelassen. In einem Interview stellte der Cardano-Gründer die Eigentumsansprüche von XRP-Investoren grundsätzlich infrage. “XRP-Inhaber haben kein rechtliches Eigentum an den übrigen Vermögenswerten von Ripple”, betonte er. Nach seiner Darstellung profitiert Ripple als Unternehmen von Expansion und Partnerschaften, die Anleger jedoch haben weder Anspruch auf Unternehmenswerte noch auf Beteiligung an Gewinnen. Zudem verwies Hoskinson auf die ursprüngliche Tokenverteilung, bei der Ripple zeitweise einen Großteil des Angebots kontrollierte.

Die Aussagen stießen in der XRP-Community auf deutliche Kritik. Ripple-Vertreter wiesen den Vorwurf zurück und betonten, das Unternehmen arbeite im Interesse des gesamten Krypto-Ökosystems. Gleichzeitig bestätigte Hoskinson, dass Cardano weiterhin an einer Integration von XRP in das eigene DeFi-Umfeld arbeite. Während Solana mit einer Wrapped-XRP-Lösung bereits vorgelegt hat, steht eine entsprechende Umsetzung bei Cardano noch aus.

ADA in Lauerstellung

Unabhängig von der Debatte bewegt sich der ADA-Kurs in einer klar definierten Handelsspanne. In den vergangenen 24 Stunden lag die Range zwischen 0,2408 US-Dollar auf der Unter- und 0,2509 US-Dollar auf der Oberseite. Der aktuelle Kurs notiert bei 0,2467 US-Dollar und damit rund 1,8 Prozent über dem Vortagesschluss. Die Marktkapitalisierung beläuft sich auf etwa 9,1 Milliarden US-Dollar.

Charttechnisch zeigt sich ein verhaltenes Bild. ADA handelt leicht unterhalb des EMA-20 bei 0,2489 US-Dollar. Solange dieser gleitende Durchschnitt nicht nachhaltig überwunden wird, bleibt die Struktur neutral bis leicht bärisch. Ein klarer Aufwärtstrend mit einer Folge höherer Hochs ist derzeit nicht erkennbar. Vielmehr dominiert eine Seitwärtsphase.

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Auf der Unterseite bildet 0,2408 US-Dollar die erste wichtige Unterstützung. Darunter rückt das nächste Level bei 0,2328 US-Dollar in den Fokus. Ein Bruch dieser Zone würde den Druck erhöhen und die kurzfristige Lage eintrüben.

Auf der Oberseite liegen die nächsten Widerstände bei 0,2490 und 0,2509 US-Dollar. Erst ein Ausbruch über das jüngste Hoch bei 0,2509 US-Dollar würde das technische Bild aufhellen und Raum für eine Bewegung in Richtung 0,2680 US-Dollar schaffen.

Ausblick für Cardano

Der RSI notiert bei rund 47 Punkten und bewegt sich damit im neutralen Bereich mit leicht unterdurchschnittlichem Momentum. Gleichzeitig zeigt sich eine Abschwächung des zuvor dominierenden Abwärtsdrucks. Die Bollinger-Bänder weisen mit einer Breite von rund 0,0234 US-Dollar auf moderate Schwankungen hin – typisch für eine Konsolidierungsphase.

Kurzfristig bleibt das Bild bei Cardano neutral bis leicht bärisch. Entscheidend wird sein, ob ADA den EMA-20 zurückerobern und den Widerstand bei 0,2509 US-Dollar überwinden kann. Gelingt dies, könnten Anschlusskäufe den Kurs in Richtung 0,2680 US-Dollar führen. Fällt ADA hingegen unter 0,2408 US-Dollar zurück, dürfte sich die Abwärtsdynamik verstärken.

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Redaktioneller Hinweis: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

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