Der Bitcoin-Kurs steigt im Fahrwasser von neuen Allzeithochs am US-Aktienmarkt mit gen Norden. Der Chart indiziert eine zeitnahe Vorentscheidung. Diese Kursmarken werden jetzt entscheidend.

Die Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) kann sich im Zuge neuer Allzeithochs am US-Aktienmarkt weiter gen Norden vortasten und taxiert nach dem Anstieg zu Wochenbeginn im Bereich des Schlüsselwiderstands um 75.000 US-Dollar. Folgende Chartmarken werden bei einem dynamischen Kursausbruch für Anleger relevant.

Wichtige Kursziele für die nächsten Handelstage

Die Käuferseite hält das Ruder kurzfristig weiter in ihren Händen. Ein frisches Allzeithoch des Technologieindex Nasdaq sorgte am Bitcoin-Futures Markt für einen Anstieg der Short-Liquidationen. Aktuell beißt sich Bitcoin im wichtigen braunen Widerstandsbereich fest. Unterstützt wird der bullishe Blick durch massive BTC-Akkumulationen von Krypto-Walen. Darüber hinaus sahen die Bitcoin Spot-ETFs seit Monatsanfang Zuflüsse in einem Umfang von 928 Millionen US-Dollar.

Solange sich der BTC-Kurs in den kommenden Tagen weiter oberhalb der gleitenden Durchschnittslinien EMA20 (rot) und EMA50 (orange) um 71.500 US-Dollar stabilisieren kann, dürften die Bullen alles daran setzen die Krypto-Leitwährung auf ein neues Monatshoch zu hieven. 76.877 US-Dollar käme als kurzfristiges Kursziel in Betracht. Ein Rückfall unter die 72.826 US-Dollar dürfte hingegen zu einem Retest der 71.500 US-Dollar führen. Auch ein Spike bis an das Wochentief bei 70.527 US-Dollar wäre einzuplanen und charttechnisch unbedenklich.

Kursanalyse auf Basis des Wertepaares BTC/USD auf Coinbase

Bullishes Kursszenario für die aktuelle Anstiegsbewegung

Bullishe Kursziele: 73.914/75.355 USD, 76.877 USD, 78.233/78.653 USD, 80.524/81.236 USD, 83.048 USD, 83.801/85.461 USD

Bitcoin kämpft weiterhin mit einem Ausbruch über die charttechnische Schlüsselzone 73.914 US-Dollar und 75.355 US-Dollar. Bislang parierten die Bären erfolgreich einen dynamischen Sprung über das 23er Fibonacci-Retracement. Erste leichte bearishe Divergenzen könnten auf kurzfristige Ermüdungserscheinungen des Bullenlagers hindeuten. Ein Luftholen bis an die 72.826 US-Dollar wäre aus Sicht der Käuferseite jedoch unproblematisch. Frische Anstiegsdynamik würde hingegen erst bei einem Tagesschlusskurs oberhalb des braunen Resistbereichs entstehen.

Gelingt dem BTC-Kurs ein nachhaltiger Ausbruch auf ein neues Verlaufshoch, ist mit einer Trendfortsetzung bis an die 76.877 US-Dollar zu rechnen. Optimalerweise kann der Kurs auch diesen Resist pulverisieren und bis in die graue Zielzone zwischen 78.233 US-Dollar und 78.653 US-Dollar vordringen. Zuletzt fungierte dieser Bereich Anfang Februar als charttechnische Hürde. Im ersten Anlauf dürfte Bitcoin hier scheitern. Erst wenn auch dieser Bereich per Tagesschlusskurs zurückerobert ist, ist mit einer Folgebewegung in Richtung des türkisfarbenen Kurszielbereichs zwischen 80.524 US-Dollar und 81.236 US-Dollar zu rechnen. Hier findet sich mit dem Verlaufstief aus dem November 2025 ein wichtiges Chartlevel. Abermals dürften Anleger vermehrt Gewinn mitnehmen.

Maximales Anstiegsziel für die nächsten sechs Handelswochen

Kommt es zu einer dauerhaften Deeskalation im Nahen Osten und die US-Unternehmen überzeugen mit starken Quartalszahlen in den nächsten Handelswochen, könnte der Bitcoin-Kurs die Bull-Bear Linie EMA200 (blau) bei aktuell 83.047 US-Dollar anvisieren. Sogar ein Spike bis in den blauen Zielbereich um die offene CME-Kurslücke sowie das 38er Fibonacci-Retracement zwischen 83.801 US-Dollar und 85.461 US-Dollar werden nicht auszuschließen.

Bearishe Chartziele für die nächsten Handelswochen

Bearishe Kursziele: 72.826 USD, 70.527 USD, 69.000 USD, 67.252 USD, 65.924/64.938 USD, 63.019/62.165 USD, 60.001 USD, 58.164/57.485 USD, 55.055/53.959 USD

Die Bitcoin-Bären konnten den Ausbruch aus der Handelsrange der letzten neun Wochen trotz der massiven Kurserholung am US-Aktienmarkt zwar bislang abwenden, höhere Hochs und Tiefs bestimmen jedoch seit Monatsanfang das Chartbild. Die Verkäuferseite muss kurzfristig alles daran setzen Bitcoin zurück unter die 72.826 US-Dollar in Richtung Kreuzsupport aus EMA20 und EMA50 um 71.500 US-Dollar zu drücken. Ein Rückfall unter diese gleitenden Unterstützungslinien dürfte zu einer Vorentscheidung im Bereich des Wochentiefs bei 70.527 US-Dollar führen. Zeigt sich die Krypto-Leitwährung hier ebenfalls schwach, ist eine Folgebewegung in Richtung 69.000 US-Dollar wahrscheinlich. Das offene CME-GAP bei 69.535 US-Dollar dürfte in der Folge geschlossen werden. Um die Zügel nicht aus der Hand zu geben, muss die Käuferseite die Linie im Sand bei 69.000 US-Dollar zwingend verteidigen.

Ansonsten droht sich der Abverkauf bis an die 67.252 US-Dollar auszuweiten. Unweit darunter findet sich zudem eine weitere offene Kurslücke vom Monatsanfang bei 67.165 US-Dollar. Abermals ist mit deutlicher Gegenwehr des Bullenlagers zu rechnen. Nur wenn es zu einer erneuten Eskalation im Persischen Golf kommen sollte und die US-Aktienindizes ebenfalls deutlicher korrigieren, würde die Wahrscheinlichkeit für einen Kursrückgang bis in die orangefarbene Zone zwischen 65.578 US-Dollar und 64.938 US-Dollar wieder zunehmen. Mit dem 78er Fibonacci-Retracement, dem letzten Zwischentief vom 29. März sowie dem unteren Bollingerband findet sich hier ein ganzes Bündel an charttechnisch relevanten Supports. Käme es wider Erwarten zu einer nachhaltigen Unterschreitung dieser Zone, dürften die Bären alles daran setzen die Unterstützungszone zwischen 63.019 US-Dollar und 62.165 US-Dollar anzulaufen.

Maximale Kursziele auf der Unterseite in den nächsten sechs Handelswochen

Dieser Bereich stellt unverändert die letzte charttechnische Barriere auf dem Weg in Richtung des Jahrestiefs bei 60.001 US-Dollar dar. Sollte Bitcoin mittelfristig bis an das Jahrestief zurückfallen, würde die Chance auf einem Rücksetzer in den gelbfarbenen Chartbereich um das 88er Fibonacci-Retracement zwischen 58.164 US-Dollar und 57.485 US-Dollar deutlich zunehmen. Sogar eine Kapitulationsbewegung in die Unterstützungszone zwischen 55.117 US-Dollar und 53.959 US-Dollar wäre dann nicht mehr ausgeschlossen.

Der Blick auf die Indikatoren

Der RSI hat im Tageschart weiterhin ein Kaufsignal aktiv und weist mit einem Wert von 59 noch Luft für einen anhaltenden Kursanstieg auf. Auf Wochenbasis taxiert der RSI-Indikator mit einem Wert von 41 zudem wieder in Schlagdistanz zur neutralen Zone, was die Gefahr eines erneuten Abverkaufs reduzieren würde.

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Disclaimer: Die auf dieser Seite dargestellten Kursschätzungen stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind lediglich eine Einschätzung des Analysten.

Die Chartbilder wurden mithilfe von TradingView erstellt.

USD/EUR-Kurs zum Redaktionsschluss: 0,85 Euro.

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