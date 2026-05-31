In diesem Artikel erfährst du:
- Warum Bitcoin-Kritiker Maurice Höfgen mit seiner Warnung vor Verlusten teilweise recht hat
- Wie sich die Gewinnchancen von Bitcoin mit zunehmender Haltedauer verändert
- Weshalb aktuelle Marktindikatoren kurzfristig für Gegenwind sprechen
- Was Anleger von bekannten Bitcoin-Kritikern für ihre eigene Strategie lernen können
Bitcoin-Investoren finden derzeit keine Ruhe: Kaum steigt das digitale Gold Richtung 80.000 oder gar 90.000 US-Dollar, kommt es zum erneuten Einbruch durch externe Faktoren. Viele neue Investoren werden davon abgeschreckt – oder: Sie sind mit ihrer Position im Verlust. Bitcoin-Kritiker wie Maurice Höfgen dürften sich nun wieder bestätigt sehen. Der Publizist bekundete schon vor vier Jahren sein Beileid an “alle Geprellten”. Hat er recht?
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