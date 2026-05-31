40 Prozent der Bitcoin-Investoren liegen aktuell im Minus. Trotzdem gilt: Wer Geduld mitbringt, wird meist belohnt. Warum Bitcoin-Kritiker Maurice Höfgen nicht ganz falsch liegt und welche Chancen Anleger jetzt haben.

“Mein Beileid für alle Geprellten”: Hat Bitcoin-Kritiker Maurice Höfgen recht?

“Mein Beileid für alle Geprellten”: Hat Bitcoin-Kritiker Maurice Höfgen recht?

Was Investoren von Kritikern lernen können

In diesem Artikel erfährst du: Warum Bitcoin-Kritiker Maurice Höfgen mit seiner Warnung vor Verlusten teilweise recht hat

Wie sich die Gewinnchancen von Bitcoin mit zunehmender Haltedauer verändert

Weshalb aktuelle Marktindikatoren kurzfristig für Gegenwind sprechen

Was Anleger von bekannten Bitcoin-Kritikern für ihre eigene Strategie lernen können

Bitcoin-Investoren finden derzeit keine Ruhe: Kaum steigt das digitale Gold Richtung 80.000 oder gar 90.000 US-Dollar, kommt es zum erneuten Einbruch durch externe Faktoren. Viele neue Investoren werden davon abgeschreckt – oder: Sie sind mit ihrer Position im Verlust. Bitcoin-Kritiker wie Maurice Höfgen dürften sich nun wieder bestätigt sehen. Der Publizist bekundete schon vor vier Jahren sein Beileid an “alle Geprellten”. Hat er recht?

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