Aktuelle Einkaufsmanagerindizes sowie wichtige Daten vom US-Arbeitsmarkt dürften die Kursentwicklung von Bitcoin (BTC) maßgeblich beeinflussen.

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

In diesem Artikel erfährst du: Welche Wirtschaftsdaten die Kurse am Aktien- und Krypto-Markt in dieser Woche bewegen werden

Warum der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag zum entscheidenden Kurstreiber der Woche werden könnte

Wieso die ISM-Einkaufsmanagerindizes ein wichtiges Indiz für die Verfassung der US-Wirtschaft darstellen

Welche Szenarien sich für den Bitcoin-Kurs aus starken oder schwachen Beschäftigungsdaten ergeben

Bitcoin (BTC) tendiert die dritte Handelswoche hintereinander gen Süden und notiert kurz vor Wochenschluss vier Prozent schwächer um 73.500 US-Dollar. Ethereum (ETH) und Solana (SOL) zeigen sich mit Kursabschlägen von mehr als vier Prozent ähnlich schwach. Bullish zeigen sich derweil Hyperliquid (HYPE) und BNB (BNB) mit jeweils mehr als acht Prozent Wertzuwachs. Welche Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche im Blick der Anleger stehen und die Kurse am Krypto-Markt bewegen könnten.

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