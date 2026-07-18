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Eine schleichende Gefahr 

Bitcoin-Mining im Überlebenskampf: Wer garantiert die Sicherheit des Netzwerkes?

Sinkende Transaktionskosten und hohe Produktionskosten setzen Bitcoins langfristiges Sicherheitsmodell unter Druck. Warum das Netzwerk gefährdet sein könnte.

Jan-Malte Minnerup
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Bitcoin-Münze zerbricht, dahinter rötlich gefärbte Mining-Geräte

Beitragsbild: Shutterstock I Fotomontage

 | Die langfristige Sicherheit des Bitcoin-Netzwerkes könnte gefährdet sein

In diesem Artikel erfährst du:

  • Weshalb einbrechende Margen die Mining-Industrie stark belasten
  • Welchen Einfluss der Block Reward auf die Sicherheit des Bitcoin-Netzwerkes hat
  • Was passiert, wenn alle Bitcoin geschürft worden sind

Während der aktuellen Bärenmarktphase stehen die Bitcoin-Miner erneut unter großem Druck. Die Produktionskosten für einen BTC betragen mehr als 70.800 US-Dollar, obwohl Bitcoin derzeit bei rund 64.000 US-Dollar gehandelt wird. Gleichzeitig verdienen Miner für ihre eingesetzte Rechenleistung immer weniger. Langfristig wirft das eine Frage nach der Sicherheit des Netzwerkes auf, denn je kleiner die neu ausgeschüttete Menge an BTC wird, desto stärker muss sich Bitcoin langfristig über Transaktionskosten finanzieren.

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