Der Cardano-Kurs zieht an und Charles Hoskinson gibt sich überraschend bullish. Diese ADA-Chartmarken werden für Krypto-Anleger jetzt entscheidend.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Charles Hoskinson äußert optimistische Prognose für Cardano bis 2027. â³

Neue Anwendungen und Partnerschaften könnten das Ökosystem transformieren. â³

ADA-Kurs zeigt kurzfristig neutrale bis leicht bullische Tendenzen. â³

Technische Analyse deutet auf wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus hin.

Monatelang schienen Konflikte rund um Gründer Charles Hoskinson die Cardano-Community zu zerreißen. Erst Anfang Juni verkündete das Krypto-Urgestein seinen vorläufigen Ausstieg aus dem Ökosystem, scheinbar psychisch ausgelaugt von der Kritik an seiner Person. Nun meldet sich der 38-Jährige mit einer umso optimistischeren Prognose zurück. Bis 2027 könnten neue Anwendungen rund um Privacy und Künstliche Intelligenz das Cardano-Ökosystem laut Hoskinson “in eine Rakete verwandeln”.

Im Mittelpunkt seiner Hoffnungen steht Midnight, eine Privacy-Sidechain von Cardano. Sie soll künftig unter anderem private Finanzanwendungen, autonome KI-Agenten und einen geschützten Handel mit digitalen Vermögenswerten ermöglichen. Partnerschaften außerhalb der Krypto-Branche sollen zudem dabei helfen, ein Massenpublikum für das Ökosystem zu gewinnen. Ein Blick auf den ADA-Chart zeigt, welche Marken für eine nachhaltige Trendwende jetzt überwunden werden müssen.

Cardano in der technischen Analyse

In den letzten 24 Stunden pendelte der ADA-Kurs zwischen 0,1693 US-Dollar (Hoch) und 0,1578 US-Dollar (Tief). Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 0,1658 US-Dollar und damit etwa 3,0 Prozent über dem Schlusskurs vor 24 Stunden bei 0,1610 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung beträgt 6,18 Milliarden US-Dollar.

Der Kurs notiert oberhalb des EMA-20 bei 0,1641 US-Dollar und hat seit Mitte Juli überwiegend höhere Tiefs gebildet. Das jüngste lokale Hoch liegt bei 0,1693 US-Dollar. In den letzten Kerzen zeigt sich jedoch eine leichte Schwäche mit einem kleineren tieferen Tief bei 0,1650 US-Dollar. Unterstützungen liegen bei 0,1630 US-Dollar und 0,1600 US-Dollar, Widerstände bei 0,1693 US-Dollar und rund 0,1800 US-Dollar auf Basis der Fibonacci-Marken. Insgesamt ist die Marktlage kurzfristig neutral bis leicht bullisch.

Der RSI (14) liegt bei rund 52,1 und signalisiert eine neutrale bis leicht positive Momentum-Balance. Die Beschleunigung im Histogramm der Kursdeltas zeigt in den letzten beiden Kerzen eine Abschwächung der Aufwärtsdynamik, was auf eine kurzfristige Konsolidierung hindeutet.

Die Breite der Bollinger-Bänder beträgt aktuell rund 0,0123 US-Dollar, was für moderate Schwankungen spricht. Der Markt befindet sich in einer Konsolidierungsphase mit normaler Spannung. Ein deutlicher Ausbruch würde die Bandbreite voraussichtlich schnell ansteigen lassen.

Kurzfristige Cardano-Kursprognose

Kurzfristig bleibt die Prognose neutral: Der Kurs oberhalb des EMA-20, das schwache Momentum und die moderate Volatilität sprechen für einen Range-Handel. Wichtige Unterstützungen liegen bei 0,1630 US-Dollar und 0,1600 US-Dollar, Widerstände bei 0,1693 US-Dollar und 0,1800 US-Dollar auf Basis der Fibonacci-Marken.

Ein Schlusskurs über 0,1693 US-Dollar bei steigendem Volumen könnte ein bullishes Szenario bis etwa 0,1950 US-Dollar eröffnen. Ein nachhaltiger Bruch unter 0,1600 US-Dollar dürfte hingegen weiteren Abwärtsdruck bis 0,1500 US-Dollar auslösen. Anleger könnten Absicherungen unterhalb von 0,1600 US-Dollar erwägen und die Reaktion an der Marke von rund 0,169 US-Dollar als möglichen Long-Trigger beobachten.

Ihr wollt den Bärenmarkt nutzen, um in Bitcoin oder andere Krypto-Assets zu investieren? Auf Coinbase erhalten Neukunden jetzt 30 Euro in BTC, wenn sie mindestens die gleiche Summe investieren. Hier registrieren.

Drei mögliche ADA-Kursszenarien

Im neutralen Szenario, das mit 50 Prozent die höchste Wahrscheinlichkeit besitzt, bewegt sich ADA zwischen 0,162 und 0,169 US-Dollar. Dafür sollte der Kurs oberhalb des EMA-20 bei 0,1641 US-Dollar bleiben, während der RSI um 50 und die Volatilität moderat bleiben. Unterhalb von 0,160 US-Dollar wäre das Szenario hinfällig.

Das bullishe Szenario wird mit 30 Prozent bewertet. Ein Schlusskurs über 0,1693 US-Dollar bei steigendem Handelsvolumen könnte den Weg in Richtung 0,1800 bis 0,195 US-Dollar freimachen. Bestätigung käme durch einen RSI über 60 und einen Ausbruch über das obere Bollinger-Band. Unter 0,167 US-Dollar wäre das Szenario invalidiert.

Für das bearishe Szenario liegt die Wahrscheinlichkeit bei 20 Prozent. Fällt ADA nachhaltig unter 0,1600 US-Dollar und rutscht der RSI unter 45, wären zunächst 0,1500 und später 0,1400 US-Dollar als Kursziele denkbar. Ein Anstieg über 0,172 US-Dollar würde dieses Szenario entkräften.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.