Die FMA Liechtenstein erteilt Paymonade die MiCA-Lizenz. Damit öffnet sich für den Krypto-Dienstleister der gesamte EWR-Raum.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Paymonade erhält MiCA-Lizenz und kann nun in 30 EWR-Staaten operieren. â³

Der Dienstleister fokussiert sich auf Fiat-zu-Krypto-Dienstleistungen für institutionelle Kunden.

Aktuelles jährliches Transaktionsvolumen beträgt etwa 1,8 Milliarden US-Dollar. â³

Geplante Verdopplung der Belegschaft zur Deckung der steigenden Nachfrage. Wir haben die besten MiCA-lizenzierten Broker und Börsen für dich getestet Zu den Börsen

Die europäische Krypto-Industrie durchläuft eine historische Konsolidierungswelle. Vor dem vollständigen Inkrafttreten der EU-Verordnung über Märkte für Kryptowerte (MiCA) verzeichnete der europäische Markt schätzungsweise mehr als 3.000 registrierte Krypto-Unternehmen. Nach dem offiziellen Ablauf der Übergangsfrist am 1. Juli 2026 hat sich diese Zahl drastisch reduziert: Lediglich rund 280 Marktteilnehmer verfügen aktuell über eine gültige MiCA-Zulassung.

Zu diesem Kreis gehört ab sofort auch die unter der Marke Paymonade agierende Damoon Technology (Europe) AG. Die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) erteilte dem Unternehmen die behördliche Zulassung. Auf Basis des liechtensteinischen regulatorischen Fundaments kann Paymonade seine Dienstleistungen nun im gesamten, 30 Staaten umfassenden Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) anbieten.

Milliardenvolumen im Visier der europäischen Expansion

Paymonade fokussiert sich auf regulierte Fiat-zu-Krypto- sowie Krypto-zu-Fiat-On- und Off-Ramp-Dienstleistungen für institutionelle Kunden wie Zahlungsdienstleister, Fintechs und Krypto-Börsen. Mit einem aktuellen jährlichen Transaktionsvolumen von rund 1,8 Milliarden US-Dollar etabliert sich der Dienstleister als feste Größe im neuen regulatorischen Gefüge. Gründer und Chairman Calvin Cheng kommentiert den Meilenstein: “Die Zeit nur leicht regulierter Krypto-Unternehmen geht zu Ende. Dass wir die MiCA-Zulassung erfolgreich erhalten haben, zeigt die Stärke unseres Unternehmens”.

In der Europäischen Union gibt es mit der MiCA-Verordnung ein umfassendes Krypto-Rahmenwerk, das am 1. Juli 2026 vollumfänglich in Kraft trat. Welche Börsen und Anbieter eine Lizenz besitzen und sichere Investitionen ermöglichen, erfahrt ihr bei BTC-ECHO.

Paymonade-CEO Milos Winter Bogdanovic verweist auf die hohe Nachfrage am Markt: “Banken, Fintechs und Krypto-Börsen suchen zunehmend einen regulierten Dienstleistungspartner für ganz Europa”. Um die steigende Nachfrage nach MiCA-konformen Angeboten zu bedienen, plant Paymonade die Verdopplung der Belegschaft in Europa. Das jährliche Transaktionsvolumen soll bis Mitte 2027 auf rund 6 Milliarden CHF steigen.