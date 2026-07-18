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FMA Liechtenstein entscheidet 

Paymonade erhält MiCA-Lizenz: Fiat-Krypto-Infrastruktur für 30 EWR-Staaten

Die FMA Liechtenstein erteilt Paymonade die MiCA-Lizenz. Damit öffnet sich für den Krypto-Dienstleister der gesamte EWR-Raum.

Tobias Zander
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Paymonade bekommt die MiCA-Lizenz

Beitragsbild: Pressefoto I KI-bearbeitet

 | Paymonade-Gründer und Chairman Calvin Cheng darf die MiCA-Lizenz feiern

Die europäische Krypto-Industrie durchläuft eine historische Konsolidierungswelle. Vor dem vollständigen Inkrafttreten der EU-Verordnung über Märkte für Kryptowerte (MiCA) verzeichnete der europäische Markt schätzungsweise mehr als 3.000 registrierte Krypto-Unternehmen. Nach dem offiziellen Ablauf der Übergangsfrist am 1. Juli 2026 hat sich diese Zahl drastisch reduziert: Lediglich rund 280 Marktteilnehmer verfügen aktuell über eine gültige MiCA-Zulassung.

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BTC-ECHO Insider Report MiCA im Praxistest: Das sagen Krypto-Insider zur EU-Regulierung

Zu diesem Kreis gehört ab sofort auch die unter der Marke Paymonade agierende Damoon Technology (Europe) AG. Die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) erteilte dem Unternehmen die behördliche Zulassung. Auf Basis des liechtensteinischen regulatorischen Fundaments kann Paymonade seine Dienstleistungen nun im gesamten, 30 Staaten umfassenden Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) anbieten.

Milliardenvolumen im Visier der europäischen Expansion

Paymonade fokussiert sich auf regulierte Fiat-zu-Krypto- sowie Krypto-zu-Fiat-On- und Off-Ramp-Dienstleistungen für institutionelle Kunden wie Zahlungsdienstleister, Fintechs und Krypto-Börsen. Mit einem aktuellen jährlichen Transaktionsvolumen von rund 1,8 Milliarden US-Dollar etabliert sich der Dienstleister als feste Größe im neuen regulatorischen Gefüge. Gründer und Chairman Calvin Cheng kommentiert den Meilenstein: “Die Zeit nur leicht regulierter Krypto-Unternehmen geht zu Ende. Dass wir die MiCA-Zulassung erfolgreich erhalten haben, zeigt die Stärke unseres Unternehmens”.

In der Europäischen Union gibt es mit der MiCA-Verordnung ein umfassendes Krypto-Rahmenwerk, das am 1. Juli 2026 vollumfänglich in Kraft trat. Welche Börsen und Anbieter eine Lizenz besitzen und sichere Investitionen ermöglichen, erfahrt ihr bei BTC-ECHO.

Paymonade-CEO Milos Winter Bogdanovic verweist auf die hohe Nachfrage am Markt: “Banken, Fintechs und Krypto-Börsen suchen zunehmend einen regulierten Dienstleistungspartner für ganz Europa”. Um die steigende Nachfrage nach MiCA-konformen Angeboten zu bedienen, plant Paymonade die Verdopplung der Belegschaft in Europa. Das jährliche Transaktionsvolumen soll bis Mitte 2027 auf rund 6 Milliarden CHF steigen.

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