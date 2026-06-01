App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Trade Krypto smarter
Jetzt starten und Bonus sichern
2,22 T
Hyperliquid-Kurs62,24 5.99%
Bitcoin-Kurs63.315,71 -0.31%
Ethereum-Kurs1.725,38 -0.98%
XRP-Kurs1,14 -0.69%
BNB-Kurs604,89 -4.79%
Solana-Kurs70,99 -0.43%
TRON-Kurs0,300284 1.45%
Dogecoin-Kurs0,086873 0.15%
Cardano-Kurs0,203128 -0.44%
Zcash-Kurs492,52 6.21%
Chainlink-Kurs7,87 -0.80%
Official Trump-Kurs1,75 1.48%
Pi Network-Kurs0,127974 0.98%
Fokus auf Stablecoins 

Pierre Rochard: “Bitcoin ist zu volatil für Kriminelle”

Stablecoins überholen Bitcoin bei Finanzkriminalität deutlich. Im Vergleich zum US-Dollar bleibt das Krypto-Volumen jedoch klein.

Johannes Dexl
Teilen
Bitcoin-Kurs63.315,71 -0.31 %
Bitcoin kaufen
Bitcoin-Münze auf dunklem Chartbild

Beitragsbild: Shutterstock

 | Bitcoin hat in den vergangenen Jahren deutlich an Volatilität eingebüßt

Bitcoin ist offenbar nicht die bevorzugte Kryptowährung für Finanzkriminalität. Darauf weist eine aktuelle Auswertung von River hin. Demnach entfiel im Jahr 2025 ein Volumen von 10,8 Milliarden US-Dollar auf Bitcoin, das im Zusammenhang mit Finanzkriminalität stand. Bei Stablecoins waren es dagegen 129 Milliarden US-Dollar.

Die Entwicklung ist deutlich. Bereits seit 2022 liegen Stablecoins in der Statistik klar vor BTC. Damals wurden 35 Milliarden US-Dollar bei Stablecoins erfasst, gegenüber 11,2 Milliarden US-Dollar bei Bitcoin. In den Folgejahren wuchs der Abstand weiter.

Stablecoins dominieren die Statistik

Der Grund liegt nahe. Stablecoins wie USDT oder USDC sind weniger volatil und eignen sich dadurch besser für kurzfristige Transfers, Zahlungsabwicklungen und Wertaufbewahrung innerhalb krimineller Netzwerke. Bitcoin hingegen schwankt stärker im Preis. Für illegale Akteure, die möglichst wenig Kursrisiko tragen wollen, ist das ein Nachteil.

Der Experte Pierre Rochard, CEO der Bitcoin Bond Company, kommentierte die Statistik entsprechend pointiert. “Bitcoin ist zu volatil für Kriminelle”, schrieb er auf X.

Seine Aussage dreht ein häufiges Narrativ um. Die Krypto-Leitwährung wird zwar oft mit illegalen Transaktionen in Verbindung gebracht. Die Daten von River legen jedoch nahe, dass sich Finanzkriminalität längst stärker auf Stablecoins verlagert hat.

Hinzu kommt: Im Vergleich zum traditionellen Finanzsystem sind die Krypto-Zahlen weiterhin klein. Das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung schätzt, dass weltweit jedes Jahr 800 Milliarden bis zwei Billionen US-Dollar gewaschen werden. Das entspricht zwei bis fünf Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts. Selbst die 129 Milliarden US-Dollar bei Stablecoins liegen damit deutlich unter den Schätzungen für illegale Finanzströme im klassischen Geldsystem.

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Vor der Steinfassade der New Yorker Börse ist ein Straßenschild der Wall Street angebracht, das die Überschneidung von traditionellem Finanzwesen und modernen Vermögenswerten wie Bitcoin hervorhebt.
Makro-WochenausblickWas wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?
Eine große Anzeigetafel in New York zeigt Quoten der Kandidaten auf das Bürgermeisteramt der Stadt
Das sagt BTC-ECHOStreitpunkt Prognosemärkte: Brauchen wir Polymarket und Co. wirklich?
Zwei physische Bitcoin-Token (BTC) werden unter rotem Licht gezeigt, wobei auf ihrer Oberfläche kreislaufähnliche Muster zu erkennen sind, die das digitale Wesen von Bitcoin hervorheben.
Was Investoren von Kritikern lernen können“Mein Beileid für alle Geprellten”: Hat Bitcoin-Kritiker Maurice Höfgen recht?
Humanity
0,529922
77.38%
币安人生 (BinanceLife)
0,556191
25.50%
LAB
8,54
15.02%
Venice Token
16,95
14.98%
Worldcoin
0,334508
12.91%
Stellar
0,224949
8.92%
Sky
0,059262
7.66%
Toncoin
1,70
6.77%
Internet Computer
2,44
6.62%
​​Stable
0,033398
6.55%
Bitget Token
1,80
-5.77%
Aster
0,623201
-5.31%
BNB
604,89
-4.79%
Mantle
0,562024
-4.73%
Morpho
1,78
-4.50%
OKB
78,30
-2.78%
Monero
308,85
-2.78%
Gate
6,18
-2.48%
Filecoin
0,819046
-2.08%
NEXO
0,731411
-2.06%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren