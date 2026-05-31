Cardano sagt den Summit 2026 ab. Eine Treasury-Abstimmung verfehlt knapp die nötige Mehrheit. Die Hintergründe.

Die Cardano Foundation hat bestätigt, dass der geplante Cardano Summit in diesem Jahr nicht stattfinden wird. Grund ist eine Onchain-Abstimmung über die Finanzierung des Events aus der Netzwerk-Treasury, die knapp scheiterte. In einem Beitrag auf X erklärte die Foundation, man werde das Ergebnis respektieren und die weitere Umsetzung des Summits einstellen.

“Governance erfordert nicht nur Beteiligung, sondern auch die Bereitschaft, kollektive Entscheidungen zu akzeptieren”, schrieb die Foundation. “Die Cardano-Community hat gesprochen und wir respektieren das Ergebnis.”

Cardano Summit scheitert knapp

Die Abstimmung endete am Freitag, dem 29. Mai. Zur Entscheidung stand ein überarbeiteter Antrag über 7,8 Millionen ADA, umgerechnet rund 2 Millionen US-Dollar. Damit sollte ein zweitägiger Summit am 5. und 6. Oktober in Singapur finanziert werden. Die Ja-Stimmen kamen auf 65,21 Prozent des teilnehmenden DRep-Stakes. Für eine Treasury-Entnahme wären 66,67 Prozent nötig gewesen. Der Antrag lief damit ohne Ratifizierung aus.

Nach Köpfen gerechnet unterstützte eine Mehrheit der abstimmenden Delegierten den Vorschlag. 135 stimmten dafür, 61 dagegen, 24 enthielten sich. Auch das Constitutional Committee gab grünes Licht. Nach den Cardano-Regeln reicht bei Treasury-Maßnahmen jedoch keine einfache Mehrheit. Entscheidend ist der Anteil am DRep-Stake.

Auch Budgetkürzung reicht nicht

Der Antrag war bereits eine deutlich reduzierte Version eines ursprünglichen Vorschlags über 14,07 Millionen ADA, damals rund 3,66 Millionen US-Dollar. Darin war der Summit noch mit einem von EMURGO organisierten TOKEN2049-Sponsoring gebündelt. EMURGO ist der offizielle kommerzielle Arm der Cardano-Blockchain. Die Foundation trennte die beiden Vorhaben später, kürzte das Budget um mehr als 20 Prozent und ergänzte eine geprüfte Mittelverwaltung, meilensteinbasierte Zahlungen sowie ein unabhängiges Aufsichtskomitee.

Cardano-Gründer Charles Hoskinson und Cardano-Foundation-CEO Frederik Gregaard hatten die DReps kurz vor Ende der Abstimmung dazu aufgerufen, den überarbeiteten Antrag zu unterstützen. Die Foundation selbst, die als DRep über Stimmgewicht verfügt, enthielt sich bei der Summit-Abstimmung. Zur Begründung hieß es, man wolle den Ausgang nicht beeinflussen.

Cardanos Delegated Representatives haben in diesem Jahr wiederholt Ausgaben zurückgewiesen, die mit Hoskinson, EMURGO oder Input Output Global verbunden waren. Dazu gehörte auch ein reduziertes IO-Finanzierungspaket rund um den Leios-Mainnet-Vorstoß.