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XRP Ledger: Flash-Loan-Angriffe nun unmöglich

DeFi im Ripple-Ökosystem könnte von einem Sicherheitsvorteil profitieren. Flash-Loan-Angriffe sind auf dem XRP Ledger strukturell ausgeschlossen, doch der Schutz hat seinen Preis.

Johannes Dexl
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Beitragsbild: Shutterstock

 | XRP ist eines der umstrittensten Projekte im Krypto-Markt

Die größten DeFi-Exploits der vergangenen zwei Monate haben einen gemeinsamen Nenner. Sie nutzten eine Mechanik, die auf dem XRP Ledger nicht existiert. Flash Loans erlauben es Tradern, Millionenbeträge ohne Sicherheiten aufzunehmen, solange das Darlehen innerhalb derselben Transaktion zurückgezahlt wird. In legitimen Fällen dient das Arbitrage, Liquidationen oder Collateral Swaps. In Angriffen wird derselbe Mechanismus genutzt, um Oracles zu manipulieren, Pools leerzuräumen und den Kredit im selben Schritt zurückzuzahlen.

Genau diese Angriffssequenz ist auf dem XRP Ledger strukturell ausgeschlossen. XRPL-Transaktionen sind zwar atomar, können aber keine verschachtelten Smart-Contract-Aufrufe ausführen. Der typische Ablauf aus Leihen, Manipulieren und Zurückzahlen passt damit nicht in eine einzelne Transaktion. Neu ist nun ein aktueller AMM-Vorschlag, der Concentrated Liquidity und StableSwap-ähnliche Pools für das XRP Ledger vorsieht und diese Flash-Loan-Resistenz ausdrücklich als Sicherheitsvorteil anpreist.

Sicherheit hat ihren Preis

Der Verzicht auf diese Komposierbarkeit ist jedoch ein klarer Trade-off. DeFi auf Ethereum nutzt Flash Loans längst als Infrastruktur für Arbitrage, Liquidationen und komplexe Strategien. Das XRP Ledger schließt diese Möglichkeiten weitgehend aus, eliminiert damit aber eine ganze Angriffsklasse.

Lange spielte dieser Unterschied kaum eine Rolle, da XRPL DeFi vergleichsweise klein war. Mit wachsender Liquidität, tokenisierten Real-World Assets und neuen AMM-Plänen könnte sich das ändern. Die entscheidende Frage lautet, ob strukturelle Exploit-Resistenz zu einem echten Wettbewerbsvorteil wird oder ob institutionelles Kapital am Ende weiterhin dorthin fließt, wo die tiefste Liquidität liegt.

Der Kurs des Ripple-Coins steht aktuell bei rund 1,34 US-Dollar und hat sich in den vergangenen 30 Tagen leicht schwächer entwickelt. Für XRP werden nun diese Kursmarken entscheidend.

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