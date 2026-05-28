App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Trade Krypto smarter
Jetzt starten und Bonus sichern
2,17 T
Hyperliquid-Kurs52,17 2.46%
Bitcoin-Kurs63.261,99 -1.80%
Ethereum-Kurs1.740,07 -1.43%
XRP-Kurs1,14 0.77%
BNB-Kurs551,22 -1.78%
Solana-Kurs71,18 -1.10%
TRON-Kurs0,304076 -4.44%
Dogecoin-Kurs0,086009 -1.37%
Cardano-Kurs0,202823 -1.20%
Zcash-Kurs477,67 0.91%
Chainlink-Kurs7,79 -2.27%
Official Trump-Kurs1,63 -4.81%
Pi Network-Kurs0,124994 1.74%
Kursanalyse 

XRP-Kursanalyse: Können die Bullen den Absturz abwenden?

Die Kryptowährung Ripple (XRP) zeigt alarmierende Signale. Steht dem Altcoin ein herber Kursrücksetzer bevor? Alle wichtigen Chartmarken in der Kursanalyse!

Stefan Lübeck
Teilen
XRP-Kurs1,14 0.77 %
Bitcoin kaufen
Eine XRP-Münze liegt auf einem roten Kurschart

Beitragsbild: Shutterstock

 | Der Altcoin Ripple (XRP) droht im Zuge der marktweiten Korrektur weiter abzurutschen

In diesem Artikel erfährst du:

  • Wieso die XRP-Bullen in den kommenden Tagen zur Stelle sein müssen
  • Warum eine bearishe Trendfortsetzung das Chartbild deutlich eintrüben würden
  • Welche Kursmarken bei Ripple kurz- und mittelfristig relevant werden

Das Chartbild von Ripple (XRP) hat sich in den letzten 14 Handelstagen deutlich eingetrübt. Nach gescheitertem Ausbruch auf der Oberseite zur Monatsmitte droht jetzt eine bearishe Trendfortsetzung. Mit 1,26 US-Dollar korrigierte der XRP-Kurs in dieser Woche zwischenzeitlich auf dem tiefsten Stand seit Anfang Februar. Im Wochenvergleich notiert der Kurs trotz leichter Erholung aktuell fünf Prozent tiefer und droht, die Handelsrange der letzten drei Monate gen Süden zu verlassen. Welche Kursmarken nun zwingend verteidigt werden müssen, um eine bearishe Trendfortsetzung abzuwenden, zeigt diese Kursanalyse.

Weiter mit Plus+ für erfolgreiche Investments!
  • Exklusive Artikel & Marktdaten
  • Täglich Kurs-Updates & Analysen
  • Infos zu Steuern & Regulierung
  • Weniger Werbung
  • Jederzeit kündbar
Jetzt entdecken

Bereits Plus+ Mitglied?

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Venice-Token vor Chart
VVV-Rallye800 Prozent Plus seit Jahresbeginn: Hat Venice AI trotzdem noch Kurspotenzial?
Ethereum-Münze vor rotem Hintergrund
KursanalyseEthereum-Kursprognose: Geht die Kurskorrektur weiter?
Ein Schild der Wall Street ist zu sehen
Acht Billionen US-Dollar VolumenCanton Network: Warum Großbanken auf diese Blockchain setzen
Ripple (XRP) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ripple (XRP) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Ripple (XRP) kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Stellar
0,177701
27.02%
Midnight
0,031559
5.28%
Hedera
0,077463
5.22%
Algorand
0,094757
3.32%
Hyperliquid
52,17
2.46%
DeXe
14,54
2.16%
Pi Network
0,124994
1.74%
Figure Heloc
0,895887
1.55%
Cronos
0,058357
1.19%
Zcash
477,67
0.91%
Worldcoin
0,244790
-17.27%
Bitcoin Cash
260,48
-11.48%
Monero
306,75
-9.11%
Jupiter
0,151601
-9.00%
Filecoin
0,833913
-7.96%
Render
1,73
-7.07%
Venice Token
13,83
-6.41%
NEAR Protocol
2,07
-6.39%
Ethena
0,076694
-6.25%
Cosmos Hub
1,75
-6.05%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren