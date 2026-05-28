Die Kryptowährung Ripple (XRP) zeigt alarmierende Signale. Steht dem Altcoin ein herber Kursrücksetzer bevor? Alle wichtigen Chartmarken in der Kursanalyse!

XRP-Kursanalyse: Können die Bullen den Absturz abwenden?

XRP-Kursanalyse: Können die Bullen den Absturz abwenden?

In diesem Artikel erfährst du: Wieso die XRP-Bullen in den kommenden Tagen zur Stelle sein müssen

Warum eine bearishe Trendfortsetzung das Chartbild deutlich eintrüben würden

Welche Kursmarken bei Ripple kurz- und mittelfristig relevant werden

Das Chartbild von Ripple (XRP) hat sich in den letzten 14 Handelstagen deutlich eingetrübt. Nach gescheitertem Ausbruch auf der Oberseite zur Monatsmitte droht jetzt eine bearishe Trendfortsetzung. Mit 1,26 US-Dollar korrigierte der XRP-Kurs in dieser Woche zwischenzeitlich auf dem tiefsten Stand seit Anfang Februar. Im Wochenvergleich notiert der Kurs trotz leichter Erholung aktuell fünf Prozent tiefer und droht, die Handelsrange der letzten drei Monate gen Süden zu verlassen. Welche Kursmarken nun zwingend verteidigt werden müssen, um eine bearishe Trendfortsetzung abzuwenden, zeigt diese Kursanalyse.

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