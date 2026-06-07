Michael Saylor bricht ein Tabu und stößt erstmals Bitcoin zwecks Dividendenfinanzierung ab. Das sagt die BTC-ECHO Redaktion zum Strategy-Schock.

Michael Saylor verkauft Bitcoin: So reagiert die BTC-ECHO Redaktion auf das Strategy-Drama

Michael Saylor verkauft Bitcoin: So reagiert die BTC-ECHO Redaktion auf das Strategy-Drama

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Was MSTR-Aktionäre und Krypto-Anleger derzeit besonders verunsichert

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Eines ist sicher: Dass Michael Saylor niemals Bitcoin verkaufen wird. So dachte man jedenfalls bis vor kurzem in der BTC-Community, hatte der Strategy-Gründer doch über Jahre hinweg immer wieder betont, dass er das “perfekte Asset” auf ewig halten wolle. Umso erschütternder war der Tabubruch des vergangenen Montags für viele Bitcoiner und MSTR-Aktionäre. Zwar nehmen sich die 32 veräußerten BTC im Vergleich zu einem Restbestand von 843.706 BTC sehr bescheiden aus, dennoch erhitzt der symbolische Verkauf die Gemüter. Hat der US-Unternehmer seit August 2020 eine bloße Marketingshow abgezogen und die Öffentlichkeit bewusst getäuscht? Oder handelt es sich um eine intelligente Anpassung der Bitcoin-Strategie? Das sagt die BTC-ECHO.

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