In diesem Artikel erfährst du: Warum der Airdrop als Blauplause gesehen wird

Wieviel Gewinn Airdrop-Empfänger machten

Was Hyperliquid von anderen Krypto-Börsen unterscheidet

Ob HYPE auch jetzt noch ein gutes Investment sein könnte

Schaut man in diesen Tagen als Krypto-Anleger durch seinen Feed in den sozialen Netzwerken, könnte man meinen, Scooter habe einen Memecoin gelauncht. Doch der Hype um HYPE stammt nicht von H.P. Baxxter, sondern von der Krypto-DEX (Decentralized Exchange) Hyperliquid. Während andere Projekte wie Eigenlayer oder Hamster Kombat die digitalen Luftabwürfe aus dem Krypto-Space komplett verhunzten, geht HYPE als Paradebeispiel in die noch junge Airdrop-Historie ein. Die Plattform verzichtet gänzlich auf Finanzierung von Venture-Capital-Unternehmen. “Community First” scheint also gelebte Praxis und nicht nur ein Marketing-Slogan zu sein. Dieses positive Karma kommt postwendend zurück, denn das Projekt wird regelrecht mit Lob überschüttet. Manche sehen in der Euphorie gar eine Ablösung von Binance kommen.

