In diesem Artikel erfährst du: Warum die Immobilienpreise in Bitcoin drastisch fallen werden

Wie rapide sich Immobilien als Assetklasse in einem Bitcoin-Standard wandeln

Weshalb BTC-Langzeitinvestoren von diesen Trends profitieren könnten

Welche Bitcoin-Kaufpreise für Häuser langfristig realistisch sind

Wegen der steigenden Häuserpreise rückt der Traum von den eigenen vier Wänden für viele Millenials und Gen-Z-Angehörige in weite Ferne. Doch der überlegene Wertspeicher Bitcoin könnte das monetäre Premium aus anderen Assetklassen aufsaugen. Für den globalen Immobilienmarkt wäre es eine Disruption historischen Ausmaßes, wenn in den kommenden Jahren viele Billionen US-Dollar in das digitale Gold fließen. Im Gespräch mit BTC-ECHO führt Leon Wankum aus, warum diese Entwicklung keineswegs utopisch ist, sondern schon hier und heute stattfindet. Der Immobilienexperte erklärt außerdem, wie schnell Bitcoin gegenüber Immobilien an Wert gewinnt und weshalb es langfristig sogar ein teurer Fehler sein könnte, einen Bitcoin für ein Haus auszugeben.

