In diesem Artikel erfährst du:
- Wie Collector Crypt den Pokémon-Hype mit NFTs handelbar macht
- Weshalb das Gacha-Modell regulatorisch brisant ist
- Wieso Investoren trotz hoher Einnahmen in die Röhre schauen könnten
- Welche Risiken Unlocks und Pokémon-Abhängigkeit für Anleger bedeuten
Pokémon-Karten waren früher Pausenhof-Währung. Heute sind sie ein Investment-Markt mit Millionenauktionen, professionellen Grading-Diensten, Preis-Datenbanken und spezialisierten Lagerhäusern. Nun will sich auch der Krypto-Markt ein Stück dieses Geschäfts sichern. Das Projekt Collector Crypt nimmt physische Sammelkarten, lässt sie verwahren und macht daraus handelbare NFTs auf Solana. Nutzer können die tokenisierten Karten kaufen, verkaufen oder gegen das physische Original einlösen. Der wichtigste Umsatztreiber ist jedoch nicht der klassische Marktplatz, sondern das Gacha-Produkt. Dabei kaufen Nutzer digitale Packs zu festen Preisen und erhalten zufällig eine tokenisierte Karte. Gemessen an den generierten Einnahmen wirkt der hauseigene CARDS-Token günstig bewertet. Die entscheidende Frage bleibt jedoch, ob sich mit den NFTs tatsächlich Geld verdienen lässt.
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