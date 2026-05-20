Die Rendite 30-jähriger US-Anleihen klettert auf den höchsten Stand seit 2007. Warum Bitcoin und Co. jetzt darunter leiden.

Höchste Treasury Yield seit 2007: Das bedeutet die Rendite-Explosion für Bitcoin

Höchste Treasury Yield seit 2007: Das bedeutet die Rendite-Explosion für Bitcoin

Die Rendite für 30-jährige US-Staatsanleihen ist auf den höchsten Stand seit dem Jahr 2007 geklettert, wie Forbes berichtet. Laut Daten von Tradingview liegt diese jetzt bei 5,177 Prozent. Allein in den letzten 30 Tagen hat dieser Wert einen Zuwachs von 20 Basispunkten verzeichnet. Seit dem Ausbruch des Iran-Krieges Ende Februar beläuft sich das Plus sogar auf über 50 Basispunkte.

Die 30-year U.S. Treasury steigt enorm I Quelle: Tradingview

Auch an den kürzeren Enden der Zinskurve zeigt sich eine deutliche Straffung. Die Rendite für zehnjährige US-Staatsanleihen notiert aktuell bei 4,66 Prozent. Das entspricht dem höchsten Niveau seit Februar 2025.

Rendite-Rallye belastet Risiko-Assets weltweit

Steigende Renditen sorgen dafür, dass vermeintlich sichere Staatsanleihen wieder höhere Erträge abwerfen. Investoren sehen infolgedessen weniger Anreize, Risiken auf dem Finanzmarkt einzugehen. Die Entwicklung beschränkt sich nicht auf die Vereinigten Staaten. Die staatlichen Anleiherenditen in Japan und Großbritannien verzeichnen ähnliche Ausschläge nach oben.

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So sind nicht nur Nasdaq, S&P und Dow Jones in Reaktion auf die steigenden Renditen gefallen. Auch der Bitcoin-Kurs gibt nach: Im Wochenvergleich ist die Kryptowährung um 4,7 Prozent gefallen und notiert aktuell bei 77.200 US-Dollar. Ähnlich ergeht es Ethereum und vielen anderen Altcoins.

Was wichtig wird für Bitcoin und Co.

Der Blick richtet sich nun auf die Politik der US-Notenbank. Analysten rechnen laut FedWatch-Tool mit einer Zinserhöhung ab Januar 2027. Höhere Zinserwartungen treiben primär die kurzfristigen Renditen nach oben. Und: Für Risiko-Assets wie Bitcoin sind steigende Zinsen tendenziell schlecht, da es weniger Liquidität im Markt geben wird.

Welche Zinssignale für Anleger jetzt entscheidend sind, lest ihr hier: Kevin Warsh übernimmt die Federal Reserve: Das sind die Folgen für Bitcoin!