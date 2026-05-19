Hyperliquid befindet sich unverändert auf Wachstumskurs. Wie es jetzt mit dem HYPE-Kurs weitergehen könnte, zeigt die neuste Kursanalyse.

Hyperliquid: Kommt jetzt der Sprung ans Allzeithoch?

Hyperliquid: Kommt jetzt der Sprung ans Allzeithoch?

In diesem Artikel erfährst du: Warum Hyperliquid vor der nächsten Kursrallye stehen könnte

Welche Kursziele für Anleger kurz- und mittelfristig in den Fokus rücken

Warum positive Äußerungen einer US-Behörde zusätzlich Aufwind verleihen dürfte

Der Altcoin Hyperliquid (HYPE) gehört weiter zu den Outperformern am Krypto-Markt. In den letzten 24 Handelsstunden stieg die dezentrale Perpetual-Börse um fünf Prozent auf ein neues Jahreshoch an. Der jüngste Kursschub hat das Chartbild abermals verbessert und rückt jetzt folgende Zielmarken in den kommenden Tagen und Wochen in den Fokus.

Weiter mit Plus+ für erfolgreiche Investments! Exklusive Artikel & Marktdaten

Täglich Kurs-Updates & Analysen

Infos zu Steuern & Regulierung

Weniger Werbung

Jederzeit kündbar Jetzt entdecken Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden

Solana (SOL) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026 In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Solana (SOL) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest. Jetzt zum Solana (SOL) kaufen Leitfaden