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Kursanalyse 

Hyperliquid: Kommt jetzt der Sprung ans Allzeithoch?

Hyperliquid befindet sich unverändert auf Wachstumskurs. Wie es jetzt mit dem HYPE-Kurs weitergehen könnte, zeigt die neuste Kursanalyse.

Stefan Lübeck
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Ein blaugrünes und schwarzes ovales Objekt mit einem stilisierten, abstrakten Sanduhrsymbol erinnert an die Ästhetik von Hyperliquid und steht vor einem verschwommenen blaugrünen und orangefarbenen Hintergrund.

Beitragsbild: Shutterstock, KI-bearbeitet

 | Knackt Hyperliquid ein neues Rekordhoch?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum Hyperliquid vor der nächsten Kursrallye stehen könnte
  • Welche Kursziele für Anleger kurz- und mittelfristig in den Fokus rücken
  • Warum positive Äußerungen einer US-Behörde zusätzlich Aufwind verleihen dürfte

Der Altcoin Hyperliquid (HYPE) gehört weiter zu den Outperformern am Krypto-Markt. In den letzten 24 Handelsstunden stieg die dezentrale Perpetual-Börse um fünf Prozent auf ein neues Jahreshoch an. Der jüngste Kursschub hat das Chartbild abermals verbessert und rückt jetzt folgende Zielmarken in den kommenden Tagen und Wochen in den Fokus.

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