In diesem Artikel erfährst du:
- Warum Hyperliquid vor der nächsten Kursrallye stehen könnte
- Welche Kursziele für Anleger kurz- und mittelfristig in den Fokus rücken
- Warum positive Äußerungen einer US-Behörde zusätzlich Aufwind verleihen dürfte
Der Altcoin Hyperliquid (HYPE) gehört weiter zu den Outperformern am Krypto-Markt. In den letzten 24 Handelsstunden stieg die dezentrale Perpetual-Börse um fünf Prozent auf ein neues Jahreshoch an. Der jüngste Kursschub hat das Chartbild abermals verbessert und rückt jetzt folgende Zielmarken in den kommenden Tagen und Wochen in den Fokus.
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