In diesem Artikel erfährst du:
- Warum der Bitcoin-Kurs zuletzt wieder deutlich unter Druck geraten ist
- Weshalb die Zone rund um 80.000 US-Dollar aktuell so wichtig für den Markt bleibt
- Warum On-Chain-Daten trotz der Unsicherheit weiter auf eine größere Bodenbildung hindeuten
- Welche Unterstützungsbereiche Trader und institutionelle Anleger jetzt besonders beobachten
Die Stimmung am Krypto-Markt hat sich zuletzt wieder deutlich eingetrübt. Auslöser dafür waren neue geopolitische Spannungen rund um den Konflikt zwischen den USA, Israel und dem Iran. Vor allem die Sorge vor einer möglichen militärischen Eskalation sorgte erneut für Druck auf Bitcoin, Ölpreise und die globalen Finanzmärkte. Gleichzeitig spielen On-Chain-Daten aktuell wieder eine wichtige Rolle, um die Stimmung der Marktteilnehmer besser einzuordnen und mögliche Chancen sowie wichtige Kursbereiche frühzeitig zu erkennen.
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