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"Es gibt keinen Grund zur Panik" 

“Schwere Sicherheitslücken” bei BitBox: Nutzer sollten jetzt handeln

BitBox hat bei internen Audits mehrere schwerwiegende Sicherheitslücken in der eigenen Firmware entdeckt. Nutzer sollten ihr Gerät umgehend aktualisieren.

Ludwig Schlick
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Das Bild zeigt eine Bitcoin-Münze und die BitBox02.

Beitragsbild: Shutterstock I Fotomontage

 | BitBox-Nutzer müssen jetzt handeln

Der Schweizer Hardware-Wallet-Hersteller BitBox hat mit dem Dixence-Update mehrere schwerwiegende Sicherheitslücken in seiner Firmware geschlossen. Alle Schwachstellen wurden nach eigenen Angaben intern im Rahmen regulärer Audits entdeckt.

“Es liegen keine Berichte über gestohlene Nutzergelder vor und es gibt keinen Grund zur Panik. Wir empfehlen allen Nutzern, ihre BitBox-Geräte auf die neueste Firmware-Version zu aktualisieren. Dein bestehender Wallet-Seed ist in keiner Weise betroffen”, schreibt die Firma.

Drei Schwachstellen im Detail

Die schwerwiegendste Lücke betrifft den Bootloader: Ein Angreifer hätte Nutzer per Phishing dazu bringen können, eine manipulierte Firmware auf einem echten BitBox02 zu installieren und so Gelder zu stehlen. Diese Lücke wurde bereits mit dem vorherigen Oeschinen-Update behoben. Die neuere BitBox02 Nova ist davon nicht betroffen.

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Eine zweite, im Dixence-Update behobene Lücke betraf einen Speicherfehler bei der Multi-Edition des Geräts, sofern noch kein Wallet eingerichtet war und ein manipulierter Host-Rechner zum Einsatz kam. “Die reine Bitcoin-Version der BitBox ist davon nicht betroffen, da ihre Firmware den betroffenen Code nicht enthält”, heißt es in dem Blogbeitrag.

Eine dritte Schwachstelle betraf die Silent-Payments-Funktion und hätte im Extremfall zur Sperrung von Geldern an einer falschen Adresse führen können, etwa im Rahmen eines Erpressungsversuchs.

BitBox-Update zeitnah herunterladen

Alle Geräte mit Firmware-Version 9.26.5 oder neuer sind gegen sämtliche beschriebenen Probleme abgesichert. BitBox rät allen Nutzern, unabhängig vom eigenen Nutzungsszenario, das Update zeitnah über die BitBoxApp herunterzuladen.

Im Rahmen des Coldcard-Hacks vor zwei Wochen, spricht die Bitcoin-Community über Self Custody. Auch in der BTC-ECHO Redaktion ist das Thema Diskussionsstoff. Mehr dazu hier: Nach Coldcard-Hack: Hat Bitcoin Self-Custody ausgedient?

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