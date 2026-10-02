Bitcoin nimmt Kurs auf 87.000 US-Dollar. Auch die Altcoins legen zu. On-Chain-Daten sprechen derweil für einen Aufwärtstrend am Krypto-Markt.

Der Krypto-Markt setzt seine Erholung unbeirrt fort. Der Bitcoin-Kurs steigt binnen 24 Stunden um 3,4 Prozent auf rund 86.500 US-Dollar und liegt damit auch auf Wochensicht wieder im Plus. Die gesamte Marktkapitalisierung legt um rund ein Prozent auf drei Billionen US-Dollar zu.

Auch bei den großen Altcoins überwiegen die Kursgewinne. Ethereum steigt um 1,7 Prozent auf 2.734 US-Dollar, Solana um rund 4 Prozent auf 123 US-Dollar. XRP gewinnt zwei Prozent, BNB 1,6 Prozent. Deutlicher fällt das Plus bei Aave aus: Der DeFi-Token legt auf Tagessicht um rund zwölf Prozent zu.

Weniger Bitcoin auf den Börsen

Auch die On-Chain-Daten haben sich zuletzt aufgehellt. Laut CryptoQuant lag der Nettofluss bei Binance zuletzt bei minus 2.424 BTC. Das verringert die unmittelbar für Verkäufe verfügbare Menge. CryptoQuant bezeichnet die Entwicklung in einer Analyse als das derzeit “klarste positive Signal” unter den untersuchten Kennzahlen.

Von den Minern kommt derzeit ebenfalls kein größerer Verkaufsdruck. Auch die Anleger sitzen insgesamt weiter auf nicht realisierten Gewinnen, wenn auch etwas weniger als zuletzt. Zusammen mit den sinkenden Bitcoin-Beständen auf den Börsen sieht CryptoQuant darin kurzfristig bessere Voraussetzungen für weitere Kurssteigerungen.

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