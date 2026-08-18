Die Richtungslosigkeit am Krypto-Markt nimmt kein Ende. Die Gefahr einer weiteren Kurskorrektur ist unverändert nicht vom Tisch.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin und viele Altcoins zeigen zu Wochenbeginn eine positive Kursentwicklung und erreichen neue Monatshochs. â³

Geringes Handelsvolumen und geopolitische Risiken könnten die Erholung jedoch abrupt beenden. â³

Bitcoin und mit ihm auch der überwiegende Teil des Krypto-Sektors tendieren weiterhin richtungslos seitwärts. Trotz neuer Allzeithochs am US-Aktienmarkt zeigen sich die meisten Kryptowährungen unverändert impulslos. Die Sommerflaute macht ihrem Namen alle Ehre. Das BTC-ECHO Musterdepot zeigt exemplarisch, wie sich Krypto-Investoren bis in den Herbst positionieren können.

Das Krypto-Portfolio umfasst stets acht bis zehn Coins und hält geplante Käufe und Kauflevels fest. Es bildet die Grundlage für eine systematische, transparente Investmentstrategie. Aktuell befindet sich das Portfolio noch im Aufbau.

Bitcoin und Altcoins im Makro-Check: Das bewegt die Kurse aktuell

Der Krypto-Markt versuchte zu Wochenbeginn eine Erholungsbewegung zu starten. Trotz fallender US-Inflationszahlen und einer Dollarschwäche in den letzten Wochen verharrt das Handelsvolumen am Spot-Markt jedoch weiterhin im Bereich seiner 2026er Tiefststände. Immerhin konnten die Outflows aus den Bitcoin Spot ETFs in einem Umfang von 389 Millionen US-Dollar in der Vorwoche durch frische Zuflüsse über 297 Millionen US-Dollar zum Start der neuen Handelswoche deutlich abgebaut werden. Die beiden größten Positionen in unserem Musterdepot, Bitcoin und Ethereum, notieren im Wochenvergleich bislang jedoch nahezu unverändert. Einzig Hyperliquid weist mit einem Anstieg von sieben Prozent eine starke Kursperformance auf.

So ist das Krypto-Portfolio aktuell aufgestellt (100.000 US-Dollar Basis)

Unser Musterdepot beinhaltet die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung Bitcoin (BTC) sowie Positionen in Ethereum (ETH), Solana (SOL), Aave (AAVE), dem Binance Coin (BNB), Virtuals Protocol (VIRTUAL), Canton (CC), Ripple (XRP), Phala Network (PHA), Hyperliquid (HYPE) und seit dieser Woche auch Venice Token (VVV). Trotz des Positionsaufbaus beim AI-Projekt VVV bewegt sich die Cash-Quote im Stablecoin Tether (USDT) in Anbetracht der schwierigen politischen Gemengelage und der volatilen Ölpreise weiterhin oberhalb des Schwellenwerts von 25 Prozent.

Das Musterdepot tendiert im Wochenvergleich leicht im Plus bei aktuell 89.449 US-Dollar.

Das BTC-ECHO Musterdepot kann sich leicht erholen

Das vollständige Portfolio könnt ihr euch in der BTC-ECHO App kostenlos selbst nachbauen. Dafür müsst ihr einfach nur die BTC-ECHO App im App Store oder Google Play Store herunterladen und im Reiter “Portfolio” alle oben gezeigten Coins hinzufügen.

Diese Transaktionen haben wir diese Woche durchgeführt

Einer der wenigen Outperformer im Handelsjahr 2026 hat zu Wochenbeginn frischen Aufwind erhalten. Der AI-Coin Venice Token (VVV) scheint infolge der 8 Milliarden US-Dollar Übernahme des Marktplatzes für KI-Modelle, OpenRouter, durch den Krypto-Zahlungsabwickler Stripe neue Kursphantasie zu erhalten. Venice.ai fährt einen ähnlichen Ansatz wie OpenRouter, legt jedoch besonderen Wert auf Privatsphäre. Der deutliche Anstieg des Handelsvolumens in den letzten Handelstagen sorgte Wochenbeginn für einen Kursausbruch auf neue Monatshochs und erhöht die Chance auf eine Trendfortsetzung in Richtung des 2026er-Hochs, weshalb eine spekulative Position bei 12,40 US-Dollar aufgebaut wurde.

Wir haben Venice Token (VVV) gekauft I Quelle: BTC-ECHO

Krypto-Positionen im Fokus: Unsere Einzeleinschätzung

Bitcoin (BTC)

Bitcoin zeigt sich kurzfristig neutral bis leicht bullish. Der Kurs liegt mit 64.200 US-Dollar oberhalb des EMA-20 bei rund 63.719 US-Dollar und bildet höhere Hochs und Tiefs aus. Auch der RSI signalisiert moderates Kaufmomentum, ohne dass Bitcoin bereits überkauft wirkt. Die moderate Volatilität spricht derzeit eher für eine Konsolidierung als für eine größere Richtungsbewegung.

Entscheidend sind nun die Marken bei 63.300 und 64.600 US-Dollar. Gelingt ein Ausbruch über 64.600 US-Dollar bei steigendem Volumen, rücken zunächst 65.400 und anschließend bis zu 67.000 US-Dollar in den Fokus. Fällt Bitcoin dagegen nachhaltig unter 63.300 US-Dollar, würde sich das kurzfristige Bild eintrüben – dann wären Kurse im Bereich von 60.000 bis 62.000 US-Dollar möglich.

Ethereum (ETH)

Ethereum präsentiert sich kurzfristig neutral mit leichter Schwächetendenz. Der Kurs notiert bei rund 1.893 US-Dollar und damit knapp unter dem EMA-20 bei 1.894 US-Dollar. Der RSI bewegt sich ebenfalls im neutralen Bereich, während der zuletzt negative Momentum-Indikator auf nachlassenden Verkaufsdruck hindeutet. Insgesamt befindet sich ETH damit weiterhin in einer Seitwärtskonsolidierung.

Für die weitere Richtung sind vor allem 1.885 und 1.919 US-Dollar entscheidend. Ein bestätigter Ausbruch über 1.919 US-Dollar könnte neues Aufwärtsmomentum freisetzen und zunächst 1.943 US-Dollar sowie anschließend den Bereich bis 2.050 US-Dollar in den Fokus rücken. Fällt Ethereum dagegen nachhaltig unter 1.885 US-Dollar, wäre ein Rückgang in Richtung 1.854 US-Dollar möglich; bei zunehmender Schwäche könnte sich die Korrektur bis in den Bereich zwischen 1.740 und 1.820 US-Dollar ausweiten.

Solana (SOL)

Solana bewegt sich kurzfristig weiter seitwärts. Der Kurs liegt mit rund 75,63 US-Dollar nahezu exakt am EMA-20, während der RSI eine neutrale bis leicht positive Dynamik signalisiert. Gleichzeitig verliert das Aufwärtsmomentum an Kraft. Solange SOL in diesem Bereich verharrt, fehlt damit ein klares Richtungssignal.

Wer über Solana hinaus wissen möchte, welche Kursmarken bei Bitcoin, Ethereum oder anderen Kryptowährungen jetzt wichtig werden, findet bei BTC-ECHO automatisch generierte Kursanalysen. Das Tool ordnet aktuelle Marktdaten ein und zeigt mögliche bullishe wie bearishe Szenarien.

Für die weitere Entwicklung sind vor allem 74,44 und 76,50 US-Dollar relevant. Ein nachhaltiger Ausbruch über 76,50 bis 76,70 US-Dollar könnte den Weg zunächst in Richtung 77,84 und anschließend 80 bis 82 US-Dollar öffnen. Fällt Solana dagegen unter die Unterstützung bei 74,44 US-Dollar, steigt das Risiko einer stärkeren Korrektur – im bearishen Szenario wäre ein Rückgang bis in den Bereich von 68 bis 70 US-Dollar möglich.

Aave (AAVE)

Aave zeigt sich kurzfristig neutral bis leicht bullisch. Der Kurs notiert mit 88,59 US-Dollar knapp oberhalb des EMA-20 bei 87,56 US-Dollar und bildet zuletzt höhere Tiefs aus. Der RSI liegt im neutralen Bereich, während das Momentum leicht anzieht. Insgesamt befindet sich AAVE weiterhin in einer Konsolidierungsphase mit leichter Aufwärtstendenz.

Entscheidend sind nun die Marken bei 86,03 und 89,92 US-Dollar. Ein nachhaltiger Ausbruch über 89,92 US-Dollar könnte neues Aufwärtsmomentum freisetzen und den Kurs in Richtung 100 bis 110 US-Dollar führen. Fällt AAVE dagegen unter 86,03 US-Dollar, würde sich das technische Bild eintrüben – dann steigt das Risiko einer Korrektur in den Bereich zwischen 70 und 84 US-Dollar.

Binance Coin (BNB)

BNB zeigt sich kurzfristig neutral bis leicht bärisch. Der Kurs notiert mit rund 603,51 US-Dollar unter dem EMA-20 bei etwa 606,19 US-Dollar, während der RSI auf vergleichsweise schwaches Kaufinteresse hindeutet. Gleichzeitig lässt der negative Druck etwas nach. Insgesamt bleibt BNB damit in einer Seitwärtskonsolidierung mit leichtem Abwärtsrisiko.

Wichtige Marken liegen nun bei 598,77 und 608 US-Dollar. Ein nachhaltiger Ausbruch über 608 US-Dollar könnte den Kurs in Richtung 620,55 US-Dollar führen. Fällt BNB dagegen unter 598,77 US-Dollar, würde sich das technische Bild weiter eintrüben – dann wäre ein Rückgang bis in den Bereich um 585,30 US-Dollar möglich.

Virtuals Protocol (VIRTUAL)

Virtuals zeigt kurzfristig eine leicht bullische Tendenz. Der Kurs notiert mit 0,5781 US-Dollar oberhalb des EMA-20 bei 0,5686 US-Dollar und bildet höhere Hochs und Tiefs aus. Auch der RSI signalisiert moderates Kaufmomentum, während die positive Momentum-Entwicklung die kurzfristige Aufwärtsbewegung stützt.

Entscheidend sind nun die Marken bei 0,5678 und 0,5832 US-Dollar. Ein Ausbruch über 0,5832 US-Dollar bei steigendem Volumen könnte den Weg über 0,5925 bis auf 0,6052 US-Dollar öffnen. Fällt VIRTUAL dagegen unter 0,5678 US-Dollar, rücken zunächst 0,5534 und bei stärkerem Verkaufsdruck 0,5262 US-Dollar in den Fokus.

Canton (CC)

Die Kurserholung bei Canton (CC) währte nur kurz. Der CC-Kurs rutschte nach einer Erholung auf zwischenzeitlich 0,103 US-Dollar in den letzten Tagen zurück gen Süden. Mit aktuell 0,091 US-Dolllar notiert der RWA-Coin jedoch weiterhin deutlich unterhalb des EMA-20. Kurzfristig muss sich der Kurs weiterhin oberhalb der Unterstützungsmarke bei 0,091 US-Dollar stabilisieren. Gelingt den Bullen ein neuer Anstiegsversuch, muss die Marke von 0,097 US-Dollar durchstoßen werden um den Kreuzresist aus EMA-20 und Vorwochenhoch bei 0,103 US-Dollar anzulaufen. Erst wenn es gelingen sollte, dieses Chartniveau nachhaltig zu pulverisieren, wäre eine Folgebewegung in Richtung 0,107 US-Dollar sowie maximale 0,115 US-Dollar vorstellbar.

Tendiert Canton in den kommenden Tagen hingegen weiter gen Süden, und durchschlägt das Monatstief bei 0,087 US-Dollar, könnte sich die Korrektur bis an das Ausbruchsniveau aus dem Dezember 2025 bei 0,080 US-Dollar ausweiten. Mit Blick auf den RSI-Indikator zeigt sich weiterhin ein anhaltender Abwärtstrend. Mit einem Wert von 30 notiert der Momentum-Indikator unverändert tief in bearishem Terrain.

Hyperliquid (HYPE)

Der Kurs von Hyperliquid (HYPE) kann sich weiter gen Norden vorarbeiten. Der Ausbruch über den EMA-20 bei 56,16 US-Dollar sorgte für eine Trendfortsetzung auf zwischenzeitlich 60,50 US-Dollar. Optimalerweise kann sich der HYPE-Kurs in den kommenden Tagen oberhalb des EMA-50 bei 58,32 US-Dollar stabilisieren. Ein Ausbruch über das Wochenhoch könnte den Altcoin bis an die 63,34 US-Dollar zulegen lassen. Rutscht die Kryptowährung hingegen erneut gen Süden ab, wartet mit dem steigenden EMA-20 bei 56,98 US-Dollar die erste Bewährungsprobe. Aus Sicht der Käuferseite sollte Hyperliquid nicht mehr unter die 56,16 US-Dollar abrutschen. Ansonsten droht ein Rückfall bis an die übergeordnete Aufwärtstrendlinie bei aktuell 54,66 US-Dollar.

Der Momentum-Indikator RSI kann sich im Zuge der jüngsten Kurserholung zurück bis an die Oberkante der neutralen Zone bei 55 vorarbeiten. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marke würde jedoch ein frisches Kaufsignal im Tageschart genieren. Dreht der Indikator hingegen erneut gen Süden ab, könnte die Kursdynamik der letzten Tage vorerst zum erliegen kommen.

Ripple (XRP)

XRP zeigt sich kurzfristig neutral bis leicht bärisch. Der Kurs liegt mit rund 0,993 US-Dollar unter dem EMA-20 bei etwa 1,001 US-Dollar und bildet zuletzt tiefere Hochs und Tiefs aus. Der RSI bewegt sich zwar im neutralen Bereich, zugleich lässt der Abwärtsdruck etwas nach. Insgesamt spricht das für eine Stabilisierung auf schwachem Niveau.

Entscheidend sind nun die Marken bei 0,986 und 1,010 US-Dollar. Ein Ausbruch über 1,010 US-Dollar könnte neues Aufwärtsmomentum freisetzen und den Kurs zunächst in Richtung 1,02 bis 1,06 US-Dollar führen. Fällt XRP dagegen nachhaltig unter 0,986 US-Dollar, dürfte der Abwärtsdruck wieder zunehmen – dann rückt die Marke von rund 0,95 US-Dollar in den Fokus.

Phala Network (PHA)

Der Privacy AI-Coin Phala (PHA) konnte die Erholung in der Vorwoche bislang nicht in einen Trendwechsel ummünzen. Vielmehr tendiert der PHA-Kurs mit aktuell 0,0213 US-Dollar rund fünf Prozent unter dem Vorwochenkurs. Unverändert muss sich der Altcoin zunächst oberhalb der 0,0219 US-Dollar behaupten um den EMA-20 zurückzuerobern und weiteres Anstiegspotenzial freizusetzen. Kann in der Folge auch das Vorwochenhoch bei 0,0270 US-Dollar überwunden werden, wäre Platz bis an die Abrisskante bei 0,0300 US-Dollar.

Rutscht der PHA-Kurs hingegen dynamisch unter das Wochentief bei 0,0212 US-Dollar ab, droht ein Retest des Monatstiefs bei 0,0192 US-Dollar. Mit Blick auf den RSI notiert der Indikator mit aktuell 44 an der Unterkante der neutralen Zone. Eine nachhaltige AUfgabe dieser Zone würde den Abgabedruck zusätzlich steigern und die Wahrscheinlichkeit für eine Bodenbildung abermals senken.

Venice Token (VVV)

Der native Token der KI-Plattform Venice.ai, Venice Token (VVV), kann seit Wochenbeginn deutlich im Wert zulegen und zwischenzeitlich ein neues Monatshoch bei 14,78 US-Dollar ausbilden. Das Krypto-Projekt der Krypto-Legende Erik Voorhees gehört in den letzten Tagen zu den stärksten Altcoin und notiert deutlich oberhalb des EMA-20. Optimalerweise kann der sich VVV-Kurs nun nördlich des alten Monatshochs bei 12,80 US-Dollar behaupten und die starke Widerstandszone zwischen 14,83 US-Dollar und 15,05 US-Dollar zeitnah pulverisieren. Ein Sprung über diesen Bereich würde frisches Kurspotenzial in Richtung 15,71 US-Dollar aktivieren. Sogar ein Anstieg bis an die 17,05 US-Dollar wäre vorstellbar.

Dreht der Kurs hingegen gen Süden um, ist eine Vorentscheidung am EMA-20 bei 12,22 US-Dollar einzuplanen. Sollte dieser gleitende Durchschnitt aufgebenen werden, käme die horizontale Unterstützung bei 11,63 US-Dollar in den Fokus. Mit Blick auf den RSI, zeigt sich ein starker bullisher Trend. Mit einem Wert von 66 bietet der Momentum-Indikator Platz für eine anhaltende Kursrallye. Solange der RSI-Indikator nicht nachhaltig in die neutrale Zone wegknickt, sind weitere Kurszuwächse wahrscheinlich.

Tether (USDT)

Der Stablecoin ist an den US-Dollar gekoppelt. Daher besteht keine Gefahr eines plötzlichen Wertverlusts.

Unsere aktuelle Krypto-Strategie

Der Krypto-Markt zeigt sich wie schon in den letzten Handelswochen unverändert richtungslos. Bitcoin und die überwiegende Mehrheit der Altcoins lassen Trenddynamik vermissen. Das anhaltend geringe Handelsvolumen bestätigt das defensive Anlegerverhalten. Investoren scheinen ihr Geld lieber in KI-Aktien zu stecken. Ein ähnliches Desinteresse zeigte sich bereits in den vorherigen Bodenbildungsphasen der Jahre 2018 und 2022. Um für einen finalen Abverkauf vorbereitet zu sein, halten wir die Cash-Quote trotz Zukaufs des KI-Token VVV weiterhin oberhalb der Schwelle von 25 Prozent.

Das erwartet uns diese Handelswoche

Im Anlegerfokus steht die Veröffentlichung des FOMC-Protokolls der US-Notenbank Fed am Mittwochabend deutscher Zeit. Dieser Termin hat das größte Potenzial, die Zinserwartungen spürbar zu verschieben. Tags darauf werden die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosengeld und der Konjunkturindex der Philadelphia-Fed präsentiert. Hinzu kommen ein Auftritt der Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, am Mittwoch und das Protokoll der jüngsten EZB-Sitzung am Donnerstag. Mit Blick auf die US-Berichtssaison schauen Marktteilnehmer auf das neuste Zahlenwerk des Einzelhandelsriesen Walmart vorbörslich am Donnerstag.

Welche Auswirkungen diese Daten auf Bitcoin und Co. haben könnten, erfahrt ihr hier: Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Redaktioneller Hinweis: Mit dem BTC-ECHO-Musterportfolio wollen wir euch eine Hilfestellung geben und bilden alle Kauflevels, Zielmarken und Transaktionen transparent ab – inklusive Historie, Performance-Tracking und strategischer Einordnung. Marktexperte Stefan Lübeck – seit über zehn Jahren als Trader und Chartanalyst tätig – ist der aktive Manager des Portfolios. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar und dient ausschließlich zu Informationszwecken.