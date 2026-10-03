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Nachfolgestreit 

Nach Tod des Gründers: Bei Ondo tobt ein Machtkampf

Weil der Gründer ohne Testament starb, begann ein Streit um die Nachfolge bei Ondo. Warum die Mutter des verstorbenen Gründers die neue Führung nicht anerkennt.

Jan-Malte Minnerup
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Das Ondo Logo auf einem blauen Hintergrund mit den Gerichtssymbolen Hammer und Waage

Beitragsbild: Shutterstock I Fotomontage

 | Ondo Finance zählt zu den größten Anbietern tokenisierter Real-World Assets

Eigentlich könnte es für Ondo Finance kaum besser laufen. Erst kürzlich präsentierte der Tokenisierungsspezialist drei neue Onchain-Portfolios, deren Anlagestrategien eigens von BlackRock entwickelt wurden. Zudem stecken inzwischen mehr als 3,8 Milliarden US-Dollar in den verschiedenen Produkten des Unternehmens und allein über Ondo Stocks wurden Token mit einem Handelsvolumen von 26 Milliarden US-Dollar bewegt. Hinter den Kulissen beschäftigt das Unternehmen allerdings ein Problem, das mit Blockchain-Technologie wenig zu tun hat. Seit dem unerwarteten Tod von Gründer Nathan Allman wird vor Gericht darum gestritten, wer das Unternehmen heute überhaupt kontrolliert.

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