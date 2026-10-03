Eigentlich könnte es für Ondo Finance kaum besser laufen. Erst kürzlich präsentierte der Tokenisierungsspezialist drei neue Onchain-Portfolios, deren Anlagestrategien eigens von BlackRock entwickelt wurden. Zudem stecken inzwischen mehr als 3,8 Milliarden US-Dollar in den verschiedenen Produkten des Unternehmens und allein über Ondo Stocks wurden Token mit einem Handelsvolumen von 26 Milliarden US-Dollar bewegt. Hinter den Kulissen beschäftigt das Unternehmen allerdings ein Problem, das mit Blockchain-Technologie wenig zu tun hat. Seit dem unerwarteten Tod von Gründer Nathan Allman wird vor Gericht darum gestritten, wer das Unternehmen heute überhaupt kontrolliert.
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