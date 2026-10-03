Weil der Gründer ohne Testament starb, begann ein Streit um die Nachfolge bei Ondo. Warum die Mutter des verstorbenen Gründers die neue Führung nicht anerkennt.

Nach Tod des Gründers: Bei Ondo tobt ein Machtkampf

Nach Tod des Gründers: Bei Ondo tobt ein Machtkampf

Eigentlich könnte es für Ondo Finance kaum besser laufen. Erst kürzlich präsentierte der Tokenisierungsspezialist drei neue Onchain-Portfolios, deren Anlagestrategien eigens von BlackRock entwickelt wurden. Zudem stecken inzwischen mehr als 3,8 Milliarden US-Dollar in den verschiedenen Produkten des Unternehmens und allein über Ondo Stocks wurden Token mit einem Handelsvolumen von 26 Milliarden US-Dollar bewegt. Hinter den Kulissen beschäftigt das Unternehmen allerdings ein Problem, das mit Blockchain-Technologie wenig zu tun hat. Seit dem unerwarteten Tod von Gründer Nathan Allman wird vor Gericht darum gestritten, wer das Unternehmen heute überhaupt kontrolliert.

Jetzt weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)

Fakten statt Fake News

Unabhängige & sachliche Berichterstattung

Jederzeit kündbar Flexibel testen 30 Tage 1 € danach 9,90 € monatlich Jetzt testen 50 % Rabatt 12 Monate 59,90 € nur 5,00 € monatlich Geld sparen Zahlungsmöglichkeiten VISA



Pay Pal

Pay

Pay

SEPA Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.