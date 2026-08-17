Das FOMC-Protokoll zur Juli-Sitzung der US-Notenbank sowie die Erstanträge auf Arbeitslosengeld könnten die Kursentwicklung von Bitcoin (BTC) maßgeblich beeinflussen.

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Die Kurse am Krypto-Markt zeigten in der abgelaufenen Handelswoche erste Schwächeanzeichen. Während Bitcoin (BTC) gut drei Prozent auf 63.000 US-Dollar korrigierte, tendierte Ethereum (ETH) zwei Prozent gen Süden auf 1.884 US-Dollar. Einziger Lichtblick unter den Top-10 Altcoins war Hyperliquid (HYPE) mit einem Kursaufschlag von knapp sechs Prozent auf 57 US-Dollar. Welche Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche nun im Blick der Anleger stehen und die Kurse im Krypto-Sektor bewegen könnten.

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