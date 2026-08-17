Die Kurse am Krypto-Markt zeigten in der abgelaufenen Handelswoche erste Schwächeanzeichen. Während Bitcoin (BTC) gut drei Prozent auf 63.000 US-Dollar korrigierte, tendierte Ethereum (ETH) zwei Prozent gen Süden auf 1.884 US-Dollar. Einziger Lichtblick unter den Top-10 Altcoins war Hyperliquid (HYPE) mit einem Kursaufschlag von knapp sechs Prozent auf 57 US-Dollar. Welche Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche nun im Blick der Anleger stehen und die Kurse im Krypto-Sektor bewegen könnten.
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