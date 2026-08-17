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Makro-Wochenausblick 

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Das FOMC-Protokoll zur Juli-Sitzung der US-Notenbank sowie die Erstanträge auf Arbeitslosengeld könnten die Kursentwicklung von Bitcoin (BTC) maßgeblich beeinflussen.

Stefan Lübeck
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Vor der Steinfassade der New Yorker Börse ist ein Straßenschild der Wall Street angebracht, das die Überschneidung von traditionellem Finanzwesen und modernen Vermögenswerten wie Bitcoin hervorhebt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Auch in dieser Woche stehen Termine an, die die Krypto-Kurse beeinflussen könnten

Die Kurse am Krypto-Markt zeigten in der abgelaufenen Handelswoche erste Schwächeanzeichen. Während Bitcoin (BTC) gut drei Prozent auf 63.000 US-Dollar korrigierte, tendierte Ethereum (ETH) zwei Prozent gen Süden auf 1.884 US-Dollar. Einziger Lichtblick unter den Top-10 Altcoins war Hyperliquid (HYPE) mit einem Kursaufschlag von knapp sechs Prozent auf 57 US-Dollar. Welche Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche nun im Blick der Anleger stehen und die Kurse im Krypto-Sektor bewegen könnten.

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