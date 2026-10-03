Ein Bitcoin-Kauf auf Kredit widerspricht für viele Anleger jedem Grundsatz vernünftigen Risikomanagements. Nicole Nowak sieht das anders. Die frühere Data Analystin hat ihren Konzernjob hinter sich gelassen, arbeitet heute selbstständig im Bitcoin-Umfeld und beschäftigt sich seit Jahren mit der Frage, wann Fremdkapital sinnvoll eingesetzt werden kann. Im Gespräch mit BTC-ECHO erklärt sie, warum sie ihren eigenen Bitcoin-Kauf bewusst vorgezogen hat und welche Rolle der Einstiegszeitpunkt dabei spielte. Außerdem spricht sie über die Unterschiede zwischen klassischen Konsumentenkrediten und Bitcoin-besicherten Darlehen – und darüber, wo die Strategie an ihre Grenzen stößt.
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