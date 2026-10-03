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Nicole Nowak im Interview 

Bitcoin auf Kredit kaufen? Wann Fremdkapital die Rendite steigert

Bitcoin-Käufe auf Kredit gelten landläufig als klares No-Go. Nicole Nowak erklärt, wie Fremdkapital sinnvoll eingesetzt werden kann – und ab welchem Punkt das Risiko kippt.

Tobias Zander
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Bitcoin kaufen
Nicole Nowak und eine Bitcoin-Münze

Beitragsbild: Pressefoto I Shutterstock

 | YouTuberin Nicole Nowak nennt Vor- und Nachteile von Bitcoin-Käufen auf Kredit

Ein Bitcoin-Kauf auf Kredit widerspricht für viele Anleger jedem Grundsatz vernünftigen Risikomanagements. Nicole Nowak sieht das anders. Die frühere Data Analystin hat ihren Konzernjob hinter sich gelassen, arbeitet heute selbstständig im Bitcoin-Umfeld und beschäftigt sich seit Jahren mit der Frage, wann Fremdkapital sinnvoll eingesetzt werden kann. Im Gespräch mit BTC-ECHO erklärt sie, warum sie ihren eigenen Bitcoin-Kauf bewusst vorgezogen hat und welche Rolle der Einstiegszeitpunkt dabei spielte. Außerdem spricht sie über die Unterschiede zwischen klassischen Konsumentenkrediten und Bitcoin-besicherten Darlehen – und darüber, wo die Strategie an ihre Grenzen stößt.

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