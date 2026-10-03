Sowohl bei XRP als auch bei Ethereum dominiert wieder der Pessimismus in der Community. Antizyklischen Krypto-Investoren könnte sich dadurch nun eine Chance bieten.

XRP schlägt Ethereum bei den ETFs – trotzdem ist die Stimmung schlecht

XRP schlägt Ethereum bei den ETFs – trotzdem ist die Stimmung schlecht

Mit dem Oktober hat soeben einer der historisch stärksten Krypto-Monate begonnen, aber bei den beiden Top-Altcoins Ethereum und XRP ist die Stimmung der Community nach Angaben von Santiment denkbar schlecht. Die Firma hat das Verhältnis von optimistischen zu pessimistischen Kommentaren auf X, Telegram, Reddit und anderen sozialen Medien gemessen. Ein Wert unter 1,0 bedeutet, dass negative Beiträge die Mehrheit bilden. Bei ETH fiel er auf 0,89, den tiefsten Stand seit dem Anfang Juni und bei XRP sank er sogar auf 0,67, was den tiefsten Stand seit Mitte August bedeutet.

Neue Stimmungstiefs bei XRP und Ethereum trotz Uptober-Beginn I Quelle: Santiment

“Starker Pessimismus kann eine nützliche Konstellation für konträre Anlagen schaffen”, erklären die Analysten in einem X-Post. Wenn Krypto-Trader davon überzeugt seien, dass die Kurse weiter fallen werden, könne ein Großteil der Verkäufe bereits stattgefunden haben. Zurückhaltender Optimismus respektive stärkere Angst schaffe historisch attraktivere Einstiegsbedingungen als eine offensichtliche “Buy the Dip”-Begeisterung.

Eine Garantie für einen zeitnahen Kurszuwachs bei XRP und Ethereum gebe es aber nicht. Im Moment des Schreibens handelt der Ripple-Coin bei 1,48 US-Dollar, ein Minus von 4,5 Prozent im Vergleich zur Vorwoche.

XRP Spot ETFs trotzen dem Krypto-Abverkauf

Entgegen dieser negativen Entwicklung halten die Ripple-Indexfonds weiterhin die Stellung und konnten in der zurückliegenden Handelswoche moderate Nettozuflüsse in Höhe von 4,74 Millionen US-Dollar begrüßen. Das bestätigen neue Daten von SoSoValue. Insgesamt verwahren die XRP Spot ETFs von Canary, Bitwise und Co. nun bereits 1,66 Milliarden Ripple-Coins im Wert von 2,45 Milliarden US-Dollar. Hingegen erlitten die Ethereum-Fonds auf Wochenbasis Nettoabflüsse in Höhe von in Höhe von 101 Millionen US-Dollar. Welchen radikalen Umbruch Vitalik Buterin jetzt plant, lest ihr im neuen Meinungs-ECHO: “Ethereum wird bald keine Blockchain mehr sein“.