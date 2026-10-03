Ethereum befindet sich an einem Wendepunkt. So skizziert Gründer Vitalik Buterin nun den Weg zum “kryptografischen Weltcomputer”.

Am Anfang war der Block. Und das bei Ethereum bereits vor über elf Jahren. Viele Hard und Soft Forks später hat sich das Netzwerk inzwischen so sehr vom klassischen Verständnis einer Blockchain entfernt, dass Vitalik Buterin von Ethereum nun als einer zukünftig “qualitativ anderen Art von System” redet. Mit dem anstehenden Upgrade Hegota soll sich also endlich die Vorherbestimmung zum Weltcomputer erfüllen: Eine Abwicklungsschicht zwischen analoger und digitaler Welt. Ethereum selbst würde dabei gewissermaßen immer weiter in den Hintergrund rücken. Doch wenn die Technologie wirklich so weit wäre, dass sie mit der Realität verschmilzt: Wäre das nicht irgendwie auch das Ende von Ethereum?

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