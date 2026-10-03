App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Trade Krypto smarter
MiCA konform und reguliert
2,60 T
Hyperliquid-Kurs78,85 -0.03%
Bitcoin-Kurs75.224,81 -1.52%
Ethereum-Kurs2.379,60 -1.43%
XRP-Kurs1,32 -1.72%
BNB-Kurs681,85 -1.20%
Hyperliquid-Kurs78,85 -0.03%
Solana-Kurs106,31 -1.97%
TRON-Kurs0,297697 0.23%
Dogecoin-Kurs0,082744 -2.72%
Cardano-Kurs0,219190 -2.35%
Zcash-Kurs1.173,99 -4.18%
Chainlink-Kurs12,47 -2.96%
Pi Network-Kurs0,078913 -1.71%
Meinungs-ECHO 

Ethereums Zukunft? Vitalik Buterin präsentiert den “Weltcomputer”

Ethereum befindet sich an einem Wendepunkt. So skizziert Gründer Vitalik Buterin nun den Weg zum “kryptografischen Weltcomputer”.

Moritz Draht
Teilen
Bitcoin kaufen
Ethereum-Gründer Vitalik Buterin

Beitragsbild: Shutterstock

 | Vitalik Buterin träumt vom Weltcomputer

Am Anfang war der Block. Und das bei Ethereum bereits vor über elf Jahren. Viele Hard und Soft Forks später hat sich das Netzwerk inzwischen so sehr vom klassischen Verständnis einer Blockchain entfernt, dass Vitalik Buterin von Ethereum nun als einer zukünftig “qualitativ anderen Art von System” redet. Mit dem anstehenden Upgrade Hegota soll sich also endlich die Vorherbestimmung zum Weltcomputer erfüllen: Eine Abwicklungsschicht zwischen analoger und digitaler Welt. Ethereum selbst würde dabei gewissermaßen immer weiter in den Hintergrund rücken. Doch wenn die Technologie wirklich so weit wäre, dass sie mit der Realität verschmilzt: Wäre das nicht irgendwie auch das Ende von Ethereum?

Jetzt weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+
  • Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)
  • Fakten statt Fake News
  • Unabhängige & sachliche Berichterstattung
  • Jederzeit kündbar
Flexibel testen
30 Tage
1 €
danach 9,90 € monatlich
Jetzt testen
50 % Rabatt
12 Monate
59,90 €
nur 5,00 € monatlich
Geld sparen
Zahlungsmöglichkeiten
  • VISA
  • PayPal
  • Pay
  • Pay
  • SEPA
Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Eine Solana-Kryptowährungsmünze steht vor einem blauen Hintergrund mit einem digitalen Aktienchart, auf dem die charakteristischen Candlestick-Muster von Solana zu sehen sind.
Solana arbeitet sich zurückSolana kommt wieder in Fahrt: Wie weit trägt die Kurserholung jetzt?
Das Bild zeigt eine Bitcoin-Münze und Altcoin-Münzen
Helden eines BullenmarktsDer Altcoin-Hype vergeht – Bitcoin bleibt langfristig die stärkere Wahl
Lars Klingbeil vor einem Bitcoin-Motiv mit deutscher Flagge im Hintergrund.
Krypto in DACHBMF will Bitcoin-Haltefrist abschaffen: Diese Folgen drohen Anlegern
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Midnight
0,044648
27.43%
Worldcoin
0,507407
9.34%
Sky
0,078853
5.64%
JUST
0,121688
5.57%
Akedo
0,030006
5.05%
Injective
6,91
3.72%
Figure Heloc
0,928976
2.41%
Filecoin
0,936976
2.06%
Quant
223,72
1.68%
Uniswap
8,23
1.46%
Rain
0,008923
-16.95%
Lighter
3,08
-8.27%
Pepe
0,000004
-6.93%
Pump.fun
0,004880
-5.81%
Ethena
0,207069
-5.74%
Bittensor
259,56
-5.40%
Polkadot
1,02
-5.34%
Jupiter
0,280003
-5.29%
Ether.fi
0,618793
-5.08%
NEAR Protocol
4,20
-4.91%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren