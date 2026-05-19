Der Krypto-Markt sucht nach neuen Impulsen, die Kurse tendieren seitwärts. Doch wie kann man sich jetzt positionieren? Wir geben Rat.

Dem Krypto-Markt fehlt noch immer die Schussrichtung: Bitcoin und Co. steigen zwar immer wieder leicht an – werden dann aber wieder zurückgeworfen. Die Frage ist: Wie kann man in einem solchen Seitwärtsmarkt profitieren? Wir zeigen dir, wie du dich jetzt am Krypto-Markt langfristig positionierst.

Das Krypto-Portfolio zeigt stets acht bis zehn Coins und hält geplante Käufe und Kauflevels fest. Es bildet die Grundlage für eine systematische, transparente Investmentstrategie. Aktuell befindet sich das Portfolio noch im Aufbau.

Bitcoin und Co. im Makro-Check: Das treibt die Kurse aktuell

Die US-Börsenaufsicht SEC könnte tokenisierten Aktien in den USA bald deutlich mehr Spielraum geben. Laut Bloomberg Law arbeitet die Behörde an einer sogenannten “Innovation Exemption”, die Handelsplattformen einen vereinfachten regulatorischen Rahmen für digitale Wertpapiere ermöglichen soll. Für den Krypto-Markt wäre das ein wichtiges Signal, denn tokenisierte Aktien gelten als eines der spannendsten Wachstumsfelder im RWA-Sektor.

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Anleger reagieren bereits. Besonders Ondo Finance profitiert von der Nachricht: Der ONDO-Token legt zweistellig zu. Auch Hyperliquid und Chainlink notieren im Plus. Bitcoin hält sich weiterhin unter der Marke von 80.000 US-Dollar.

So ist das Krypto-Portfolio aktuell aufgestellt (100.000 US-Dollar Basis)

Das Portfolio beinhaltet die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung Bitcoin (BTC) sowie Positionen in Ethereum (ETH), Solana (SOL), Aave (AAVE), dem Binance Coin (BNB), Virtuals Protocol (VIRTUAL), Canton (CC), Ripple (XRP), Zcash (ZEC) und Hyperliquid (HYPE). Um auf die geopolitischen Entwicklungen reagieren zu können, verfügt das Depot zudem unverändert über eine hohe Cash-Quote im Stablecoin Tether (USDT).

Im Wochenvergleich weist das Portfolio einen Kursabschlag von drei Prozent auf. Die Gesamtposition des Musterdepots liegt zum Zeitpunkt des Schreibens bei 98.460 US-Dollar.

Das BTC-ECHO Musterdepot konsolidiert leicht

Das vollständige Portfolio könnt ihr euch in der BTC-ECHO App kostenlos selbst nachbauen. Dafür müsst ihr einfach die BTC-ECHO App im App Store oder Google Play Store herunterladen und im Reiter “Portfolio” alle oben gezeigten Coins hinzufügen.

Diese Transaktionen haben wir diese Woche durchgeführt

Privacy Coins gehören im Handelsjahr 2026 zu den interessantesten Kryptowährungen. Nachdem Zcash (ZEC) im Folge von Streitigkeiten im Development-Team zu Jahresbeginn einen deutlichen Rücksetzer verkraften musste, ist der Altcoin zurück in der Spur und legte in den letzten Wochen signifikant im Wert zu. Neben dem wachsenden Anlegerinteresse an finanzieller Privatsphäre könnte der geplante Zcash Spot-ETF für zusätzlichen Rückenwind sorgen, weshalb im Musterdepot eine Position aufgebaut wurde.

Die ZEC-Position ist bereits im Gewinn I Quelle: BTC-ECHO App

Um zukünftige Käufe und Verkäufe von Kryptowährungen auch im eigenen Portfolio abbilden zu können, empfiehlt sich die Krypto-Börse Coinbase, bei der Neukunden einen Willkommensbonus von 30 Euro erhalten können.

Coin-Positionen im Fokus: Unsere Einzeleinschätzung

Bitcoin (BTC)

Bitcoin bleibt kurzfristig angeschlagen. Der Kurs notiert weiter unter dem wichtigen EMA-20 bei rund 77.700 US-Dollar und bewegt sich damit in einer neutral bis leicht bärischen Struktur. Auch der RSI signalisiert weiterhin Schwäche, wenngleich der Verkaufsdruck zuletzt etwas nachgelassen hat.

Entscheidend bleibt nun die Unterstützung bei 76.051 US-Dollar. Ein Bruch könnte eine Ausweitung der Korrektur Richtung 74.000 US-Dollar auslösen. Gelingt dagegen der Sprung zurück über 77.700 US-Dollar, würde sich das Chartbild kurzfristig wieder aufhellen.

Ethereum (ETH)

Ethereum zeigt sich kurzfristig weiter schwach. Der Kurs notiert unter dem wichtigen EMA-20 bei rund 2.158 US-Dollar und bleibt damit charttechnisch angeschlagen. Auch der RSI liegt unter der neutralen 50er-Marke und signalisiert weiter nachlassendes Momentum.

Entscheidend ist nun die Unterstützung bei 2.077 US-Dollar. Fällt Ethereum darunter, könnte sich die Korrektur bis in den Bereich um 2.000 beziehungsweise 1.800 US-Dollar ausweiten. Ein Ausbruch über den EMA-20 würde das kurzfristige Bild dagegen wieder aufhellen und Raum für eine Erholung Richtung 2.300 US-Dollar schaffen.

Solana (SOL)

Solana bleibt kurzfristig unter Druck. Der Kurs notiert weiterhin unter dem EMA-20 bei rund 86,25 US-Dollar und signalisiert damit eine neutral bis leicht bärische Marktstruktur. Auch der RSI deutet auf schwaches Kaufinteresse hin, obwohl der Verkaufsdruck zuletzt etwas nachgelassen hat.

Wichtige Unterstützung bleibt die Zone um 83,50 US-Dollar. Fällt SOL darunter, könnte sich die Korrektur bis in den Bereich um 81 US-Dollar ausweiten. Ein Ausbruch zurück über den EMA-20 würde das Chartbild dagegen verbessern und eine Erholung Richtung 92,70 US-Dollar ermöglichen.

Aave (AAVE)

AAVE zeigt sich kurzfristig weiter schwach. Der Kurs notiert unter dem EMA-20 bei rund 90 US-Dollar und bestätigt damit den aktuellen Abwärtstrend. Auch der RSI signalisiert nachlassendes Kaufmomentum, wenngleich sich der Verkaufsdruck zuletzt etwas abschwächt.

Wichtige Unterstützung bleibt die Zone um 86,60 US-Dollar. Ein Bruch darunter könnte den Kurs schnell in Richtung 82 US-Dollar drücken. Gelingt dagegen der Sprung zurück über den EMA-20 und die Marke von 91,60 US-Dollar, würde sich das kurzfristige Chartbild wieder verbessern.

Binance Coin (BNB)

BNB zeigt sich kurzfristig weiter angeschlagen. Der BNB-Kurs notiert unter dem EMA-20 bei rund 650 US-Dollar und bleibt damit technisch in einer neutral bis leicht bärischen Struktur. Auch der RSI signalisiert schwaches Momentum, obwohl der Verkaufsdruck zuletzt etwas nachgelassen hat.

Wichtige Unterstützung bleibt die Zone um 634 US-Dollar. Ein Bruch darunter könnte die Korrektur bis in Richtung 600 US-Dollar ausweiten. Gelingt dagegen der Sprung zurück über 650 US-Dollar, würde sich das kurzfristige Chartbild wieder verbessern.

Virtuals Protocol (VIRTUAL)

VIRTUAL zeigt sich kurzfristig richtungslos. Der Kurs notiert knapp unter dem EMA-20 bei rund 0,725 US-Dollar und bewegt sich weiter in einer engen Konsolidierungsphase. Der RSI signalisiert neutrales Momentum, während die geringe Bollinger-Band-Breite auf sinkende Volatilität hindeutet.

Wichtige Unterstützung bleibt die Zone um 0,687 US-Dollar. Ein Bruch darunter könnte neuen Verkaufsdruck auslösen. Gelingt dagegen ein Ausbruch über 0,732 US-Dollar, würde sich das kurzfristige Chartbild aufhellen und Raum für eine Bewegung Richtung 0,75 bis 0,80 US-Dollar schaffen.

Canton (CC)

Die RWA-Blockchain Canton zeigt sich weiterhin richtungslos und konnte den Ausbruchsversuch in der Vorwoche erneut nicht bestätigen. Der anschließende Rücksetzer ließ den CC-Kurs zurück ins charttechnische Niemandsland zurückkommen. Kurzfristig muss der Kurs im Bereich der 0,148 US-Dollar Halt finden. Ansonsten droht ein Rückfall in Richtung 0,144 US-Dollar.

Frisches Kursmomentum ist erst bei einer nachhaltigen Rückeroberung der 0,156 US-Dollar zu erwarten. Sodann ist ein neuer Angriffsversuch auf das Monatshoch bei 0,171 US-Dollar vorstellbar. Sollte es zu einem dynamischen Ausbruch in Richtung Norden kommen, würden die Zielmarken 0,175 US-Dollar und 0,189 US-Dollar in den Blick geraten.

Hyperliquid (HYPE)

Der Knoten bei Hyperliquid scheint geplatzt. Der Sprung über den Widerstand bei 46,46 US-Dollar sorgte für einen Anstieg auf ein neues Monatshoch. Die Chance für eine anhaltende Trendfortsetzung in Richtung 51,05 US-Dollar hat deutlich zugenommen. Das der Kurs wieder oberhalb des EMA-20 notiert, untermauert das bullishe Bild.

Der RSI indiziert einen starke Trendbewegung gen Norden. Erst ein Rückfall unter den EMA-20 bei 45,57 US-Dollar sowie ein anschließender Abverkauf auf ein neues Wochentief könnte den HYPE-Kurs nochmals in Richtung 42,06 US-Dollar drücken.

Ripple (XRP)

XRP bleibt kurzfristig unter Druck. Der Kurs notiert weiter unter dem EMA-20 bei rund 1,40 US-Dollar und signalisiert damit eine neutral bis leicht bärische Marktstruktur. Der RSI liegt bereits im überverkauften Bereich, was auf anhaltende Schwäche hindeutet.

Entscheidend bleibt nun die Unterstützung bei 1,36 US-Dollar. Ein Bruch darunter könnte die Korrektur deutlich ausweiten. Gelingt dagegen ein Ausbruch zurück über 1,40 US-Dollar, würde sich das kurzfristige Chartbild wieder verbessern und Raum für eine Bewegung Richtung 1,50 US-Dollar schaffen.

Zcash (ZEC)

Zcash zeigt sich kurzfristig vergleichsweise stark. Der Kurs notiert weiter oberhalb des EMA-20 bei rund 541 US-Dollar und bleibt damit technisch in einer bullischen Struktur. Nach dem starken Anstieg in den vergangenen Stunden nimmt das Momentum allerdings etwas ab.

Wichtige Unterstützung bleibt die Zone um 546 US-Dollar. Solange ZEC darüber handelt, bleibt ein erneuter Anlauf auf die Widerstände bei 577 und 600 US-Dollar möglich. Ein Bruch unter die Unterstützung würde dagegen das Risiko einer stärkeren Korrektur erhöhen.

Tether (USDT)

Der Stablecoin ist an den US-Dollar gekoppelt. Daher besteht keine Gefahr eines plötzlichen Wertverlusts.

Unsere aktuelle Krypto-Strategie

Der Krypto-Markt schließt sich der Konsolidierung am US-Aktienmarkt an und tendierte infolge steigender Inflationszahlen zu Wochenbeginn schwächer. Deutliche Abflüsse aus sämtlichen Krypto Spot-ETFS verstärkten die Korrekturbewegung. Obwohl der Clarity Act in den USA die nächste wichtige Hürde nehmen konnte, schauen Anleger weiterhin primär auf die geopolitischen Entwicklung im Nahen Osten. Trotz unverändert heterogener Problemlage und der Gefahr einer Kurskorrektur in den US-Indizes haben wir das Portfolio um den Privacy Coin Zcash erweitert. Mit einer anhaltend hohen Cashquote von aktuell 27 Prozent hat das BTC-ECHO Musterportfolio unverändert genug Puffer, um auf positive Neuigkeiten reagieren zu können und Positionen jederzeit aufstocken zu können.

Das erwartet uns diese Handelswoche

In der neuen Handelswoche rücken vor allem Inflations- und Konjunkturdaten aus Europa und den USA in den Fokus der Anleger. Bereits am Mittwoch veröffentlicht Eurostat die finalen Verbraucherpreise für den Euroraum. Erwartet wird ein Anstieg der Inflation auf 3,0 Prozent. Am selben Abend richtet sich der Blick dann auf das Protokoll der letzten Fed-Sitzung. Anleger hoffen auf Hinweise, wie die US-Notenbank die zuletzt gestiegenen Inflationsrisiken bewertet.

Weitere Impulse liefern am Donnerstag neue US-Arbeitsmarktdaten sowie am Freitag die endgültigen Zahlen zum US-Verbrauchervertrauen und den Inflationserwartungen der Universität Michigan. Welche Auswirkungen diese Daten auf Bitcoin und Co. haben, erfahrt ihr hier: Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Redaktioneller Hinweis: Mit dem BTC-ECHO-Musterportfolio wollen wir euch eine Hilfestellung geben und bilden alle Kauflevels, Zielmarken und Transaktionen transparent ab – inklusive Historie, Performance-Tracking und strategischer Einordnung. Marktexperte Stefan Lübeck – seit über zehn Jahren als Trader und Chartanalyst tätig – ist der aktive Manager des Portfolios. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar und dient ausschließlich zu Informationszwecken.