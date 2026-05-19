Nur noch 100.000 Blöcke bis zum nächsten Bitcoin-Halving. Historisch wirkte das Ereignis oft als Kurstreiber, doch der Effekt bleibt umstritten.

Bitcoin-Halving rückt näher: Nur noch 100.000 Blöcke bis zur nächsten Halbierung

Bitcoin-Halving rückt näher: Nur noch 100.000 Blöcke bis zur nächsten Halbierung

Bis zum nächsten Bitcoin-Halving sind nur noch 100.000 Blöcke übrig. Das nächste Halving wird bei Block 1.050.000 erwartet und dürfte nach derzeitiger Schätzung im April 2028 stattfinden.

Beim Halving wird die Menge neu ausgegebener Coins pro Block halbiert. Aktuell erhalten Miner 3,125 BTC pro gefundenem Block. Zum Start des Netzwerks waren es noch 50 Bitcoin. Nach dem nächsten Halving sinkt die Block Subsidy auf 1,5625 BTC. Damit fällt die neu entstehende Bitcoin-Menge erneut deutlich geringer aus.

Für den Krypto-Markt gilt das Halving als eines der wichtigsten wiederkehrenden Ereignisse. Es verändert zwar nicht direkt die Nachfrage nach Bitcoin, senkt aber das neue Angebot, das durch Mining in Umlauf kommt. Historisch rückte Bitcoin in den Monaten vor und nach den bisherigen Halvings verstärkt in den Blick von Anlegern.

Datum bleibt es nur eine Schätzung

Der Countdown bleibt allerdings eine Prognose. Entscheidend ist nämlich die Blockhöhe. Da neue Bitcoin-Blöcke im Schnitt etwa alle zehn Minuten entstehen, kann der tatsächliche Zeitpunkt je nach Netzwerkaktivität vom prognostizierten Termin abweichen.

Das kommende Halving wäre das fünfte in der Bitcoin-Geschichte. Nach 2012, 2016, 2020 und 2024 setzt sich damit der im Protokoll festgelegte Verknappungsmechanismus fort. Da mittlerweile jedoch bereits mehr als 95 Prozent aller BTC geschürft wurden, nimmt der Effekt der Halvings immer weiter ab. Eine zwangsläufige Kursexplosion sollte man also nicht erwarten.

Während der breite Krypto-Markt derzeit stagniert, schießen einige RWA-Token in die Höhe. Grund ist eine mögliche Ausnahmereglung der SEC für den Handel mit tokenisierten Aktien. Insbesondere von Ondo erhoffen sich Anleger einen Kurssprung.