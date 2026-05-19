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13F-Filing 

Leopold Aschenbrenner: KI-Wunderkind mit Milliardenwette auf Bitcoin-Miner

Der junge Hedgefonds-Gründer wettet Milliarden auf Bitcoin-Miner und KI-Infrastruktur. Das zeigt das neue 13F-Filing.

Johannes Dexl
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Beitragsbild: Shutterstock

 | Riot ist eines der Unternehmen, auf die Aschenbrenner setzt

Leopold Aschenbrenner, ehemaliger OpenAI-Forscher und in Investmentkreisen aufgrund seiner ertragreichen KI-Wetten als neues Wunderkind gefeiert, hat seine Wetten auf Bitcoin-Miner und KI-Infrastruktur-Unternehmen deutlich ausgebaut. Aus seinem jüngsten 13F-Filing bei der US-Börsenaufsicht SEC geht hervor, dass Aschenbrenner sein offengelegtes Aktienexposure von 5,5 Milliarden US-Dollar Ende 2025 auf 13,67 Milliarden US-Dollar zum 31. März ausweitete.

Auf diese Bitcoin-Miner setzt Aschenbrenner

Einige seiner größten Long-Positionen entfallen auf Unternehmen, die Strom, Rechenzentrumskapazitäten und Compute-Infrastruktur für die KI-Branche bereitstellen. Das Filing nennt Beteiligungen an Bitcoin-Minern und verwandten Infrastruktur-Firmen, darunter IREN, Core Scientific, Riot Platforms, CleanSpark, Bitfarms, Bitdeer und Hive Digital.

Diese Unternehmen positionieren sich zunehmend nicht mehr nur als Betreiber von Bitcoin-Mining-Anlagen, sondern vor allem als Anbieter von Energie- und Hochleistungsrechen-Infrastruktur für KI-Workloads. Ihr bestehender Zugang zu Stromverträgen und großen Standorten macht sie für Investoren interessant, da die Nachfrage nach KI-Rechenzentren steigt. Die Abkehr vom Krypto-Mining könnte laut einigen Beobachtern jedoch zu einem Sicherheitsproblem bei Bitcoin führen.

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Aschenbrenner meldete außerdem große Positionen in Bloom Energy (BE), SanDisk (SNDK) und dem Cloud-Anbieter CoreWeave (CRWV). Zusammengenommen deutet das Portfolio darauf hin, dass er weiterhin mit langfristigem Wachstum bei der physischen Infrastruktur für Künstliche Intelligenz rechnet.

Aschenbrenner hat seinen Hedgefonds Situational Awareness erst 2024 gegründet, meldete aber bereits Ende 2025 Aktienpositionen im Wert von rund 5,5 Milliarden US-Dollar. Aufgrund der mehr als beachtlichen Performance des Fonds werden seine neuen Investments besonders aufmerksam verfolgt.

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