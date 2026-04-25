Immer mehr börsennotierte Bitcoin-Miner wechseln in den KI-Sektor. Charles Edwards warnt, dass die Blockchain dadurch langfristig an Sicherheit verlieren könnte.

Die Bitcoin-Mining-Riesen setzen immer häufiger auf Künstliche Intelligenz statt ausschließlich auf das Schürfen von BTC. Der Strategiewechsel ist durchaus nachvollziehbar, weil der boomende KI-Sektor höhere Margen und bessere Bewertungen verspricht. Charles Edwards sieht darin jedoch ein Warnsignal für Bitcoin. Der Gründer der Investmentfirma Capriole befürchtet, dass dem Netzwerk schrittweise eben jene Infrastruktur entzogen wird, auf der seine Sicherheit beruht.

Miner suchen im Bitcoin-Bärenmarkt nach neuen Erlösquellen

Bitcoin-Miner sind ein essenzieller Bestandteil der Bitcoin-Ökonomie. Sie sichern das Netzwerk, investieren in Hardware und bauen Energieinfrastruktur auf, die den Betrieb der Blockchain überhaupt erst möglich macht. Nun verschiebt sich in der Branche jedoch der Schwerpunkt.

Wie Charles Edwards auf X mitteilt, bereitet ihm diese Entwicklung Kopfzerbrechen. Seiner Einschätzung nach haben inzwischen alle großen börsennotierten Bitcoin-Miner Pläne vorgelegt, mit denen sie ihr Geschäftsmodell Richtung KI, High Performance Computing und Rechenzentren erweitern. Während dies vom Großteil des Markts als Randnotiz vermerkt wird, sieht Edwards darin eine schwerwiegende strategische Verlagerung.

Die wertvollsten Bitcoin-Miner der Welt I Quelle: companiesmarketcap

Seine Kernthese lautet, dass der Umsatzanteil aus dem klassischen Bitcoin-Mining bei vielen Unternehmen in den kommenden zwei bis drei Jahren deutlich sinken könnte. Statt wie bisher den Großteil ihrer Erlöse mit Mining zu erzielen, wollen die Firmen einen immer größeren Teil ihres Geschäfts über KI-Infrastruktur abbilden.

Der Markt belohnt den KI-Schwenk

Dass die Unternehmen diesen Kurs einschlagen, ist wirtschaftlich nachvollziehbar. Das Mining-Geschäft ist zyklisch und die Rentabilität seit dem jüngsten Halving sowie dem Kursrückgang der Krypto-Leitwährung eingebrochen. Wer an der Börse notiert ist, braucht jedoch eine Erzählung, die Wachstum verspricht und Investoren überzeugt.

Edwards verweist darauf, dass vor allem jene Miner an der Börse stark performt haben, die sich offensiv als KI- und Rechenzentrums-Story positionieren. Firmen mit hohen KI-Zielen seien vom Markt deutlich stärker belohnt worden als Unternehmen, die enger am klassischen Mining festhalten. Sein Schluss daraus ist eindeutig: Der Kapitalmarkt misst KI derzeit offenbar einen höheren Wert bei als dem Mining. Für Bitcoin ist der Strategiewechsel vieler Miner jedoch alles andere als förderlich.

Riskant könnte die Entwicklung dort werden, wo es um Investitionen in Mining-Hardware geht. Edwards argumentiert, dass etliche Unternehmen ihre bestehenden ASICs nur noch auslaufen lassen und frei werdendes Kapital lieber in KI-Infrastruktur stecken. Neue Geräte würden in diesem Szenario nicht mehr im selben Umfang angeschafft wie in früheren Zyklen.

Das bedeutet nicht, dass die Hashrate morgen einbricht, denn Bitcoin verfügt weiterhin über ein globales und robustes Mining-Netzwerk. Trotzdem drohen dem Sektor perspektivisch große Umwälzungen. Sinkende Investitionen in neue Geräte könnten das Wachstum der Hashrate abbremsen. Zugleich würde die Branche anfälliger für schwächere Marktphasen, steigende Energiekosten oder sinkende Margen.

Quantencomputer verschärfen die Gefahr

Charles Edwards belässt es aber nicht bei der Kritik am KI-Schwenk der Miner. Er verbindet die Entwicklung mit einer weiteren Sorge, die in Teilen der Bitcoin-Szene seit Längerem diskutiert wird: dem möglichen Risiko durch Quantencomputer. Falls Bitcoin in den kommenden Jahren tatsächlich Anpassungen braucht, um auf neue technologische Risiken zu reagieren, wäre ein geschwächter Mining-Sektor ein Problem. Aus seiner Sicht gerät das Netzwerk damit in einer sensiblen Phase unter zusätzlichen Druck.

Ob Quantencomputer in absehbarer Zeit eine reale Gefahr für Bitcoin darstellen, bleibt jedoch umstritten. Ebenso offen ist, wie stark die Verlagerung der Miner in die KI-Branche am Ende tatsächlich ausfällt. Nicht jede Diversifikation bedeutet automatisch eine gänzliche Abkehr vom Mining.

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An dieser Stelle lohnt sich also eine nüchterne Betrachtung: Viele Miner nutzen bestehende Standorte, Energieverträge und Rechenzentrumskompetenz, um ein zweites Standbein aufzubauen. Das ist zunächst betriebswirtschaftlich plausibel. Wer in einem volatilen Geschäft unterwegs ist, sucht nach stabileren Erlösquellen.

Daraus folgt aber nicht zwingend, dass die Branche Bitcoin den Rücken kehrt. Denkbar ist ebenso, dass Miner ihre Infrastruktur künftig flexibler einsetzen und sich damit breiter aufstellen. KI-Rechenzentren und Mining schließen einander nicht in jedem Fall aus.

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Difficulty Adjustment als Lösung?

Bitcoiner argumentieren zudem, dass es lediglich zu einer ähnlichen Marktbereinigung kommen wird, wie man sie bereits in der Vergangenheit beobachten konnte. Wenn unrentable Miner ausscheiden, passt das Netzwerk über die Difficulty-Anpassung die Mining-Schwierigkeit nach unten an. Dadurch verbessert sich die Lage für die verbliebenen Betreiber, neue Akteure können nachrücken.

Auch in früheren Zyklen verschwanden Miner aus dem Markt, andere stiegen neu ein, ohne dass das Netzwerk dauerhaft aus dem Gleichgewicht geriet. Ganz im Gegenteil, die Hashrate marschierte stets weiter gen Norden. Gut möglich also, dass sich diese Geschichte auch im KI-getriebenen Miner-Exodus wiederholen wird.

Die Bitcoin-Hashrate ist von einem langfristigen Aufwärtstrend gekennzeichnet |

Quelle: CoinWarz

Edwards hält jedoch dagegen: “Der Punkt ist, dass wir noch nie ein Szenario erlebt haben, in dem 100 Prozent der Bitcoin-Miner einstimmig und freiwillig von Bitcoin abrücken und dem Markt signalisieren, dass sie davon ausgehen, dass der Großteil ihrer Einnahmen in Zukunft aus anderen Quellen stammen wird.” Einige hätten ihre Investitionen in das Bitcoin-Mining bereits komplett eingestellt.

Weiter betont er: “Das ist kein normales Kapitulationsereignis unter Minern, bei dem höchstens 20–30 Prozent Bitcoin aufgeben.” Nach Einschätzung von Edwards ist der Kurswechsel der Miner deshalb so bemerkenswert, weil es sich um etablierte Unternehmen mit einem gemeinsamen Marktwert von mehr als 100 Milliarden US-Dollar handelt. Dass sie sich so deutlich neu ausrichten, wertet er als Hinweis auf wachsende Zweifel an den langfristigen Perspektiven des Bitcoin-Minings.

Wer am Ende Recht behält, kann wohl nur die Zeit zeigen. Da Charles Edwards jedoch in letzter Zeit gerne die Alarmglocken schrillen lässt, muss man auch diese neue Wortmeldung mit Vorsicht genießen. Anstelle von Panikverkäufen sollten Anleger die Ruhe bewahren und die Lage weiterhin beobachten.

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