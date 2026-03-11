Mit dem Absturz des Hashprice auf ein historisches Tief geraten Bitcoin-Miner weltweit in existenzielle Nöte.

In diesem Artikel erfährst du: Warum der Bitcoin Hashprice als Kennzahl so wichtig ist

Was hinter dem starken Absturz der vergangenen Monate steckt

Wie die angespannte Situation den Bitcoin-Kurs beeinflussen könnte

Die Lage der Bitcoin Miner verschärft sich weiter. Während sich der Markt nach dem jüngsten Auf und Ab um einen nachhaltigen Aufwärtstrend bemüht, sorgt eine Kennzahl in der Branche für Unruhe: der Hashprice. Er gilt als zentraler Maßstab für die Profitabilität des Minings und ist zuletzt auf ein historisches Tief gefallen. Für viele Betreiber bedeutet das sinkende Einnahmen bei gleichzeitig hohen Fixkosten. Die Konsequenzen sind Abschaltungen, Konsolidierung und ein struktureller Anpassungsprozess, der das Mining-Ökosystem nachhaltig verändern dürfte.

