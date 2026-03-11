App herunterladen
BTC-ECHO
2.48 T $
Hyperliquid-Kurs38.29 $5.41%
Bitcoin-Kurs71,639.00 $2.59%
Ethereum-Kurs2,124.22 $3.83%
XRP-Kurs1.41 $2.54%
BNB-Kurs661.67 $2.26%
Solana-Kurs90.46 $5.16%
TRON-Kurs0.290370 $0.05%
Dogecoin-Kurs0.097043 $5.12%
Cardano-Kurs0.271890 $4.29%
Zcash-Kurs214.82 $0.66%
Chainlink-Kurs9.32 $4.06%
MARA und Co. im Überlebenskampf 

Historisch niedriger Hashprice setzt Bitcoin-Miner massiv unter Druck

Mit dem Absturz des Hashprice auf ein historisches Tief geraten Bitcoin-Miner weltweit in existenzielle Nöte.

Johannes Dexl
Bitcoin-Kurs71,639.00 $
Bitcoin-Mining-Hardware

Beitragsbild: Shutterstock

 | Bitcoin-Mining läuft heutzutage fast ausschließlich über riesige Rechnerfarmen

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum der Bitcoin Hashprice als Kennzahl so wichtig ist
  • Was hinter dem starken Absturz der vergangenen Monate steckt
  • Wie die angespannte Situation den Bitcoin-Kurs beeinflussen könnte

Die Lage der Bitcoin Miner verschärft sich weiter. Während sich der Markt nach dem jüngsten Auf und Ab um einen nachhaltigen Aufwärtstrend bemüht, sorgt eine Kennzahl in der Branche für Unruhe: der Hashprice. Er gilt als zentraler Maßstab für die Profitabilität des Minings und ist zuletzt auf ein historisches Tief gefallen. Für viele Betreiber bedeutet das sinkende Einnahmen bei gleichzeitig hohen Fixkosten. Die Konsequenzen sind Abschaltungen, Konsolidierung und ein struktureller Anpassungsprozess, der das Mining-Ökosystem nachhaltig verändern dürfte.

Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Das könnte dich auch interessieren