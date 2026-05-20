App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Ab 0% Maker-Gebühren
530+ Spot-Paare, API, TradingView Charts
2,28 T
Hyperliquid-Kurs44,33 8.33%
Bitcoin-Kurs66.770,39 1.27%
Ethereum-Kurs1.841,35 1.28%
XRP-Kurs1,18 0.57%
BNB-Kurs558,18 1.30%
Solana-Kurs74,01 2.16%
TRON-Kurs0,308263 0.99%
Dogecoin-Kurs0,089952 1.08%
Cardano-Kurs0,215847 1.05%
Zcash-Kurs540,80 12.47%
Chainlink-Kurs8,27 1.35%
Official Trump-Kurs1,77 1.30%
Pi Network-Kurs0,130889 2.30%
Zweite Ertragsquelle 

Ethereum-Treasury unter Druck: SharpLink startet DeFi-Offensive

SharpLink sitzt auf Milliarden in Ethereum, doch der Markt bewertet die Aktie mit einem deutlichen Abschlag. Nun geht das Unternehmen in die Offensive.

Philipp Baumgartner
Teilen
Ethereum-Kurs1.841,35 1.28 %
Bitcoin kaufen
Das Bild zeigt Joseph Lubin

Beitragsbild: picture alliance

 | Joseph Lubin, Ethereum-Mitgründer und Chairman von Sharplink

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum SharpLink trotz Milliardenreserve unter dem Wert seiner Ethereum-Bestände gehandelt wird
  • Weshalb der neue DeFi-Fonds für die Bewertung der Aktie entscheidend werden könnte
  • Warum reine Treasury-Modelle am Markt zunehmend unter Druck geraten
  • Ob SharpLink mit zusätzlichen Renditen den Bewertungsabschlag verringern kann

Fast 873.000 ETH in der Bilanz, Milliardenbewertung am Krypto-Markt und trotzdem ein deutlicher Abschlag an der Börse. SharpLink Gaming steht vor einem Problem, das viele Treasury-Firmen früher oder später getroffen hat. Der Markt bewertet die Aktie derzeit deutlich niedriger als den rechnerischen Wert der eigenen Ethereum-Reserven. Damit wächst der Druck auf das Unternehmen, neben dem bloßen Halten von ETH zusätzliche Ertragsquellen aufzubauen. SharpLink will die Treasury künftig nicht nur als Bilanzposition nutzen, sondern als Grundlage für laufende Renditen im DeFi-Sektor. Gemeinsam mit Galaxy Digital plant SharpLink daher einen 125-Millionen-US-Dollar-Fond. Doch kann dieser Strategiewechsel die zweitgrößte Ethereum Treasury wieder auf die Beine bringen?

Weiter mit Plus+ für erfolgreiche Investments!
  • Exklusive Artikel & Marktdaten
  • Täglich Kurs-Updates & Analysen
  • Infos zu Steuern & Regulierung
  • Weniger Werbung
  • Jederzeit kündbar
Jetzt entdecken

Bereits Plus+ Mitglied?

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Eine Nahaufnahme von Ripple (XRP)-Kryptowährungsmünzen auf einer spiegelnden Oberfläche mit einem digitalen Preisdiagramm, das den XRP-Kursverlauf zeigt.
Von 5 bis 1.000 US-DollarXRP-Prognose bis 2030: Diese Kursziele halten Analysten jetzt für realistisch
Eine rot angeleuchtete Bitcoin-Münze
Bitcoin aktuell Bitcoin-Kurs fällt zurück – diese Zone muss jetzt halten
Ein blaugrünes und schwarzes ovales Objekt mit einem stilisierten, abstrakten Sanduhrsymbol erinnert an die Ästhetik von Hyperliquid und steht vor einem verschwommenen blaugrünen und orangefarbenen Hintergrund.
KursanalyseHyperliquid: Kommt jetzt der Sprung ans Allzeithoch?
Ethereum (ETH) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ethereum (ETH) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Ethereum (ETH) kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Venice Token
15,32
23.05%
Dash
41,37
14.38%
Zcash
540,80
12.47%
Ondo
0,343117
10.16%
Jupiter
0,182832
9.57%
Hyperliquid
44,33
8.33%
Pudgy Penguins
0,007874
8.00%
XDC Network
0,030149
7.53%
Render
1,65
6.50%
Algorand
0,099727
5.95%
MemeCore
2,84
-4.59%
​​Stable
0,029248
-3.09%
Arbitrum
0,097744
-1.15%
Gate
6,02
-0.69%
DeXe
12,03
-0.59%
Quant
63,56
-0.38%
Cosmos Hub
1,74
-0.36%
Figure Heloc
0,888985
-0.35%
OKB
69,69
-0.22%
Stellar
0,124456
-0.06%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren