Netflix, ChatGPT, der Kaffee unterwegs: Lass OKX die Rechnung übernehmen

Krypto kann mehr, als im Konto auf bessere Kurse zu warten. Mit der OKX Card bezahlst du deinen Alltag damit – und bis zum 17. November gibt es das doppelte Cashback obendrauf.

Die meisten Krypto-Bestände führen ein ereignisloses Leben. Gekauft, abgelegt, gelegentlich beim Kurs-Check angeschaut. Dabei ist die Frage, was man mit Krypto im Alltag eigentlich anfangen kann, so alt wie die Anlageklasse selbst. Eine Antwort ist inzwischen ziemlich unspektakulär: einfach damit bezahlen. Die OKX Card verbindet dein OKX-Guthaben mit ganz normalen Einkäufen im Supermarkt um die Ecke, dem Zugticket oder dem Abendessen im Urlaub.

Diesen Sommer gibt es einen konkreten Anlass, das auszuprobieren. Im Rahmen der Aktion “Spend Your Summer” hebt OKX für berechtigte Nutzer den monatlichen Cashback-Deckel von 10 auf 20 Euro an. Du gibst also aus, was du ohnehin ausgegeben hättest und bekommst dabei mehr zurück als sonst. Die Aktion läuft vom 17. August bis zum 17. November 2026 – genug Zeit, um die Karte im echten Leben zu testen.

Die Abos zahlen sich zur Hälfte selbst

Richtig interessant wird es bei Abonnements. Streaming sowieso und seit ein paar Jahren eben auch KI-Tools, die viele Nutzer täglich für Arbeit und Kreativprojekte nutzen. Hier wird der zweite Teil der Aktion spannend: Wer ChatGPT, Claude oder Netflix mit der OKX Card in USDG bezahlt, erhält 50 Prozent der Zahlung als Cashback zurück, bis zu 10 USDG pro Monat. Das gilt für alle berechtigten Nutzer gleichermaßen, ein VIP-Status ist nicht nötig. Auf OKX ist USDG (Global Dollar) ein regulierter, von Paxos ausgegebener Stablecoin, der 1:1 an den US-Dollar gekoppelt ist.

Ein genauer Blick lohnt sich: Erstens lassen sich mehrere Abos im selben Monat kombinieren, solange das Cashback insgesamt unter der 10-USDG-Grenze bleibt. Wer also ChatGPT für die Arbeit und Netflix für den Feierabend laufen hat, sammelt mit beiden. Zweitens hat das Abo-Cashback einen eigenen Deckel, getrennt vom regulären Card-Cashback. Die Abozahlungen schmälern also nicht die 20 Euro aus dem restlichen Alltag – beides läuft parallel. Gutgeschrieben wird das Abo-Cashback nach Abschluss der Transaktion auf dein OKX-Pay-Guthaben, wo es direkt wieder einsatzbereit ist.

Der Charme der Aktion liegt darin, dass sich an deinen Gewohnheiten nichts ändern muss. Das Netflix-Abo bleibt dasselbe, ChatGPT auch. Neu ist nur, womit du bezahlst und dass ein Teil des Geldes zurückkommt.

Vom Kurs-Check zum Kassenzettel

Über Krypto wird meist in der Zukunftsform gesprochen: was ein Coin morgen wert sein könnte, wohin der Markt im nächsten Zyklus läuft. Die OKX Card stellt die näherliegende Frage – was dein Guthaben heute für dich tun kann. Ein bezahltes Streaming-Abo oder der Wocheneinkauf klingen nach kleinen Anwendungsfällen. Aber der Punkt ist: Um Krypto in den Alltag zu integrieren, sind keine neuen Gewohnheiten nötig, sondern Möglichkeiten, die Ausgaben zu bewältigen, die schon lange existieren.

Für OKX-Nutzer ist die Karte damit das fehlende Stück zwischen Konto und Kasse. Das Guthaben verlässt die Handelsoberfläche und taucht dort auf, wo ohnehin jeden Monat Geld fließt. Und während der Aktionsmonate fließt eben auch etwas zurück.

Ein Hinweis zur Einordnung gehört dazu: Das Angebot richtet sich an berechtigte Nutzer im Europäischen Wirtschaftsraum, es gelten die Aktionsbedingungen von OKX. Und Cashback ändert nichts daran, dass Kryptowerte schwanken. Was du ausgibst und was du hältst, bleibt deine Entscheidung.

Fest steht das Zeitfenster: Bis zum 17. November 2026 gilt der verdoppelte Cashback-Deckel samt Abo-Aktion. Wenn dein Krypto also mal etwas anderes sehen soll als die Innenseite deines Kontos, ist jetzt ein guter Moment.

Disclaimer: Das Angebot gilt vom 17. August bis 17. November 2026 ausschließlich für berechtigte Nutzer im EWR. Der erhöhte Cashback-Deckel von 20 Euro sowie das Abo-Cashback von 50 Prozent auf ChatGPT, Claude und Netflix (bei Zahlung in USDG, maximal 10 USDG pro Monat, eigener Deckel getrennt vom regulären Card-Cashback) unterliegen den Aktionsbedingungen von OKX. Kryptowerte sind volatil und mit dem Risiko eines Kapitalverlusts verbunden. Dies ist keine Anlageberatung.

Weitere Informationen findest du auch im Brandhub von OKX.

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