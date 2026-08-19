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Bitcoin im Summer Sale: Drei Gründe, warum sich jetzt eine historische Kaufchance bietet

Der Bitcoin-Kurs steht rund 50 Prozent unter seinem Allzeithoch. Warum sich mutigen Investoren jetzt womöglich die beste BTC-Einstiegschance ihres Lebens bieten könnte.

Tobias Zander
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Bitcoin im Einkaufswagen

Beitragsbild: Shutterstock

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Die Hitzewelle ist vorbei, der Bitcoin-Bärenmarkt nicht. Seit zig Wochen pendelt der BTC-Kurs zwischen 60.000 und 65.000 US-Dollar und stellt die Geduld der Anleger auf die Probe. Inmitten dieser Phase der großen Bitcoin-Langeweile könnte sich eine historische Einstiegschance bieten. Auch im Krypto-Winter 2022 stagnierte der BTC-Kurs schließlich monatelang – allerdings zwischen 15.000 und 20.000 US-Dollar. Wer sich damals ein Herz fasste und die Gelegenheit nutzte, sitzt nach vier Jahren trotz Zyklustief auf bis zu 300 Prozent Rendite. Hier sind drei Gründe, warum man gerade jetzt Bitcoin kaufen sollte.

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