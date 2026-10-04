Tokenisierte Vermögenswerte auf dem XRP Ledger könnten auch den Kurs des Ripple-Coins beflügeln. Diese Chartmarken werden jetzt entscheidend.

Ripple konzentriert sich beim XRP Ledger immer stärker auf institutionelle Anwendungen. Auf der XRP Seoul skizzierte Präsidentin Monica Long, wie Banken und andere Finanzakteure Blockchain-Infrastruktur schrittweise in den produktiven Einsatz überführen. Im Zentrum stehen tokenisierte Vermögenswerte, grenzüberschreitende Zahlungen und eine rund um die Uhr verfügbare Abwicklung von Sicherheiten. Vor allem mehr regulatorische Klarheit könnte diesen Übergang weiter beschleunigen.

Das Wachstumspotenzial ist entsprechend ambitioniert. Tokenisierte Real-World Assets auf dem XRP Ledger sollen nach Ripples Vorstellung von derzeit rund 6 auf 30 Milliarden US-Dollar anwachsen, auch Transaktionen durch KI-Agenten könnten deutlich zulegen. Außerdem baut Ripple die Infrastruktur für institutionelle Nutzer weiter aus, etwa mit Privacy-Funktionen und DEX-Integration. Doch wie viel dieser Fantasie spiegelt der XRP-Kurs bereits wider? Die Chartanalyse zeigt, welche Marken jetzt wichtig werden.

XRP in der technischen Analyse

In den vergangenen 12 bis 24 Stunden bewegte sich der XRP-Kurs in einer vergleichsweise engen Spanne zwischen 1,4825 und 1,5034 US-Dollar. Zuletzt notierte der Coin bei 1,4991 US-Dollar und damit etwas höher als noch vor 24 Stunden, als der Schlusskurs bei 1,4863 US-Dollar lag. Kurzfristig zeigt sich damit eine leichte Aufwärtstendenz, ohne dass bislang ein klarer Ausbruch gelungen ist. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 94,61 Milliarden US-Dollar zählt der Ripple-Coin weiterhin zu den größten Kryptowährungen am Markt. Auffällig ist nun vor allem die Zone zwischen 1,49 und 1,50 US-Dollar, in der sich zuletzt erhöhte Käuferaktivität zeigte.

Der Kurs hält sich aktuell knapp oberhalb des EMA-20 bei 1,4952 US-Dollar. In den vergangenen Handelsperioden bildeten sich höhere Tiefs, während die Hochpunkte seitwärts bis leicht anstiegen. Das spricht kurzfristig für ein leicht bullisches Momentum. Erste Unterstützung bietet die Zone um 1,485 US-Dollar, darunter rückt die Marke von 1,470 US-Dollar in den Blick. Auf der Oberseite wartet zunächst das jüngste Hoch bei 1,503 US-Dollar, gefolgt von 1,555 US-Dollar. Solange der Ripple-Coin über dem EMA-20 bleibt, haben die Käufer kurzfristig einen leichten Vorteil.

Der RSI notiert bei 56,2 und damit im leicht bullischen Bereich, ohne bereits eine überkaufte Marktlage anzuzeigen. Auch das Histogramm deutet auf eine leichte Beschleunigung des positiven Momentums hin. Die Käuferseite gewinnt damit etwas an Stärke, bislang allerdings ohne ausgeprägten Impuls.

Die Bollinger-Bänder weisen derzeit eine Breite von rund 0,0594 US-Dollar auf. Das Oberband verläuft bei 1,5251 US-Dollar, das Unterband bei 1,4657 US-Dollar. Die Schwankungsbreite bleibt damit moderat. Zugleich steckt XRP weiterhin in einer engen Konsolidierung, wodurch ein Bruch der Marken bei 1,503 beziehungsweise 1,485 US-Dollar kurzfristig neue Dynamik auslösen könnte.

Kurzfristige XRP-Kursprognose

Für XRP bleibt der kurzfristige Ausblick am 4. Oktober 2026 leicht bullisch. Der Kurs hält sich über dem EMA-20 und auch die Momentum-Indikatoren liefern bislang keine deutlichen Warnsignale. Gelingt ein bestätigter Ausbruch über 1,503 US-Dollar bei anziehendem Handelsvolumen, dürfte zunächst die Marke von 1,555 US-Dollar in den Blick rücken. Darüber würde sich Spielraum bis in den Bereich zwischen 1,58 und 1,66 US-Dollar eröffnen.

Auf der Unterseite bleibt dagegen die Marke von 1,485 US-Dollar relevant. Fällt der Kurs des Ripple-Coins nachhaltig darunter, würde sich das kurzfristige Chartbild eintrüben. Dann wären zunächst 1,470 US-Dollar und im weiteren Verlauf die Zone zwischen 1,45 und 1,42 US-Dollar mögliche Anlaufpunkte. Volumenentwicklung und mögliche RSI-Divergenzen dürften zusätzliche Hinweise darauf liefern, welches Szenario sich durchsetzt.

Neutrales Szenario: XRP bleibt in der Range

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 45 Prozent ist zunächst eine Fortsetzung der Seitwärtsbewegung das wahrscheinlichste Szenario. Solange XRP oberhalb der Unterstützung bei 1,485 US-Dollar und des EMA-20 bei 1,4952 US-Dollar bleibt, dürfte sich der Kurs weiter zwischen 1,47 und 1,52 US-Dollar bewegen. Ein RSI zwischen 50 und 60 sowie eine weiter sinkende Bollinger-Bandbreite würden diese Konsolidierung bestätigen. Unterhalb von 1,465 US-Dollar wäre das neutrale Szenario jedoch zunehmend infrage gestellt.

Bullishes Szenario: Ausbruch über 1,503 US-Dollar

Für das bullishe Szenario liegt die Wahrscheinlichkeit bei 30 Prozent. Entscheidend wäre ein Schlusskurs oberhalb von 1,503 US-Dollar bei steigendem Handelsvolumen. Hält zugleich das Fibonacci-Retracement bei 1,5008 US-Dollar als Unterstützung und steigt der RSI über 60, würde sich das Chartbild deutlich aufhellen. In diesem Fall wäre zunächst ein Anstieg über 1,52 US-Dollar denkbar, bevor das Hoch der vorherigen Range bei 1,6581 US-Dollar in den Blick rückt. Fällt XRP dagegen unter 1,485 US-Dollar, wäre dieses Szenario hinfällig.

Bärisches Szenario: Rückfall unter 1,485 US-Dollar

Das bärische Szenario kommt auf eine Wahrscheinlichkeit von 25 Prozent. Ein nachhaltiger Bruch der Marke von 1,485 US-Dollar würde den kurzfristigen Aufwärtstrend schwächen. Fällt zusätzlich der RSI unter 50 und weiten sich die Bollinger-Bänder bei steigendem Volumen nach unten aus, dürfte zunächst die Unterstützung bei 1,470 US-Dollar getestet werden. Darunter würde sich der Spielraum für weitere Verluste bis in den Bereich zwischen 1,420 und 1,380 US-Dollar öffnen. Ein Schlusskurs oberhalb von 1,520 US-Dollar würde dieses Szenario hingegen entkräften.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.