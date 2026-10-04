Vor zwei Jahren gekauft, jetzt mehrere Millionen wert – das Krypto-Portfolio von Andrew Tate sorgt trotz seiner Festnahme für Spekulationen.

Transaktion aus dem Gefängnis? Krypto-Wallet von Andrew Tate verschiebt Millionen

Transaktion aus dem Gefängnis? Krypto-Wallet von Andrew Tate verschiebt Millionen

Obwohl der umstrittene Influencer Andrew Tate derzeit in einem US-Gefängnis in Miami einsitzt, sorgt eine mit ihm verknüpfte Krypto-Wallet für Aufsehen. Wie die Analyseplattform Lookonchain auf X meldet, transferierte sie am Samstag HYPE-Token im Wert von etwa 1,87 Millionen US-Dollar zur Krypto-Börse Binance. Das deutet häufig auf einen bevorstehenden Verkauf hin, wobei unklar bleibt, wer die Transaktion im Hintergrund ausgeführt hat. Tate sieht sich in Rumänien unter anderem wegen Vorwürfen des Menschenhandels und der Geldwäsche konfrontiert und weist alle Beschuldigungen von sich – Großbritannien forderte die Auslieferung.

Vor rund zwei Jahren kaufte die Krypto-Wallet 122.827 HYPE für rund 550.000 US-Dollar zu einem Durchschnittspreis von 4,48 US-Dollar. Nach langer Inaktivität beläuft sich der Gesamtgewinn mit dem Coin jetzt auf 7,24 Millionen US-Dollar, was einer Rendite von mehr als 1.300 Prozent entspricht. Trotz der jüngsten Überweisung befinden sich weiterhin 63.550 HYPE im Wert von etwa 5,62 Millionen US-Dollar auf der Adresse. Der Hyperliquid-Kurs profitierte zuletzt von der Ausweitung des Angebots auf Aktien-, Rohstoff- und Währungsmärkte und notiert derzeit bei 90,5 US-Dollar.

“Buy and Hold” gleicht Krypto-Tradingverluste wieder aus

Diese Entwicklung steht in deutlichem Kontrast zu Tates sonstigen Handelsaktivitäten. Während er Krypto-Trading und spekulative Instrumente regelmäßig als Weg zur finanziellen Unabhängigkeit bewarb, erlitt er selbst beim aktiven Handel heftige Rückschläge. Im November 2025 berichtete Arkham Intelligence, dass Tate sein gesamtes Guthaben beim gehebelten Trading auf derselben Plattform verloren hatte. Nun bescherte ihm die zwei Jahre lang unberührte HYPE-Position den jetzigen Millionengewinn.