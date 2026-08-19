Der Bitcoin-Bärenmarkt könnte auf sein Ende zusteuern. Diese These stellt zumindest der Vermögensverwalter VanEck in einer aktuellen Analyse in den Raum. Das Unternehmen sieht mehrere historische Indikatoren inzwischen in Bereichen, die in früheren Bitcoin-Zyklen gegen Ende größerer Korrekturphasen auftraten.
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