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VanEck-Bericht 

Bitcoin-Prognose: Ist das Ende des Bärenmarktes in Sicht?

Bitcoin könnte am Ende des Bärenmarktes stehen. Das ist das Fazit eines VanEck-Berichts. Doch ein Faktor bereitet den Analysten Sorge.

Daniel Hoppmann
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Bitcoin vor einem Kurs-Chart.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Ist der Spuk bald vorbei?

Der Bitcoin-Bärenmarkt könnte auf sein Ende zusteuern. Diese These stellt zumindest der Vermögensverwalter VanEck in einer aktuellen Analyse in den Raum. Das Unternehmen sieht mehrere historische Indikatoren inzwischen in Bereichen, die in früheren Bitcoin-Zyklen gegen Ende größerer Korrekturphasen auftraten.

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