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Tobias Reisner 

Krypto-Experte: “Ich bin froh, wenn diese Altcoin-Manie nicht zurückkommt”

Krypto-Analyst Tobias Reisner erklärt, warum der Bärenmarkt vor dem Ende stehen könnte, welche Altcoins noch Potenzial haben und warum er jetzt Bitcoin kauft.

Johannes Dexl
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Nahaufnahme von physischen Bitcoin-Münzen auf einem digitalen Bildschirm, auf dem Kryptowährungskurse und Handelspaare angezeigt werden, darunter auch Trendwerte wie Ethena.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Abseits von Bitcoin: Diese Kryptowährungen haben wirklich Potenzial

2020 kaufte Tobias Reisner erstmals Bitcoin. Seither beschäftigt er sich hauptberuflich als Analyst und Investor mit dem Krypto-Markt. Über seine eigene Plattform und auf Social Media veröffentlicht er Analysen zu Bitcoin, Altcoins und DeFi, zuletzt mit besonderem Fokus auf Hyperliquid und dessen Ökosystem. Im Interview mit BTC-ECHO erklärt er, warum sich der Bärenmarkt aus seiner Sicht inzwischen dem Ende nähert und eine klassische Altcoin-Season immer unwahrscheinlicher wird. Zudem verrät er, welche Krypto-Projekte fundamental noch überzeugen – und warum er die aktuelle Marktphase eher zum Kaufen als zum Verkaufen nutzt.

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