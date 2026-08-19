2020 kaufte Tobias Reisner erstmals Bitcoin. Seither beschäftigt er sich hauptberuflich als Analyst und Investor mit dem Krypto-Markt. Über seine eigene Plattform und auf Social Media veröffentlicht er Analysen zu Bitcoin, Altcoins und DeFi, zuletzt mit besonderem Fokus auf Hyperliquid und dessen Ökosystem. Im Interview mit BTC-ECHO erklärt er, warum sich der Bärenmarkt aus seiner Sicht inzwischen dem Ende nähert und eine klassische Altcoin-Season immer unwahrscheinlicher wird. Zudem verrät er, welche Krypto-Projekte fundamental noch überzeugen – und warum er die aktuelle Marktphase eher zum Kaufen als zum Verkaufen nutzt.
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