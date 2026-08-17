Neue Daten zeigen das Ausmaß der Bitcoin-Verluste rund um Coldcard. Besonders auffällig ist, dass bislang nur ein kleiner Teil der betroffenen Nutzer seine Verluste gemeldet hat.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Verluste im Zusammenhang mit Coldcard übersteigen 115 Millionen US-Dollar. â³

1.778,58 Bitcoin wurden seit Ende Juli von 8.680 Adressen transferiert. â³

Auffälliger Zusammenhang mit einer Firmware-Version aus 2021.

Nur 192 Betroffene haben bislang ihre Verluste gemeldet. â³

Galaxy Research beziffert die Verluste im Zusammenhang mit Coldcard inzwischen auf mehr als 115 Millionen US-Dollar. Seit dem 30. Juli wurden demnach 1.778,58 Bitcoin von insgesamt 8.680 Adressen transferiert. Auffällig ist der zeitliche Zusammenhang mit einer Firmware-Version, die bereits am 17. März 2021 veröffentlicht wurde. Keine der betroffenen Coins stammt den Daten zufolge aus der Zeit vor diesem Update.

Coldcard losses have exceeded $115M (based on the price when coins were stolen)



Galaxy Research has spoken with 200+ victims to support them and gather intelligence on the attackers



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Viele der Bitcoin lagen jahrelang unangetastet auf den betroffenen Adressen. Im Median wurden sie rund 1.292 Tage, also etwa dreieinhalb Jahre, nicht bewegt. Erst Ende Juli begannen mehrere Transferwellen, bei denen die Bestände innerhalb kurzer Zeit von Tausenden Adressen abgezogen wurden. Besonders die erste Welle verursachte einen Großteil des bislang bekannten Schadens.

Bitcoin-Verluste übersteigen 115 Millionen US-Dollar

Allein während der ersten Angriffswelle wurden Bitcoin im Wert von rund 70,2 Millionen US-Dollar transferiert, was etwa 61 Prozent des gesamten erfassten Schadens entspricht. Innerhalb von nur 41 Minuten wurden 1.195 Adressen geleert und die Bestände auf vier Sammel-Wallets übertragen. Von den dabei bewegten 1.082,65 BTC liegen nahezu alle weiterhin auf diesen Adressen.

Andere Transfermuster unterscheiden sich deutlich davon. Bei einer weiteren Gruppe waren sogar 2.147 Adressen betroffen, teilweise wurden bis zu 795 Adressen innerhalb einer einzigen Transaktion zusammengeführt. Von den dort bewegten 209,94 Bitcoin wurde der Großteil bereits weitertransferiert.

Bemerkenswert ist die große Differenz zwischen den On-Chain-Daten und den bislang gemeldeten Verlusten. Lediglich 192 Betroffene haben ihre Verluste angegeben, die sich zusammen auf 714,81 Bitcoin belaufen. Das entspricht rund 40,2 Prozent der insgesamt erfassten Bitcoin. Für weitere 6.890 geleerte Adressen mit zusammen 1.063,76 Bitcoin ist bislang kein Besitzer bekannt.

Die Zahlen zeigen damit ein deutlich größeres Ausmaß, als es allein die bisherigen Meldungen von Betroffenen vermuten ließen. Einzelne gemeldete Verluste reichen bis zu 58,97 Bitcoin, der Median liegt bei rund 1,03 BTC. Unklar bleibt auf Basis der vorliegenden Angaben, wie viele Personen tatsächlich betroffen sind und welcher Anteil der bislang nicht zugeordneten Adressen noch gemeldet wird.