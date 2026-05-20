App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Ab 0% Maker-Gebühren
530+ Spot-Paare, API, TradingView Charts
2,28 T
Hyperliquid-Kurs45,36 8.49%
Bitcoin-Kurs66.773,83 0.90%
Ethereum-Kurs1.841,14 1.16%
XRP-Kurs1,18 0.81%
BNB-Kurs559,46 1.50%
Solana-Kurs74,13 1.96%
TRON-Kurs0,309376 1.06%
Dogecoin-Kurs0,089744 0.82%
Cardano-Kurs0,215410 0.62%
Zcash-Kurs588,50 19.32%
Chainlink-Kurs8,31 1.88%
Official Trump-Kurs1,77 1.05%
Pi Network-Kurs0,130646 1.80%
Kursanalyse 

Am Boden angelangt? Wann Cardano die Trendwende einleiten könnte

Cardano tendiert weiter seitwärts. Letzte Einstiegschance vor den bullishen Trendwende? Diese Chartniveaus sollten Investoren jetzt im Blick haben.

Stefan Lübeck
Teilen
Cardano-Kurs0,215410 0.62 %
Bitcoin kaufen
Eine Kryptowährungsmünze von Cardano (ADA), umgeben von Blasen und einer abwärts gerichteten roten Grafik, die den Wertverlust in 2026 veranschaulicht

Beitragsbild: Shutterstock

 | Der Kurs des Altcoins Cardano (ADA) bewegt sich seit Monaten seitwärts

In diesem Artikel erfährst du:

  • Wieso der Cardano-Kurs weiterhin keinen nachhaltigen Boden gefunden haben könnte
  • Welche Kurslevels nun für ADA-Investoren wichtig werden
  • Warum sich die Trendrichtung in den kommenden Wochen herauskristallisieren dürfte

Der Kurs der Layer-1 Blockchain Cardano (ADA) kam in den letzten Handelsmonaten nicht nachhaltig vom Fleck und bewegt sich weiterhin in einer Handelsrange zwischen Jahrestief und Zwischenhochs der Vormonate. Der jüngste Anstiegsversuch zu Monatsbeginn wurde von den Bären abermals negiert und ließ den ADA-Kurs unter 20- und 50-Tagelinie zurückfallen. Droht jetzt die nächste Hängepartie oder kann der Altcoin seine Seitwärtsphase zeitnah beenden? Auf welche Kursmarken Anleger nun achten müssen.

Weiter mit Plus+ für erfolgreiche Investments!
  • Exklusive Artikel & Marktdaten
  • Täglich Kurs-Updates & Analysen
  • Infos zu Steuern & Regulierung
  • Weniger Werbung
  • Jederzeit kündbar
Jetzt entdecken

Bereits Plus+ Mitglied?

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Das Bild zeigt Joseph Lubin
Zweite ErtragsquelleEthereum-Treasury unter Druck: SharpLink startet DeFi-Offensive
Eine Nahaufnahme von Ripple (XRP)-Kryptowährungsmünzen auf einer spiegelnden Oberfläche mit einem digitalen Preisdiagramm, das den XRP-Kursverlauf zeigt.
Von 5 bis 1.000 US-DollarXRP-Prognose bis 2030: Diese Kursziele halten Analysten jetzt für realistisch
Eine rot angeleuchtete Bitcoin-Münze
Bitcoin aktuell Bitcoin-Kurs fällt zurück – diese Zone muss jetzt halten
Cardano (ADA) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Cardano (ADA) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Cardano (ADA) kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Zcash
588,50
19.32%
Dash
42,93
16.44%
Ondo
0,343837
9.43%
Hyperliquid
45,36
8.49%
Jupiter
0,180952
7.51%
Morpho
1,64
6.75%
Bittensor
236,84
6.37%
Pudgy Penguins
0,007869
6.11%
Aster
0,593062
6.04%
World Liberty Financial
0,054438
5.15%
MemeCore
2,88
-6.47%
Cosmos Hub
1,73
-2.42%
Kite
0,201247
-2.24%
Arbitrum
0,096445
-2.23%
Provenance Blockchain
0,008788
-1.84%
​​Stable
0,029598
-1.43%
Venice Token
14,91
-1.30%
Ondo US Dollar Yield
0,973405
-0.76%
Ethereum Classic
7,76
-0.59%
DeXe
11,98
-0.27%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren