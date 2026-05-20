In diesem Artikel erfährst du:
- Wieso der Cardano-Kurs weiterhin keinen nachhaltigen Boden gefunden haben könnte
- Welche Kurslevels nun für ADA-Investoren wichtig werden
- Warum sich die Trendrichtung in den kommenden Wochen herauskristallisieren dürfte
Der Kurs der Layer-1 Blockchain Cardano (ADA) kam in den letzten Handelsmonaten nicht nachhaltig vom Fleck und bewegt sich weiterhin in einer Handelsrange zwischen Jahrestief und Zwischenhochs der Vormonate. Der jüngste Anstiegsversuch zu Monatsbeginn wurde von den Bären abermals negiert und ließ den ADA-Kurs unter 20- und 50-Tagelinie zurückfallen. Droht jetzt die nächste Hängepartie oder kann der Altcoin seine Seitwärtsphase zeitnah beenden? Auf welche Kursmarken Anleger nun achten müssen.
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