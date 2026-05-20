Cardano tendiert weiter seitwärts. Letzte Einstiegschance vor den bullishen Trendwende? Diese Chartniveaus sollten Investoren jetzt im Blick haben.

Am Boden angelangt? Wann Cardano die Trendwende einleiten könnte

Am Boden angelangt? Wann Cardano die Trendwende einleiten könnte

In diesem Artikel erfährst du: Wieso der Cardano-Kurs weiterhin keinen nachhaltigen Boden gefunden haben könnte

Welche Kurslevels nun für ADA-Investoren wichtig werden

Warum sich die Trendrichtung in den kommenden Wochen herauskristallisieren dürfte

Der Kurs der Layer-1 Blockchain Cardano (ADA) kam in den letzten Handelsmonaten nicht nachhaltig vom Fleck und bewegt sich weiterhin in einer Handelsrange zwischen Jahrestief und Zwischenhochs der Vormonate. Der jüngste Anstiegsversuch zu Monatsbeginn wurde von den Bären abermals negiert und ließ den ADA-Kurs unter 20- und 50-Tagelinie zurückfallen. Droht jetzt die nächste Hängepartie oder kann der Altcoin seine Seitwärtsphase zeitnah beenden? Auf welche Kursmarken Anleger nun achten müssen.

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