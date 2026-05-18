Physiker sieht Bitcoin bei zehn Millionen US-Dollar

Ein Astrophysiker vergleicht Bitcoin mit einem wachsenden Städtenetzwerk. Daraus leitet er eine extreme Kursprognose ab.

Während viele Analysten über ETF-Zuflüsse und Zinspolitik sprechen, erklärt Giovanni Santostasi Bitcoin mit physikalischen Wachstumsmodellen. Der Direktor des Scientific Bitcoin Institute sieht BTC als Netzwerk mit eigenen Wachstumsgesetzen. Daraus leitet er langfristig deutlich höhere Kurse ab.

Santostasi sieht in Bitcoins bisheriger Kursentwicklung kein klassisches Zyklusmuster, sondern eine mathematische Struktur. Mitte Mai hat der Astrophysiker im Podcast “Coin Stories” erneut sein Power-Law-Modell vorgestellt. Bitcoin liegt derzeit bei rund 77.000 US-Dollar. Nach seiner Einschätzung hätte der Kurs bereits deutlich höher stehen müssen.

Das steckt hinter dem Bitcoin Power Law

Im Zentrum von Santostasis Modell steht die Zeit. Je länger Bitcoin existiert, desto höher liegt laut seiner Theorie der faire Marktwert. Dafür nutzt der Astrophysiker eine Formel, bei der die vergangenen Tage seit dem Genesis-Block hoch 5,8 gerechnet werden. Das Ergebnis soll den langfristigen Wachstumspfad zeigen.

Wo liegt der Boden laut dem Bitcoin Power Law?

Den Exponenten 5,8 leitet Santostasi aus zwei Annahmen ab. Erstens soll die Zahl der Bitcoin-Nutzer ähnlich wachsen wie das frühe Internet, laut Modell etwa mit Zeit hoch drei. Zweitens greift das Modell auf das Metcalfe-Gesetz zurück: Der Wert eines Netzwerks steigt überproportional mit der Zahl seiner Nutzer. Verdoppelt sich die Nutzerbasis, wächst der Nutzen stärker als linear. Aus beiden Effekten ergibt sich rechnerisch ein Wert nahe sechs.

Eine Million US-Dollar bis 2034

Im Tagesgeschäft schwankt Bitcoin oft stark. In logarithmischen Charts ergibt sich laut Santostasi trotzdem ein vergleichsweise stabiler Langfristtrend. Und genau dieser ist es, der das Modell für einige Investoren so attraktiv macht. Der Astrophysiker rechnet innerhalb der kommenden acht Jahre mit einem Bitcoin-Kurs von rund einer Million US-Dollar. In zwanzig Jahren sieht er die älteste Kryptowährung sogar bei zehn Millionen US-Dollar. Die Wahrscheinlichkeit dafür beziffert er auf 90 Prozent.

Aktuell verortet das Modell Bitcoin bei rund 120.000 US-Dollar. Den unteren Rand seiner langfristigen Bandbreite leitet Santostasi aus einem zweiten Power Law zwischen Preis und Hashrate ab. Dieser liegt derzeit zwischen 56.000 und 57.000 US-Dollar.

Warum das Modell umstritten bleibt

Die größte Stärke des Power Laws gilt zugleich als größte Schwäche. Rückblickend passt das Modell erstaunlich genau auf Bitcoins bisherigen Kursverlauf. Ob daraus belastbare Vorhersagen entstehen, bleibt jedoch offen.

Kritiker argumentieren, Santostasi habe die Formel im Nachhinein an historische Daten angepasst. Solche Modelle wirken auf alten Charts oft überzeugend, verlieren unter neuen Marktbedingungen aber schnell an Aussagekraft. Auch die oft genannte 90-Prozent-Konfidenz bleibt eine persönliche Einschätzung. Eine statistische Grundlage hat Santostasi dafür bislang nicht genannt.

Trotzdem findet das Modell zunehmend Beachtung im Markt. Viele Analysten sehen darin einen Ansatz, der langfristig sinkende Bitcoin-Renditen berücksichtigt. Ob Bitcoin diesem Wachstumspfad tatsächlich folgt, hängt jedoch auch von externen Faktoren ab. Regulierung, geopolitische Entwicklungen, Kapitalzuflüsse oder neue Technologien tauchen im Modell nicht auf.