App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Ab 0% Maker-Gebühren
530+ Spot-Paare, API, TradingView Charts
2,27 T
Hyperliquid-Kurs38,77 4.33%
Bitcoin-Kurs65.735,81 -2.13%
Ethereum-Kurs1.815,98 -3.50%
XRP-Kurs1,19 -2.64%
BNB-Kurs548,07 -2.39%
Solana-Kurs72,24 -2.80%
TRON-Kurs0,307090 -0.11%
Dogecoin-Kurs0,089659 -6.07%
Cardano-Kurs0,213054 -2.97%
Zcash-Kurs450,95 1.65%
Chainlink-Kurs8,09 -3.41%
Official Trump-Kurs1,76 -6.15%
Pi Network-Kurs0,128476 -6.08%
Kurs-Update 

VanEck und Grayscale planen BNB-ETF – kommt jetzt die Rallye?

Spot-ETFs gelten am Krypto-Markt als wichtiger Kurstreiber. Jetzt haben mit Grayscale und VanEck zwei Finanzriesen einen BNB-ETF beantragt.

Josip Filipovic
Teilen
Bitcoin-Kurs65.735,81 -2.13 %
Bitcoin kaufen
Eine BNB-Münze liegt auf einem Geldschein

Beitragsbild: Shutterstock

 | Grayscale und VanEck haben BNB-ETF-Anträge eingereicht

Mit Grayscale und VanEck haben am Freitag vergangener Woche nun zwei große Vermögensverwalter ihre Registrierungserklärungen für einen möglichen Spot BNB-ETF bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht. Damit wächst die Zahl der Altcoins, für die inzwischen ETF-Produkte beantragt wurden.

ETFs gelten am Krypto-Markt grundsätzlich als positives Signal für die jeweilige Kryptowährung. Vor allem institutionellen Investoren fällt es dadurch deutlich leichter, über regulierte Finanzprodukte in digitale Vermögenswerte zu investieren. Ob die ETF-Hoffnungen die laufende Abwärtsbewegung stoppen und eine mögliche Gegenbewegung auslösen können, bleibt offen.

Kursverlauf BNB

In den letzten 12–24 Stunden bewegte sich der Kurs im Bereich zwischen 649,70 US-Dollar (High der letzten 3–6 Kerzen) und 637,54 US-Dollar (Low der letzten 3–6 Kerzen). Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 640,09 US-Dollar und damit 14,98 US-Dollar tiefer als vor 24 Stunden. Die Marktkapitalisierung beträgt etwa 86 Milliarden US-Dollar. Diese kurzfristige Range zeigt erhöhte Intraday-Volatilität nach dem Kursrückgang.

Der Kurs notiert deutlich unter dem EMA-20 (655,49 US-Dollar) und bildet in den letzten Stunden eine Abfolge von tieferen Hochs und tieferen Tiefs. Erste Unterstützung liegt am Bollinger-Unterband bei 634,01 US-Dollar, gefolgt von 615,34 US-Dollar (historische Unterstützungszone). Widerstände sind bei der Fibonacci-Referenz 648,33 US-Dollar und dem EMA-20 bei 655,49 US-Dollar zu sehen. Solange der Kurs unter dem EMA-20 bleibt, ist die kurzfristige Marktlage bärisch.

Grafik zeigt den BNB-Kursverlauf

Nachdem der Kurs zunächst stark angestiegen war und zeitweise fast die Marke von 690 US-Dollar erreichte, kam es zuletzt zu einem deutlichen Rückgang. Aktuell bewegt sich der Kurs rund um den Bereich von 640 bis 650 US-Dollar. Die rote Linie bei knapp 690 US-Dollar zeigt dabei einen starken Widerstand. Dort scheiterte der Kurs zuletzt mehrfach.

Im unteren Bereich des Charts ist der RSI zu sehen. Dieser Indikator zeigt, ob eine Kryptowährung eher überkauft oder überverkauft ist. Der RSI ist zuletzt deutlich gefallen und nähert sich dem überverkauften Bereich an. Das kann ein Zeichen dafür sein, dass der Verkaufsdruck langsam nachlässt. Gleichzeitig bleibt der Bereich rund um 610 US-Dollar eine wichtige Unterstützung, falls der Kurs weiter fallen sollte.

Wackelt der Kurs?

Der RSI (14) liegt bei etwa 19,6 und signalisiert überverkaufte Bedingungen. Das kurzfristige Momentum-Histogramm zeigt eine Beschleunigung des Abwärtsdrucks, was die Wahrscheinlichkeit für eine weitere Korrektur erhöht.

Die Bollinger-Bänder-Breite beträgt aktuell rund 50,29 US-Dollar, was auf erhöhte Schwankungsbreite hindeutet. Der Markt befindet sich in einer angespannten Konsolidierungs-/Abwärtsphase mit erhöhtem Risiko für schnelle Bewegungen.

Prognose und Aussicht

Kurzfristig bleibt die Prognose neutral bis leicht bärisch, da der Kurs unter dem EMA-20 notiert und das Momentum stark negativ ist. Wichtige Unterstützungen: 634,01 US-Dollar (Bollinger-Unterband) und 615,34 US-Dollar (vergleichbare Tiefpunkte). Wichtige Widerstände: 648,33 US-Dollar (Fibonacci) und 655,49 US-Dollar (EMA-20). Ein klarer Tagesschluss über 655,49 US-Dollar könnte kurzfristig Erleichterung bringen; ein Bruch unter 615,34 US-Dollar würde das Risiko einer tieferen Korrektur erhöhen.

Bullishes Szenario

Im bullischen Szenario kann BNB erneut in Richtung der Widerstandszone bei 690 US-Dollar steigen. Dafür müsste der Kurs wichtige technische Marken zurückerobern und neues Momentum aufbauen. Trigger-Level: RSI steigt über 50 Punkte und der Kurs schließt oberhalb des EMA-20 sowie des Fibonacci-Levels bei 648 US-Dollar.
Kursziel: 656 bis 690 US-Dollar.

Bearishes Szenario (30 Prozent Wahrscheinlichkeit)

Im bearischen Szenario setzt sich der aktuelle Abwärtstrend weiter fort. Fällt BNB unter wichtige Unterstützungen, könnte der Kurs deutlich tiefer abrutschen. Trigger-Level: RSI fällt unter 30 Punkte und der Kurs bricht unter das Bollinger-Unterband bei 634 US-Dollar sowie unter die Unterstützung bei 615 US-Dollar.
Kursziel: 600 bis 560 US-Dollar.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Ed Schotland
Interview mit Edwin SchotlandBitcoin für Kinder: “Unsere ganze Welt dreht sich um Geld”
Vor der Steinfassade der New Yorker Börse ist ein Straßenschild der Wall Street angebracht, das die Überschneidung von traditionellem Finanzwesen und modernen Vermögenswerten wie Bitcoin hervorhebt.
Makro-WochenausblickWas wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?
Kevin Warsh bei Pressekonferenz
"Die Welt erlebt das größte Aufrüsten der Menschheitsgeschichte"Was erwartet Bitcoin unter Fed-Chef Kevin Warsh? Das sagt die BTC-ECHO Redaktion
Kite
0,205411
11.02%
Hyperliquid
38,77
4.33%
​​Stable
0,031518
4.31%
DeXe
11,85
2.82%
Zcash
450,95
1.65%
HTX DAO
0,000002
1.39%
Toncoin
1,68
1.10%
World Liberty Financial
0,052133
0.31%
Ondo US Dollar Yield
0,973009
0.30%
United Stables
0,861931
0.14%
Bitcoin Cash
316,18
-10.76%
Flare
0,007380
-6.78%
Pi Network
0,128476
-6.08%
Dogecoin
0,089659
-6.07%
Morpho
1,45
-5.45%
Provenance Blockchain
0,008892
-5.44%
Bittensor
221,26
-5.11%
Uniswap
2,91
-4.88%
Render
1,50
-4.57%
Pump.fun
0,001434
-4.49%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren