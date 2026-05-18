Spot-ETFs gelten am Krypto-Markt als wichtiger Kurstreiber. Jetzt haben mit Grayscale und VanEck zwei Finanzriesen einen BNB-ETF beantragt.

Mit Grayscale und VanEck haben am Freitag vergangener Woche nun zwei große Vermögensverwalter ihre Registrierungserklärungen für einen möglichen Spot BNB-ETF bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht. Damit wächst die Zahl der Altcoins, für die inzwischen ETF-Produkte beantragt wurden.

NEW: Another amended S-1 from @Grayscale on the binancecoin:native ETF (this is the 2nd) have to guess they are going off feedback from SEC and trying to launch in near future? Could be the next crypto asset to get a spot ETF in the US pic.twitter.com/dxOsTjkx43 — James Seyffart (@JSeyff) May 15, 2026

ETFs gelten am Krypto-Markt grundsätzlich als positives Signal für die jeweilige Kryptowährung. Vor allem institutionellen Investoren fällt es dadurch deutlich leichter, über regulierte Finanzprodukte in digitale Vermögenswerte zu investieren. Ob die ETF-Hoffnungen die laufende Abwärtsbewegung stoppen und eine mögliche Gegenbewegung auslösen können, bleibt offen.

Kursverlauf BNB

In den letzten 12–24 Stunden bewegte sich der Kurs im Bereich zwischen 649,70 US-Dollar (High der letzten 3–6 Kerzen) und 637,54 US-Dollar (Low der letzten 3–6 Kerzen). Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 640,09 US-Dollar und damit 14,98 US-Dollar tiefer als vor 24 Stunden. Die Marktkapitalisierung beträgt etwa 86 Milliarden US-Dollar. Diese kurzfristige Range zeigt erhöhte Intraday-Volatilität nach dem Kursrückgang.

Der Kurs notiert deutlich unter dem EMA-20 (655,49 US-Dollar) und bildet in den letzten Stunden eine Abfolge von tieferen Hochs und tieferen Tiefs. Erste Unterstützung liegt am Bollinger-Unterband bei 634,01 US-Dollar, gefolgt von 615,34 US-Dollar (historische Unterstützungszone). Widerstände sind bei der Fibonacci-Referenz 648,33 US-Dollar und dem EMA-20 bei 655,49 US-Dollar zu sehen. Solange der Kurs unter dem EMA-20 bleibt, ist die kurzfristige Marktlage bärisch.

Nachdem der Kurs zunächst stark angestiegen war und zeitweise fast die Marke von 690 US-Dollar erreichte, kam es zuletzt zu einem deutlichen Rückgang. Aktuell bewegt sich der Kurs rund um den Bereich von 640 bis 650 US-Dollar. Die rote Linie bei knapp 690 US-Dollar zeigt dabei einen starken Widerstand. Dort scheiterte der Kurs zuletzt mehrfach.

Im unteren Bereich des Charts ist der RSI zu sehen. Dieser Indikator zeigt, ob eine Kryptowährung eher überkauft oder überverkauft ist. Der RSI ist zuletzt deutlich gefallen und nähert sich dem überverkauften Bereich an. Das kann ein Zeichen dafür sein, dass der Verkaufsdruck langsam nachlässt. Gleichzeitig bleibt der Bereich rund um 610 US-Dollar eine wichtige Unterstützung, falls der Kurs weiter fallen sollte.

Wackelt der Kurs?

Der RSI (14) liegt bei etwa 19,6 und signalisiert überverkaufte Bedingungen. Das kurzfristige Momentum-Histogramm zeigt eine Beschleunigung des Abwärtsdrucks, was die Wahrscheinlichkeit für eine weitere Korrektur erhöht.

Die Bollinger-Bänder-Breite beträgt aktuell rund 50,29 US-Dollar, was auf erhöhte Schwankungsbreite hindeutet. Der Markt befindet sich in einer angespannten Konsolidierungs-/Abwärtsphase mit erhöhtem Risiko für schnelle Bewegungen.

Prognose und Aussicht

Kurzfristig bleibt die Prognose neutral bis leicht bärisch, da der Kurs unter dem EMA-20 notiert und das Momentum stark negativ ist. Wichtige Unterstützungen: 634,01 US-Dollar (Bollinger-Unterband) und 615,34 US-Dollar (vergleichbare Tiefpunkte). Wichtige Widerstände: 648,33 US-Dollar (Fibonacci) und 655,49 US-Dollar (EMA-20). Ein klarer Tagesschluss über 655,49 US-Dollar könnte kurzfristig Erleichterung bringen; ein Bruch unter 615,34 US-Dollar würde das Risiko einer tieferen Korrektur erhöhen.

Bullishes Szenario

Im bullischen Szenario kann BNB erneut in Richtung der Widerstandszone bei 690 US-Dollar steigen. Dafür müsste der Kurs wichtige technische Marken zurückerobern und neues Momentum aufbauen. Trigger-Level: RSI steigt über 50 Punkte und der Kurs schließt oberhalb des EMA-20 sowie des Fibonacci-Levels bei 648 US-Dollar.

Kursziel: 656 bis 690 US-Dollar.

Bearishes Szenario (30 Prozent Wahrscheinlichkeit)

Im bearischen Szenario setzt sich der aktuelle Abwärtstrend weiter fort. Fällt BNB unter wichtige Unterstützungen, könnte der Kurs deutlich tiefer abrutschen. Trigger-Level: RSI fällt unter 30 Punkte und der Kurs bricht unter das Bollinger-Unterband bei 634 US-Dollar sowie unter die Unterstützung bei 615 US-Dollar.

Kursziel: 600 bis 560 US-Dollar.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.