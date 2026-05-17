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Was erwartet Bitcoin unter Fed-Chef Kevin Warsh? Das sagt die BTC-ECHO Redaktion

Der Kurs der US-Notenbank Fed beeinflusst maßgeblich den Krypto-Markt. Jetzt gibt es einen neuen Chef: Ist das gut für Bitcoin?

Dominic Döllel
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Kevin Warsh bei Pressekonferenz

Beitragsbild: picture alliance

 | Kevin Warsh ist der neue Fed-Chef

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum Kevin Warsh mit seiner KI-These auf sinkende Zinsen setzt
  • Weshalb die BTC-ECHO Redaktion von einer geldpolitischen Zeitenwende für Krypto spricht
  • Warum der globale KI-Wettlauf klassische Inflationsängste verdrängen und Bitcoin langfristig stärken könnte

Der alte Fed-Chef Jerome Powell war nicht nur Donald Trump ein Dorn im Auge. Auch viele Krypto-Anleger haben seine Zinspolitik – die massiven Einfluss auf die Kurse von Bitcoin und Co. hat – verflucht. Nun öffnet sich ein neues Kapitel in der Ära der US-Notenbank. Ist Warsh nur “eine Marionette an der Spitze der Fed”, wie Kritiker behaupten? Und was erwartet den Krypto-Markt unter seiner Führung? Das sagt die BTC‑ECHO-Redaktion.

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