Der Kurs der US-Notenbank Fed beeinflusst maßgeblich den Krypto-Markt. Jetzt gibt es einen neuen Chef: Ist das gut für Bitcoin?

Was erwartet Bitcoin unter Fed-Chef Kevin Warsh? Das sagt die BTC-ECHO Redaktion

Was erwartet Bitcoin unter Fed-Chef Kevin Warsh? Das sagt die BTC-ECHO Redaktion

"Die Welt erlebt das größte Aufrüsten der Menschheitsgeschichte"

In diesem Artikel erfährst du: Warum Kevin Warsh mit seiner KI-These auf sinkende Zinsen setzt

Weshalb die BTC-ECHO Redaktion von einer geldpolitischen Zeitenwende für Krypto spricht

Warum der globale KI-Wettlauf klassische Inflationsängste verdrängen und Bitcoin langfristig stärken könnte

Der alte Fed-Chef Jerome Powell war nicht nur Donald Trump ein Dorn im Auge. Auch viele Krypto-Anleger haben seine Zinspolitik – die massiven Einfluss auf die Kurse von Bitcoin und Co. hat – verflucht. Nun öffnet sich ein neues Kapitel in der Ära der US-Notenbank. Ist Warsh nur “eine Marionette an der Spitze der Fed”, wie Kritiker behaupten? Und was erwartet den Krypto-Markt unter seiner Führung? Das sagt die BTC‑ECHO-Redaktion.

Weiter mit Plus+ für erfolgreiche Investments! Exklusive Artikel & Marktdaten

Täglich Kurs-Updates & Analysen

Infos zu Steuern & Regulierung

Weniger Werbung

Jederzeit kündbar Jetzt entdecken Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden