TRON liegt seit fast einem Monat in der Seitwärtslage. Ein neuer Staked ETF von Canary Capital könnte die Kryptowährung nun befreien.

Canary Capital arbeitet Staked ETF für TRON – kann das den Kurs beflügeln?

Canary Capital arbeitet Staked ETF für TRON – kann das den Kurs beflügeln?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Canary Capital plant einen Staked ETF für TRON und hat einen Antrag bei der SEC eingereicht.

Der ETF soll Anlegern Zugang zu TRX bieten, ohne direkt am Netzwerk teilzunehmen.

Staking Rewards fließen teilweise zurück in den Trust, doch die Rendite bleibt unklar.

Die Kursentwicklung von TRX zeigt derzeit eine neutrale bis leicht bullische Dynamik. â³

Canary Capital arbeitet an einem ETF für TRON. Einen entsprechenden Antrag reichte der Vermögensverwalter bei der US-Börsenaufsicht SEC ein. Der Indexfonds soll Anlegern direkten Zugang zu TRX ermöglichen, ohne jedoch direkt am TRON-Netzwerk teilnehmen zu müssen.

Das Besondere gegenüber einem herkömmlichen Spot ETF: das Staking. Der Trust soll nahezu alle gehaltenen TRX im Netzwerk anlegen – abzüglich einer Liquiditätsreserve für Rücknahmen, Gebühren etc. Die dabei entstehenden Staking Rewards fließen teilweise zurück in den Trust und sollen grundsätzlich wieder gestakt werden. Wie hoch die Rendite am Ende ausfällt, ist noch unklar, auch weil die Gebühren, die beim Staking anfallen, im Antrag noch nicht festgelegt wurden.

Viel wichtiger wiegt jedoch die Frage, ob der neue ETF den Kurs der Kryptowährung beflügeln kann. Schließlich liegt TRX seit knapp einem Monat in der Seitwärtsrange.

In den letzten 12–24 Stunden bewegte sich der Kurs in einer Range zwischen 0,3321 und 0,3334 USD (letzte 3–6 4h-Candles); der aktuelle Schlusskurs liegt bei 0,3331 USD. Das ist ein leichter Anstieg gegenüber dem Vortag (24h zuvor: 0,3329 USD). Die Marktkapitalisierung beträgt rund 31.599.366.738 USD und verankert den Coin im großen Krypto-Universum. Die kurzfristige Preisentwicklung blieb aufgrund geringer Schwankungen vergleichsweise stabil.

Der Kurs notiert leicht oberhalb des EMA-20 (0,33252 USD) und zeigt zuletzt eine Abfolge von höheren Hochs (0,3334 USD) und höheren Tiefs (0,3321 USD). Unterstützungen liegen bei 0,3321 USD und 0,3298 USD, Widerstände bei 0,3352 USD und 0,3376 USD. Solange der Kurs über dem EMA-20 bleibt, ist die kurzfristige Marktlage als bullish einzustufen.

Der RSI (14) liegt bei 52,94 und signalisiert eine neutrale bis leicht bullische Dynamik. Das Histogramm zeigt eine leichte positive Beschleunigung, was auf eine neue Kaufdynamik hindeuten könnte.

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Die Bollinger-Bänder-Breite beträgt rund 0,00364 USD, gemessen als Differenz zwischen oberem und unterem Band. Der Markt befindet sich damit in einer moderaten Konsolidierungsphase mit stabiler Volatilität.

Drei Kurs-Prognosen für TRON

Die kurzfristige Prognose für TRON ist neutral bis leicht bullisch. Unterstützungen liegen bei 0,3325 USD (EMA-20) und 0,3306 USD (Fibonacci), Widerstände bei 0,3352 USD und 0,3385 USD; die Einschätzung basiert auf Kurs- und technischen Indikatoren, nicht auf Blockchain-Fundamentaldaten. Ein nachhaltiger Schlusskurs über 0,3352 USD würde das Aufwärtspotential bis 0,3385 USD öffnen, ein Bruch unter 0,3306 USD könnte einen Rücklauf Richtung 0,3270 USD beschleunigen.

Neutral

Im neutralen Szenario konsolidiert der Kurs oberhalb des EMA-20 bei 0,3325 USD und bewegt sich voraussichtlich in einer Spanne zwischen 0,331 und 0,335 USD. Solange der RSI zwischen 50 und 55 bleibt und die Unterstützung bei 0,3306 USD hält, bleibt dieses mit 55 % wahrscheinlichste Szenario intakt.

Bullish

Im bullischen Szenario gelingt ein Ausbruch über den Widerstand bei 0,3352 USD, wodurch zunächst 0,3385 USD und anschließend bis zu 0,345 USD in den Fokus rücken. Bestätigen würde die Aufwärtsbewegung ein RSI über 60 sowie ein deutlicher Volumenanstieg beim Ausbruch.

Bearish

Im bearishen Szenario fällt der Kurs unter die Fibonacci-Unterstützung bei 0,3306 USD und könnte zunächst 0,327 USD sowie im weiteren Verlauf 0,32 USD anlaufen. Ein RSI unter 45 und eine nach unten zunehmende Bollinger-Bandbreite würden den Abwärtsdruck bestätigen.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.