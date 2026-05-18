Lukas Podolski wirbt künftig für Krypto-Börse Kraken

Kraken baut seine Präsenz in Deutschland weiter aus. Dafür startet die Krypto-Börse eine neue Kampagne mit Lukas Podolski.

Die Krypto-Börse Kraken startet ihre bislang größte Deutschland-Kampagne gemeinsam mit Fußball-Weltmeister Lukas Podolski. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, die BTC-ECHO vorliegt. Die Kampagne soll 2026 bundesweit über TV, Außenwerbung, Online-Videos, Social Media und Podcasts ausgespielt werden. Deutschland gilt inzwischen als wichtigster EU-Markt des Unternehmens gemessen an Umsatz und Kundenbasis.

Laut Kraken konnte das Unternehmen im ersten Quartal 2026 sowohl beim Umsatz als auch bei der Kundenzahl zweistellige Wachstumsraten im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen. Für die Kampagne setzt Kraken auf Lukas Podolski, der vor allem durch seine enge Verbindung zu Köln und seine hohe Bekanntheit in Deutschland als Werbegesicht dienen soll.

Kraken setzt in Deutschland weiter auf Krypto-Wachstum

Laut einer Studie von Kraken aus dem November 2025 erklärten 70 Prozent der Befragten, dass die EU-Regulierung ihr Vertrauen in Kryptowährungen gestärkt habe. Für die Umfrage wurden rund 2.000 Erwachsene in Deutschland zwischen 18 und 65 Jahren befragt.

Zudem gaben rund 80 Prozent der Teilnehmer an, entweder bereits in Kryptowährungen investiert zu haben, aktuell investiert zu sein oder grundsätzlich offen dafür zu sein. Als größte Hürden nannten die Befragten vor allem fehlendes Verständnis und mangelndes Vertrauen.

Die Kampagne trägt den Namen “Krypto in Einfach“ und wurde von 360Media umgesetzt. Der Start ist für den 4. Juni geplant und fällt zeitlich mit der FIFA-Weltmeisterschaft sowie der Veröffentlichung der Netflix-Dokumentation über Lukas Podolski zusammen.

“Kraken hat mir gezeigt, dass Krypto gar nicht kompliziert sein muss. Krypto wird immer relevanter – und genau deshalb finde ich es spannend, sich damit auseinanderzusetzen und von meinem Partner Kraken zu lernen. Dass wir das Ganze in Köln umgesetzt haben, macht die Kampagne für mich zusätzlich besonders“, sagt Lukas Podolski.